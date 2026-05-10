10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Tρύπες για Μetallica: Καρράς και Παπαδόπουλος για το «Δεν Χωράς Πουθενά» στο ΟΑΚΑ – Τα σχόλια τους
The Good Life 10 Μαΐου 2026, 20:40

Tρύπες για Μetallica: Καρράς και Παπαδόπουλος για το «Δεν Χωράς Πουθενά» στο ΟΑΚΑ – Τα σχόλια τους

Μπάμπης Παπαδόπουλος και Γιώργος Καρράς, μέλη της σπουδαίας ροκ μπάντας Τρύπες, σχολιάζουν τον φόρο τιμής των Metallica στη σκηνή

Σε μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές στην ιστορική συναυλία των Metallica εχθές στην Αθήνα, ήταν όταν η εμβληματική μπάντα, δεκαέξι χρόνια από την τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, χώρεσαν μέσα στο set των 16 κομματιών ένα φόρο τιμής στην μουσική κληρονομιά της Ελλάδας.

Όταν οι Κιρκ Χάμετ και Ρόμπερτ Τρουχίγιο ένωσαν το Ζορμπά με τις Τρύπες το κοινό στο ΟΑΚΑ παραλήρησε.

Η επιλογή τους να φέρουν στο στάδιο το Δεν Χωράς Πουθενά ως φόρο τιμής στην κληρονομιά της ιστορικής ροκ μπάντας Τρύπες και τον Γιάννη Αγγελάκα προκάλεσε ενθουσιασμό στους περίπου 80.000 θεατές, οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και τραγούδησαν μαζί τους.

Η επιλογή της μπάντας να αποτίσει φόρο τιμής σε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της ελληνικής ροκ αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές και απρόσμενες στιγμές της βραδιάς.

Στον απόηχο της συναυλίας ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, κιθαρίστας των Τρυπών και ένας μουσικός που συμμετείχε σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού ροκ έκανε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χαιρετίζοντας την αναπάντεχη αυτή «συμμαχία».

«Οι Metallica στη χθεσινοβραδυνή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του» έγραψε ο Παπαδόπουλος.


«Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν “καλά” αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ.

Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το Δεν Χωράς Πουθενά αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».

Η ανάρτηση του έγινε viral με το κοινό να ζητάει από τον Παπαδόπουλο να γίνει ένα μουσικό reunion από τη μπάντα «ακόμη και αν παίξουν μόνο Metallica».

«Ποιος να το φανταζόταν; Το ωραίο με τα τραγούδια είναι ότι κάποια στιγμή σταματάνε να ανήκουν σε αυτούς που τα έγραψαν και πάνε όπου θέλουν», έγραψε στη δική του ανάρτηση ο μπασίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος Τρύπες, Γιώργος Καρράς.

«Χτες στο ΟΑΚΑ συνέβη ένα ωραίο μικρό μπέρδεμα πραγματικότητας. 80.000 άνθρωποι να τραγουδάνε το Δεν Χωράς Πουθενά μαζί με τους Metallica. Ποιος να το φανταζόταν; ✌️

Το ωραίο με τα τραγούδια είναι ότι κάποια στιγμή σταματάνε να ανήκουν σε αυτούς που τα έγραψαν και πάνε όπου θέλουν. Και χτες πήγαν πολύ μακριά.

Σεβασμός στους Metallica που το τόλμησαν με τον δικό τους τρόπο και κυρίως στον κόσμο που το έκανε δικό του από την πρώτη νότα. Τελικά… κάπου χωράμε όλοι» έγραψε στην ανάρτηση του.

Το Δεν Χωράς Πουθενά, ένα κομμάτι που καθιέρωσε με ορμή τη μπάντα, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1993.

Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο Εννιά Πληρωμένα Τραγούδια, την τέταρτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος.

Μέσα σε 38 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα ο δίσκος των 10 κομματιών -τα Εννιά Πληρωμένα ου τίτλου συν μια ακουστική διασκευή του Αμνησία απ’ τον πρώτο τους δίσκο- θεωρείται ορόσημο για την ελληνική ροκ ενσωματώνοντας το πνεύμα των 90s σε μια Ελλάδα διχασμένη, ψεύτικη και κενή.

Το κλιπ του κομματιού φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του σκηνοθέτη και ιδρυτή του Gagarin 205 Νίκο Τριανταφυλλίδη σε ασπρόμαυρο super 8 mm φιλμ.

Αυτοί είναι οι στίχοι του Αγγελάκα για μια άθλια πατρίδα και κάθε κρίμα:

Αν δε χωράς μέσα σε μια άθλια πατρίδα
Αν δε σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή
Αν δε χώρας μέσα σε μια ονειροπαγίδα
Αν δε χώρας σε μια αγκαλιά φυλακή

Τότε τι κρίμα τι κρίμα τι κρίμα
Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς
Τότε τι κρίμα τι κρίμα τι κρίμα
Δε χώρας πουθενά δε χώρας πουθενά

Τότε τι κρίμα τι κρίμα τι κρίμα
Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς
Τότε τι κρίμα τι κρίμα τι κρίμα
Δε χώρας πουθενά πουθενά πουθενά

Αν δε χώρας μέσα σ’ εν’ άνοστο αστείο
Αν δε σου φτάνει μια σκληρή προσευχή
Αν δε χώρας μέσα σ’ ένα ψυχοπορνείο
Αν δε χώρας σ’ ένα σπασμένο κορμί

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Η απάντηση έχει σταλεί στις ΗΠΑ

Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

«Συναγερμός» για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, με πορτογαλικά μέσα να μεταδίδουν ότι η 74χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τα «φρικιαστική» μέθοδο του D4vd για τον διαμελισμό της ανήλικης συντρόφου του την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου περασμένο Απρίλιο

Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Η εποχή της δημόσιας έκθεσης τελειώνει, καθώς οι χρήστες εγκαταλείπουν μαζικά τα social media για την ασφάλεια των κλειστών, ιδιωτικών κοινοτήτων, αλλάζοντας το διαδίκτυο για πάντα

Ο Άρης νίκησε ξανά τον ΟΦΗ, αυτή τη φορά με 3-1 στο «Βικελίδης», έχοντας πρωταγωνιστή τον Κουαμέ που είχε δύο γκολ και μία ασιστ, παραμένοντας σε τροχιά πρωτιάς στα πλέι οφ του 5-8.

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Δυο παίκτες από την Αργεντινή είχαν την τιμητική τους στο Πανθεσσαλικό! Με δυο γκολ του Πεντρόζο και δυο ασίστ του Μπάλτσι ο Λεβαδειακός νίκησε 3-0, παραμένει πέμπτος και έχει την καλύτερη επίθεση.

Με τρεις ισοπαλίες ξεκίνησε το κυριακάτικο πρόγραμμα της Premier League στα Πάλας – Έβερτον (2-2), Μπέρνλι – Βίλα (2-2) και Φόρεστ – Νιούκαστλ (1-1), σε ματς που οι… εμπλεκόμενοι είχαν ευκαιρίες να «καθαρίσουν» ή έστω να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τους στόχους τους.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Το ελληνικό στοιχείο στη συναυλία των Metallica δεν έμεινε μόνο στον «Ζορμπά» και στις Τρύπες: ο Τζο Ντουπλαντιέ των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα υπέρ της πλατείας Εξαρχείων

Έπειτα από κράτηση δύο εβδομάδων και διεθνή πίεση, το Ισραήλ απέλασε τους ακτιβιστές Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα. Τα μέλη του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα είχαν συλληφθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ανοιχτά της Κρήτης.

