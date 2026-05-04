Όταν οι Metallica ήρθαν για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1993
Αναμνήσεις 04 Μαΐου 2026, 18:10

Για πάρα πολλούς 40φεύγα, η εμφάνιση των Metallica στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης το 1993 ήταν η πρώτη τους αληθινή συναυλία

Φροίξος Φυντανίδης
Δεν με λες μεταλλά – και δεν ήμουν ποτέ, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Μεγάλωσα μουσικά στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και αρχές των nineties. Πράγμα που σημαίνει ότι άκουγα με ευκολία από Μάνο Λοΐζο και Beatles (εξαιτίας των γονιών μου) έως Μάικλ Τζάκσον, Cure και Guns ‘n’ Roses (εξαιτίας της εποχής). Τόσο μπερδεμένη ήταν (ηχητικά) αυτή η εποχή. Και ξαφνικά εμφανίζονται και οι Metallica.

Γιατί λέω ξαφνικά για ένα συγκρότημα που η ιστορία του κρατάει από τις αρχές των eighties; Επειδή το 1991 αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν το ομώνυμο δίσκο τους (γνωστό ως Black Album) – η πιο mainstream δουλειά τους έως τότε.

Και «μίλησε» σε εκατομμύρια ανθρώπους εκεί έξω αυτό το άλμπουμ – μέχρι και η αδερφή μου, που άκουγε Madonna και κάποτε μου ζήτησε να της «κατεβάσω» τα best of του Χατζηγιάννη, ήξερε το Nothing Else Matters.

Μην παρεξηγηθώ, δεν το κοροϊδεύω. Το Black Album με οδήγησε στο να γνωρίσω και να αγαπήσω τις δουλειές τους τα προηγούμενα χρόνια – το ριφάκι από το Welcome Home (Sanitarium) ήταν το πρώτο που έμαθα στην κιθάρα.

Άρα, όταν το 1993 έγινε γνωστό ότι στις 27 Ιουνίου θα έρχονταν στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους, το να είμαστε εκεί έγινε σκοπός ζωής. Ήταν ότι θα έπαιζαν και μέσα στο «σπίτι» μας, στη Νέα Σμύρνη – αν δεν πηγαίναμε θα το μετανιώναμε για μια ζωή. Ο πατέρας μου αν ζούσε, ακόμα θα μου το «χτυπούσε» που έδωσα 7.000 δραχμές από το χαρτζιλίκι μου «για αυτούς τους μαλλιάδες; Όντως σου αρέσει αυτό που ακούς;».

Αλλά με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο και τον Άγγελο, μια παρέα 15χρονων του λυκείου, είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα χάναμε αυτή τη συναυλία. Ότι και να γίνει, θα ήμασταν στο γήπεδο.

Πόσο αποφασισμένοι; Με τα σχολεία να έχουν κλείσει και ενώ είχα φύγει για διακοπές, το πρωινό της 27ης Ιουνίου επέστρεψα με το ΚΤΕΛ στην Αθήνα, πήγα στο σπίτι, πέρασα ένα 3ωρο ακούγοντας στο πικ-απ με ακουστικά κομμάτια των Metallica και μετά έφυγα για τη συναυλία.

Και, ειλικρινά, ήταν μια από τις στιγμές που έμειναν στην κατηγορία «αξέχαστες» μέσα στα σχολικά μου χρόνια – μαζί με την πενταήμερη και την πρώτη φορά που έκανα σεξ.

Τέσσερις φλώροι ανάμεσα σε χιλιάδες μαλλιάδες

Τι κι αν οι πόρτες του γηπέδου της Νέας Σμύρνης άνοιγαν στις 5 το απόγευμα; Μιάμιση ώρα πριν χιλιάδες βρίσκονταν απέξω, ανάμεσά τους κι εμείς, με τα καλοκαιρινά κουρεματάκια μου και τα σκισμένα τζην μας. Περιμέναμε υπομονετικά από την είσοδο στην οδό Ιωάννου Χρυσοστόμου (αν θυμάμαι καλά), η ζέστη να βαράει κόκκινο, δίπλα μας περίμεναν 20άρηδες και βαλε ηλικιάκα «μαλλιάδες» και εκεί γίνεται το πρώτο «λάθος».

Ένας αγουροξυπνημένος τύπος από την πολυκατοικία πίσω μας βγήκε να διαμαρτυρηθεί για τον θόρυβο – και τα μπουκαλάκια νερό έφυγαν βροχή στο μπαλκόνι του. Και όσο η ώρα περνούσε, τόσο μεγάλωνε η ανυπομονησία.

Κι όταν ένας μεγάλος σε ηλικία άνδρας εμφανίστηκε στις κερκίδες πάνω την πύλη που ήταν να μπούμε αλλά δεν άνοιξε τις πόρτες, το σύνθημα «παππού, παππού τον παίρνεις που και που» ακούστηκε μέχρι την πλατεία.

Τελικά η αναμονή τελείωσε λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα και όλοι άρχισαν να τρέχουν για να μπουν πρώτοι μέσα. Δεν το κατάλαβα τότε – έπρεπε να περάσουν λίγα χρόνια ακόμα για να κατανοήσω πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεσαι στα κάγκελα στο αγαπημένο σου συγκρότημα.

Η Λευκή Συμφωνία στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. (Πηγή: lefkisymphonia.gr)

Όταν η Λευκή Συμφωνία βγήκε στη σκηνή το γήπεδο ήταν κατάμεστο. Τίμιο το ελληνικό συγκρότημα, έστω κι αν οι περισσότεροι προτίμησαν να το περάσουν καθιστοί – κάποιοι τους πέταξαν και μερικά μπουκαλάκια αν θυμάμαι καλά.

Ωραίο ζέσταμα από τους Cult, που άναψαν λίγο το αίματα, έδωσαν πόνο στη σκηνή και σήκωσαν αρκετό κόσμο από τα γρασίδια. Ωστόσο όταν τα φώτα έσβησαν και ακούστηκαν οι ήχοι από το Creeping Death όλα είχαν τελειώσει – και κάπου εκεί «χαθήκαμε» σε έναν διαφορετικό μουσικό σύμπαν για τις επόμενες δύο ώρες.

Οι Metallica… έτρεξαν χιλιόμετρα πηγαίνοντας από τη μια άκρη της σκηνής της άλλης προσπαθώντας να «γκρεμίσουν» το γήπεδο, ο κόσμος έχυσε κιλά ιδρώτα από το ατελείωτο  headbanging παρά την αποπνυκτική ατμόσφαιρα, στίχοι ακούγονταν μέσα σε ουρλιαχτά από κάθε πλευρά του γηπέδου και εμείς οι τέσσερις να κοιταζόμαστε με ύφος «μαλάκα μου, είμαστε εδώ».

Θυμάμαι όταν έπαιξαν οι τελευταίες νότες του Enter Sandman και τα φώτα άνοιξαν, με δυσκολία περπατούσα για να βγω από το στάδιο. Ένιωθα σαν να με είχαν δείρει και η διαδρομή μέχρι την πλατεία της Νέας Σμύρνης και τα Goody’s έμοιαζε ατελείωτη, με κόπο κρατούσα ίσιο το σώμα μου. Όμως το χαμόγελο δεν έλεγε να ξεκολλήσει από το πρόσωπό μου.

Τι κι αν μέχρι εκείνο το βράδυ είχα πάει και σε άλλα live; Στο μυαλό μου (μέχρι και σήμερα) αυτή είναι η πρώτη μου αληθινή συναυλία.

Δεν ξέρω αν η εμφάνισή τους στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου θα είναι το ίδιο καλή ή ακόμα καλύτερη με την πρώτη φορά που ήρθαν στην Αθήνα. Το εύχομαι, έστω κι αν δεν θα είμαι εκεί – άλλωστε μια φωνή μέσα μου ψιθυρίζει στο repeat «I’m too old for this shit».

* Κεντρική φωτογραφία: metallica.com

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Επίθεση του Ιράν στα Εμιράτα, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση – Απολύτως ψέματα ότι πέρασαν πλοία από τα Στενά, λέει η Τεχεράνη

Υπόθεση D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης
Σκηνές Βίας 30.04.26

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τα «φρικιαστική» μέθοδο του D4vd για τον διαμελισμό της ανήλικης συντρόφου του την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου περασμένο Απρίλιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
Η Lady Gaga και η Doechii μας δίνουν μια (μουσική) γεύση από το πολυαναμενόμενο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
Ο Móglaí Bap των Kneecap για την αυτοκτονία της μητέρας του - «Πρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ντροπής»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρείς νεκρούς από χανταϊό

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»
Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»

Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)
Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)

ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ
ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική Γυναικών

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

