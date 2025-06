Ειρωνεία ή υποταγή; Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ προκαλεί ξανά με νέο εξώφυλλο ως «σκύλα»

«Τώρα ταυτίζεται ως σκύλα;» Αυτό είναι ένα από τα πολλά σχόλια για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ μετά την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ της με τίτλο Man’s Best Friend (Ο Καλύτερος Φίλος Του Ανθρώπου).

Η ανακοίνωση της ανερχόμενης Σαμπρίνα Κάρπεντερ συνοδεύτηκε με την αποκάλυψη του εξωφύλλου, που τη δείχνει σε μια προκλητική στάση, πεσμένη στα τέσσερα μπροστά από έναν άνδρα που φέρεται να την τραβάει από τα μαλλιά σέρνοντας την.

Το εξώφυλλο πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διχάζοντας το κοινό ανάμεσα σε αυτούς που το θεωρούν υποτιμητικό και σε εκείνους που το εκλαμβάνουν ως μια δήλωση ενδυνάμωσης.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ που έρχεται με φόρα μετά την επιτυχία του άλμπουμ της Short n’ Sweet, αιφνιδίασε τους πάντες ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του Man’s Best Friend που θα κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου 2025.

Το εξώφυλλο πυροδότησε λυσσαλέο debate online με την ίδια να ποζάρει στα τέσσερα, σαν κατοικίδιο, μπροστά από το «αφεντικό» της.

Η αντίδραση ήταν άμεση και πολωτική. «Αηδιαστικό και μισογυνιστικό», σχολίασε κάποιος διαδικτυακά. «Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη συμπεριφορά».

Το εξώφυλλο του άλμπουμ, εκτός από την επίμαχη φωτογραφία της Κάρπεντερ με ένα μαύρο μίνι φόρεμα και ψηλοτάκουνα, περιλαμβάνει και ένα ζουμαρισμένο πλάνο ενός σκύλου που φοράει ένα γαλάζιο κολάρο με τη φράση Man’s Best Friend (Ο Καλύτερος Φίλος Του Ανθρώπου) χαραγμένη επάνω του.

Αρκετοί εικάζουν ότι η επιλογή των εικόνων υποδηλώνει ότι το άλμπουμ θα εξερευνήσει θέματα ελέγχου, επιθυμίας, καθώς και τις δυναμικές της οικειότητας και της εξουσίας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Ωστόσο, πολλοί χρήστες του διαδικτύου δεν εκτίμησαν την ειρωνεία στην οπτικοποίηση του θέματος.

«Είναι αηδιαστικό», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Θυμίζει υποτακτική νοικοκυρά της δεκαετίας του 1950».

«Αυτό πήγε τις γυναίκες 100 χρόνια πίσω», «Ενώ συνέχεια αποκαλεί τους άντρες γουρούνια, υποβιβάζει τον εαυτό της για να αρέσει στο αντρικό βλέμμα», και «Παρουσιάζεται σαν σκύλος ενώ ένας άντρας με κοστούμι τραβάει τα μαλλιά της… τόσο περίεργο» σημείωσαν άλλοι.

Στον αντίποδα υπήρξαν φωνές που υπερασπίστηκαν την επιλογή της Κάρπεντερ. «Το να απολαμβάνεις το σεξ είναι τώρα υποτιμητικό; Δεν είμαστε στο 1950», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Πώς είναι υποτιμητικό; Δεν είναι ενδυναμωτικό, μια γυναίκα που ξέρει τι της αρέσει και το διεκδικεί;»

Η ανακοίνωση για το έβδομο στούντιο άλμπουμ της Σαμπρίνα ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού Manchild, το οποίο αποτελεί το πρώτο single του άλμπουμ.

Το κομμάτι, το οποίο έγραψε η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα μαζί με τους Τζακ Αντόνοφ και Έιμι Άλεν, δημιουργήθηκε σε μια «τυχαία Τρίτη» λίγο μετά την ολοκλήρωση του Short n’ Sweet. Η Κάρπεντερ το περιέγραψε ως την «ενσάρκωση ενός τρυφερού “αναστεναγμού”» και μια ανάμνηση των «πολύ μπερδεμένων και διασκεδαστικών νεανικών χρόνων».

Το τραγούδι, που απευθύνεται, όπως είπε, στους άντρες που την «τεστάρουν», πυροδότησε εικασίες ότι αφορά τον πρώην σύντροφό της, Μπάρι Κέογκαν, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο βίντεο κλιπ της για το hit της Please, Please, Please.

Η σεξουαλικά φορτισμένη καλλιτεχνική περσόνα που είναι ένα υβρίδιο Λολίτας και Μαντόνας των 80s, έχει συχνά προκαλέσει αντιδράσεις.

Στα βραβεία BRIT του 2025, η αισθησιακή της εμφάνιση με τραγούδια όπως το Espresso και το Bed Chem, όπου η ίδια και οι χορευτές της φορούσαν εσώρουχα εκτελώντας μια γεμάτη σεξουαλικά υπονοούμενα χορογραφία οδήγησε σε περίπου 825 καταγγελίες στην Ofcom (το Γραφείο Επικοινωνιών, το οποίο είναι η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου).

Το ίδιο είχε συμβεί ξανά κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της, Short n’ Sweet, στα πλαίσια της οποία η Κάρπεντερ -ή μάλλον η σκιά της- απαθανατίζεται να κάνει σεξ πίσω από μια κουρτίνα.

Ξανά κάποιοι το βρήκαν «υπέροχο» και άλλοι «αηδιαστικό».

a moment of silence for anyone who has to go with their parents 💀pic.twitter.com/bB2814BVrH

— liviesza ★ (@livie_sza) October 9, 2024