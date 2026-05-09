Οι Metallica στην playlist του τρόμου: Aπό τα δωμάτια βασανιστηρίων στις υπηρεσίες του Χέγκσεθ
Κόσμος 09 Μαΐου 2026, 20:15

Οι Metallica στην playlist του τρόμου: Aπό τα δωμάτια βασανιστηρίων στις υπηρεσίες του Χέγκσεθ

Η σκοτεινή συνέντευξη του Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica για την χρήση της μουσικής του για βασανιστήρια κρατουμένων του Αμερικανικού Στρατού

Βαγγέλης Γεωργίου
Αν οι Αμερικανικές Ένοπλες δυνάμεις είχαν ένα αγαπημένο τραγούδι των Metallica αυτό είναι το «Enter Sandman» του 1991. Πράγματι, είναι αυτό που βρέθηκε στην αγαπημένη playlist των… βασανιστών του Γκουαντάναμο. Δίχως να είναι ευρέως γνωστό, μέλος της μπάντας δεν αποδοκίμασε μια τέτοια αρρωστημένη πρακτική κάνοντας μάλιστα χιούμορ.

Είναι γνωστή η περσινή ψυχρολουσία του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ όταν αναγκάστηκε να αποσύρει άμεσα ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούσε τις δυνατότητες των drones του αμερικανικού στρατού.

Ο λόγος ήταν πως στο βίντεο εμφανιζόταν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ να διαφημίζει το εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «απελευθέρωση της κυριαρχίας των αμερικανικών drones» με μουσική υπόκρουση το Enter Sandman του συγκροτήματος.

Ωστόσο, παρενέβησαν οι Metallica καθώς είχαν παραβιαστεί τα πνευματικά δικαιώματα, αφού δεν είχε ληφθεί σχετική άδεια. Το Υπουργείο Άμυνας ανέβασε στη συνέχεια μια νέα έκδοση χωρίς τη μουσική υπόκρουση του Enter Sandman.

Τέλειο μουσικό κομμάτι για τις μονάδες ψυχολογικού πολέμου των ΗΠΑ

Μπορεί άραγε αυτή η παρέμβαση του συγκροτήματος -αν και ευχάριστη για όσους λατρεύουν τη μουσική και όχι τον πόλεμο και τη βία- να διαγράψει μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη στάση του τραγουδιστή των Metallica Τζέημς Χέτφιλντ;

Τον Μάιο του 2003 το BBC είχε αποκαλύψει ότι «απείθαρχοι κρατούμενοι εκτίθενται για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα σε κομμάτια του ροκ συγκροτήματος Metallica και σε μουσική από παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα, με την ελπίδα ότι θα μιλήσουν. Η μονάδα ψυχολογικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ δήλωσε ότι στόχος ήταν να καμφθεί η αντίσταση ενός κρατουμένου μέσω στέρησης ύπνου και αναπαραγωγής μουσικής που θεωρείται πολιτισμικά προσβλητική γι’ αυτούς.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει heavy metal. Δεν μπορούν να το αντέξουν. Αν τους το βάλεις για 24 ώρες, οι λειτουργίες του εγκεφάλου και του σώματός σου αρχίζουν να καταρρέουν, η ροή της σκέψης σου επιβραδύνεται και η θέλησή σου σπάει. Τότε μπαίνουμε εμείς και τους μιλάμε”» θα έλεγε στο περιοδικό Newsweek ο λοχίας των ψυχολογικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ Μαρκ Χάντσελ, σημειώνοντας πως το αγαπημένο του τραγούδι ήταν το Enter Sandman των Metallica.

«Χαίρομαι που τους βάζουν να ακούνε κομμάτια μας»

Ερωτηθείς ο Χέτφιλντ τον Νοέμβριο του 2004 από το αμερικανικό NPR για το τι σκέφτεται ακούγοντας αυτά απάντησε: «Ναι, μου περνούν πολλά πράγματα από το μυαλό. Πρώτα απ’ όλα, θέλω αμέσως να το ελαφρύνω λίγο, ξέρεις, του τύπου: ‘ε, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον πόλεμο και…»’ όλα αυτά, και είναι σαν να μη χρειάζεται να το υπερασπιστώ, ξέρεις. Εμείς φτιάχνουμε τη μουσική μας. Βγαίνει εκεί έξω. Ό,τι γίνεται με αυτήν, γίνεται. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτό. Υπάρχει κι ένα άλλο κομμάτι μου που θέλει να αστειευτεί και να πει: «Τιμωρούμε τους γονείς μας, τις γυναίκες μας, τους αγαπημένους μας με αυτή τη μουσική από πάντα. Γιατί να είναι διαφορετικά για τους Ιρακινούς ή όποιοι κι αν είναι;».

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής ομολόγησε ότι «επίσης υπάρχει και μια περηφάνια, ξέρεις, ότι είναι πολιτισμικά προσβλητική γι’ αυτούς — η ελευθερία, ξέρεις. Οι στίχοι, για μένα, είναι μια μορφή έκφρασης και μια ελευθερία να εκφράζω την παραφροσύνη μου. Και, Θεέ μου, αν δεν είναι συνηθισμένοι στην ελευθερία, χαίρομαι που είμαι μέρος αυτής της έκθεσης [στη μουσική]. Αλλά ξέρω πραγματικά τον λόγο. Είναι η αμείλικτη ένταση της μουσικής. Είναι εντελώς αμείλικτη. Και για να σπάσεις κάποιον που δεν είναι συνηθισμένος σε αυτό, ναι. Δηλαδή, αν άκουγα, ας πούμε, ένα death metal συγκρότημα για 12 ώρες συνεχόμενα, θα τρελαινόμουν. Θα σου έλεγα ό,τι ήθελες να μάθεις, ξέρεις, οπότε…».

Η playlist των βασανιστών

Όταν η συγγραφέας Τζαστίν Σάροκ κατάφερε τον Φεβρουάριο του 2008 να δημοσιεύσει στο περιοδικό Mother Jones την «Λίστα Αναπαραγωγής των Βασανιστηρίων» είχε συμπεριλάβει και το Enter Sandman. Είχε βασιστεί σε ημερολόγια ανάκρισης που είχαν διαρρεύσει, δημοσιεύματα και μαρτυρίες κρατουμένων και βασανιστών να καταρτίσει.

Η ίδια θα ανέφερε ότι ο Χετφιλντ ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που «χαιρόταν» που η μουσική του βοήθησε να «πολεμηθούν οι τρομοκράτες».

Ο Χέτφιλντ έμεινε αμετανόητος. Σε συνέντευξή του στο γερμανικό 3 SAT τον Σεπτέμβριο του 2008, επανέλαβε πως «ένα μέρος του νιώθει περήφανο επειδή επέλεξαν τους Metallica» στα βασανιστήρια κρατουμένων στο Γκουαντάναμο.

«Είναι δυνατή μουσική, μουσική με ισχύ. Αντιπροσωπεύει κάτι που ίσως δεν τους αρέσει — ελευθερία, επιθετικότητα, δεν ξέρω. Ελευθερία του λόγου», είπε τότε ο Χέτφιλντ.

Ωστόσο, προσέθεσε και το “ευαίσθητο” κομμάτι του. «Και μετά υπάρχει κι ένα μέρος μου που στενοχωριέται κάπως, επειδή ο κόσμος ανησυχεί ότι συνδεόμαστε με κάποια πολιτική δήλωση εξαιτίας αυτού. Δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο απολιτικοί, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική και η μουσική, τουλάχιστον για  εμάς, δεν ταιριάζουν».

Πράγματι, οι Metallica ζήτησαν από τον αμερικανικό στρατό να μην χρησιμοποιεί τη μουσική τους για τα βασανιστήρια. To συγκρότημα ήταν μεταξύ εκείνων που το 2008 ζήτησαν να μάθουν αν η μουσική τους χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό ως μέρος αμφιλεγόμενων μεθόδων ανάκρισης στο κέντρο κράτησης του Γκουαντάναμο, στην Κούβα.

Ρε φίλε, έχετε άλμπουμ «Σκοτώστε τους Όλους»

«Όταν ξεκινήσαμε αρχικά τον πόλεμο στο Ιράκ, χρησιμοποιούσαμε μουσική των Metallica για να ‘μαλακώνουμε’ τους ανθρώπους πριν τους ανακρίνουμε», είχε πει το 2013 σε συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire ελεύθερος σκοπευτής του Αμερικανικού στρατού. «Οι Metallica το έμαθαν και είπαν: ‘Γεια, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τη μουσική μας γιατί δεν θέλουμε να προωθούμε τη βία’. Και σκέφτηκα: Φίλε, έχετε άλμπουμ που λέγεται Kill ’Em All (Σκοτώστε τους Όλους)».

Η υπερβολή του στρατιωτικού δεν απαλλάσσει τον Χέτφιλντ για το χυδαίο χιούμορ του για ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Ο τραγουδιστής είχε αστειευτεί μάλιστα στο NPR λέγοντας «Φοβερό. Λοιπόν, αυτή είναι η επόμενη περιοδεία μας. Ορίστε, στο Ιράκ. Θα ήταν φοβερό»!

Συνολικά, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ, μέσα σε 20 χρόνια οι άμεσοι θάνατοι αμάχων και μαχητών στις δύο εμπόλεμες ζώνες, στο Ιράκ και στη Συρία ανήλθαν συνολικά σε περίπου 550.000-580.000 άτομα.

Ένα τέτοιο Ιράκ θα έβρισκε μια περιοδεία των Metallica την οποία επιθυμούσε τόσο πολύ ο υπερήφανος Χέτφιλντ.

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Σύνταξη
Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
Γάζα 09.05.26

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές

Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Σύνταξη
Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή
Κόσμος 09.05.26

Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή

Το αποτέλεσμα αποτελεί μία καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το ακροδεξιό λαϊκιστικό One Nation κερδίζει έδρα στη Βουλή της Αυστραλίας από την ίδρυσή του πριν 30 χρόνια

Σύνταξη
Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο
MV Hondus 09.05.26

Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών

Σύνταξη
Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο
InShorts 09.05.26

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο

Η παρέλαση στην Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω εντατικών ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Σύνταξη
Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
«Αλλαγή προσέγγισης» 09.05.26

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα - Τι εκτιμά ειδικός

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Σύνταξη
Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius
Συντονισμός επιχείρησης 09.05.26

Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

Σύνταξη
«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι
Κόσμος 09.05.26

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι

Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής
Άκρατος επεκτατισμός 09.05.26

Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής

Στο φόντο της κρίσης στο Ιράν και των «κίτρινων γραμμών» του Ισραήλ σε Γάζα και νότιο Λίβανο, η κυβέρνηση Νετανιάχου εντείνει προεκλογικά τον εποικισμό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά και συριακά εδάφη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία
Πόλεμος στο Ιράν 09.05.26

Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία

Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβανος: 18 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την κατάπαυση πυρός – Οι ΗΠΑ σε αναμονή της απάντησης του Ιράν
Κόσμος 09.05.26 Upd: 19:13

Λίβανος: 18 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την κατάπαυση πυρός – Οι ΗΠΑ σε αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ο Τραμπ περιμένει την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη λέει ότι εξετάζει ακόμα τους όρους - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Φύλλια Πολίτη, Αλεξάνδρα Τάνκα
Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το παρασκήνιο 09.05.26

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
Μπάσκετ 09.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)
Βόλεϊ 09.05.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)

Με κορυφαίους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και καταλυτικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Novibet Volley League

Σύνταξη
Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύνταξη
Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Πολιτική 09.05.26

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηχητικές καταγραφές 09.05.26

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύνταξη
Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Πανευρωπαϊκή έρευνα 09.05.26

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό

Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)

Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015

Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

Σύνταξη
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Σύνταξη
