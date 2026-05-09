Σε μια αξέχαστη μουσική βραδιά στο ΟΑΚΑ, οι Metallica χάρισαν στους Έλληνες θαυμαστές τους μια τεράστια έκπληξη, προκαλώντας πραγματικό παραλήρημα στις κερκίδες.

Οι θρύλοι της παγκόσμιας heavy metal σκηνής δεν περιορίστηκαν μόνο στο κλασικό ρεπερτόριό τους, αλλά επέλεξαν να τιμήσουν την εγχώρια μουσική κληρονομιά με έναν εντελώς απροσδόκητο τρόπο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους, το συγκρότημα εκτέλεσε το διάσημο «Συρτάκι του Ζορμπά», κάνοντας το στάδιο να σείεται από τον ενθουσιασμό των δεκάδων χιλιάδων θεατών.

Η απόλυτη κορύφωση, ωστόσο, ήρθε όταν οι Metallica ενέταξαν στο πρόγραμμά τους μουσική από το ιστορικό ελληνικό ροκ συγκρότημα «Τρύπες».

Η κίνηση αυτή έχτισε μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στον παγκόσμιο σκληρό ήχο και την ελληνική ροκ, προσφέροντας στο κοινό μια ιστορική στιγμή που αναμφίβολα θα συζητιέται για καιρό.

Βίντεο: