Κόσμος 25 Μαΐου 2026, 04:44

Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν

Οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Αμπιτζάν δεν είναι σπάνιες εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα

Η κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση στην Αμπιτζάν, την οικονομική πρωτεύουσα της Ακτής Ελεφαντοστού, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι. Αυτός είναι ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων του δυστυχήματος του Σαββάτου, που δημοσιοποίησε το πυροσβεστικό σώμα.

Ο αρχικός απολογισμός της τραγωδίας, που δημοσιοποιήθηκε προχθές, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς στο κτίριο υπό κατασκευή, οι πρώτοι όροφοι του οποίου κατοικούνταν ήδη.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι σπάνιες στην πόλη των έξι και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται υλικά κακής ποιότητας.


Τέτοιες καταστροφές καταγράφονται κατά κανόνα την περίοδο των βροχών. Αυτό συνέβη και τώρα. Στην Αμπιτζάν καταγράφτηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις την περασμένη εβδομάδα.

Εργασίες χύτευσης

Μετά τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων πτωμάτων στα συντρίμμια του ακινήτου, ο απολογισμός, που δεν είναι ακόμη οριστικός, έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους οκτώ «αποβιώσαντες», σημείωσε το πυροσβεστικό σώμα. Η πυροσβεστική, που έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια και τη διάσωση των εγκλωβισμένων από τα χαλάσματα, συνεχίζει το έργο της.


Σύμφωνα με το υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης, το ακίνητο υπό κατασκευή στην Αμπιτζάν κατέρρευσε εξαιτίας εργασιών χύτευσης σκυροδέματος στο επίπεδο του πέμπτου ορόφου. Σε συνδυασμό με την ισχυρή βροχόπτωση τις ώρες που προηγήθηκαν μείωσαν σε κρίσιμο βαθμό τη στατική επάρκειά του. Το υπουργείο τόνισε πως τα έργα εκτελούνταν «χωρίς οικοδομική άδεια» και πρόσθεσε ότι κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες ώστε να «αποδοθούν ευθύνες».

Το 2023, καταρρεύσεις κτιρίων στοίχισαν τη ζωή κάπου είκοσι ανθρώπων στην Αμπιτζάν, ωθώντας τις αρχές να υιοθετήσουν σειρά μέτρων για να γίνει πιο αυστηρός ο έλεγχος των κατασκευών.

Το Σάββατο ο υπουργός Αστικής Ανάπτυξης Μουσά Σανογκό, που μετέβη επιτόπου, τόνισε πως γίνονται «μεγάλες προσπάθειες» για τον πληρέστερο πολεοδομικό έλεγχο.

Wall Street
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Business of Sport
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων
Πόλεμος στο Ιράν 25.05.26

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων

Τα προληπτικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το CBS.

Σύνταξη
Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές
Αφρική 25.05.26

Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές

Οι απαχθέντες από τους τζιχαντιστές -52 άνδρες, 33 γυναίκες, 7 παιδιά - διασώθηκαν στην περιοχή Μπιου της πολιτείας Μπορνό. Ο στρατός δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό οι διασωθέντες ήταν αιχμάλωτοι.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος
Ενεργειακή κρίση 25.05.26

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ. Το αμερικανικό πετρέλαιο Μπρεντ άνοιξε στις ασιατικές αγορές με πτώση 5%.

Σύνταξη
Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης
Έκθεση SIPRI 25.05.26

Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης

Οι ολοένα πιο οξυμένες γεωπολιτικές εντάσεις και η συνεχιζόμενη κρίση της χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI).

Σύνταξη
Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης
Βουλευτικές εκλογές 24.05.26

Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στην Κύπρο. Πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), με δεύτερο το ΑΚΕΛ, με μικρή διαφορά. Δεν υπάρχει κόμμα που να μπορεί να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση.

Σύνταξη
Το Ισραήλ σε προεκλογικό πυρετό – Γιατί μια ήττα Νετανιάχου δεν θα αλλάξει τίποτα
Αυταπάτες 24.05.26

Το Ισραήλ σε προεκλογικό πυρετό – Γιατί μια ήττα Νετανιάχου δεν θα αλλάξει τίποτα

«Αυτοί οι διεκδικητές δεν αντιπροσωπεύουν ρήξη με τις πιο επιβλαβείς ιδεολογίες του Ισραήλ και την απαράδεκτη πολιτική πραγματικότητα που αυτές καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες»

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26 Upd: 00:14

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Σύνταξη
Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Ακρότητες 24.05.26

Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Δύσκολο παζλ 24.05.26

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, βλέπει ο Λευκός Οίκος, αμερικανικά εμπόδια η Τεχεράνη. Η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι όλα «πρέπει να γίνουν σωστά».

Μέση Ανατολή: Σε τι συμφώνησαν Τραμπ – Νετανιάχου πριν την τελική συμφωνία με το Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Σε τι συμφώνησαν Τραμπ - Νετανιάχου πριν την τελική συμφωνία με το Ιράν

Πιθανή είναι μέσα στις επόμενες ώρες μια τελική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου και ιρανών αξιωματούχων να συγκλίνουν στο ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε ένα συμβιβασμό.

Σύνταξη
Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι
Συνεχίζονται οι έρευνες 24.05.26

Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι

Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από πλάκες σκυροδέματος και κομμάτια από χάλυβα, καθώς αναζητούσαν επιζώντες

Σύνταξη
Προς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πώς αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον
«Συνθηκολόγηση!» 24.05.26

Προς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πώς αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον

Το Τελ Αβίβ και οι «αντιπρόσωποί» του στις ΗΠΑ ίσως περνάνε τις χειρότερες διπλωματικές στιγμές των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι η φιλοπολεμική τους ατζέντα φαίνεται να ανατρέπεται από την ίδια την Ουάσιγκτον.

Euroleague: Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS – Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού
Euroleague 25.05.26

Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS - Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού

Ερυθρόλευκο χρώμα έχουν τα πρωτοσέλιδα των δύο κορυφαίων ισπανικών αθλητικών εφημερίδων, της Marca και την AS. Περιγράφωντας την «Οδύσσεια» της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει στην «Ιθάκη» της κατάκτησης του τροπαίου (Euroleague) κάνουν μια βαθιά υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού που «πλημμύρισε» το ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Κάηκε» ο Πειραιάς
Ολυμπιακός 25.05.26 Upd: 05:26

Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Κάηκε» ο Πειραιάς

Σε έναν μυθικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του - Χιλιάδες οπαδοί των «ερυθρολεύκων» πανηγυρίζουν σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
Euroleague 25.05.26

Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, ζητώντας από τη Euroleague να πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Final Four στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
On Field 25.05.26

«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Εσύ, μόνο εσύ!
On Field 25.05.26

Εσύ, μόνο εσύ!

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός
Ελλάδα 25.05.26

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Σύνταξη
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Euroleague 25.05.26

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

Σύνταξη
