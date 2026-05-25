Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν

Η κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση στην Αμπιτζάν, την οικονομική πρωτεύουσα της Ακτής Ελεφαντοστού, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι. Αυτός είναι ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων του δυστυχήματος του Σαββάτου, που δημοσιοποίησε το πυροσβεστικό σώμα.

Ο αρχικός απολογισμός της τραγωδίας, που δημοσιοποιήθηκε προχθές, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς στο κτίριο υπό κατασκευή, οι πρώτοι όροφοι του οποίου κατοικούνταν ήδη.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι σπάνιες στην πόλη των έξι και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται υλικά κακής ποιότητας.

🔴 KOUMASSI / SOWETO : Un immeuble R+4 en construction s’est effondré ce samedi 23 mai 2026. Les deux premiers niveaux du bâtiment étaient déjà habités. Opérations de sauvetage en cours.. pic.twitter.com/jQFRQLz8HM — La Côte d’Ivoire Est Chic (@Cotedivoireoff_) May 23, 2026



Τέτοιες καταστροφές καταγράφονται κατά κανόνα την περίοδο των βροχών. Αυτό συνέβη και τώρα. Στην Αμπιτζάν καταγράφτηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις την περασμένη εβδομάδα.

Εργασίες χύτευσης

Μετά τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων πτωμάτων στα συντρίμμια του ακινήτου, ο απολογισμός, που δεν είναι ακόμη οριστικός, έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους οκτώ «αποβιώσαντες», σημείωσε το πυροσβεστικό σώμα. Η πυροσβεστική, που έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια και τη διάσωση των εγκλωβισμένων από τα χαλάσματα, συνεχίζει το έργο της.

🔴CÔTE D’IVOIRE 🇨🇮| #Drame : un immeuble de type R+4 en construction et dont les deux premiers niveaux étaient déjà habités, s’est effondré dans le quartier dit Koumassi-Soweto samedi 23 mai, faisant 8 morts et de nombreux blessés, ont indiqué les services de secours ivoiriens. pic.twitter.com/mHogx2jiBy — Nanana365 (@nanana365media) May 24, 2026



Σύμφωνα με το υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης, το ακίνητο υπό κατασκευή στην Αμπιτζάν κατέρρευσε εξαιτίας εργασιών χύτευσης σκυροδέματος στο επίπεδο του πέμπτου ορόφου. Σε συνδυασμό με την ισχυρή βροχόπτωση τις ώρες που προηγήθηκαν μείωσαν σε κρίσιμο βαθμό τη στατική επάρκειά του. Το υπουργείο τόνισε πως τα έργα εκτελούνταν «χωρίς οικοδομική άδεια» και πρόσθεσε ότι κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες ώστε να «αποδοθούν ευθύνες».

Το 2023, καταρρεύσεις κτιρίων στοίχισαν τη ζωή κάπου είκοσι ανθρώπων στην Αμπιτζάν, ωθώντας τις αρχές να υιοθετήσουν σειρά μέτρων για να γίνει πιο αυστηρός ο έλεγχος των κατασκευών.

Το Σάββατο ο υπουργός Αστικής Ανάπτυξης Μουσά Σανογκό, που μετέβη επιτόπου, τόνισε πως γίνονται «μεγάλες προσπάθειες» για τον πληρέστερο πολεοδομικό έλεγχο.