Μια αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε στον ποταμό Σασάντρα, στην πόλη Μπούγιο της νοτιοδυτικής Ακτής Ελεφαντοστού, όταν ένας ιπποπόταμος επιτέθηκε σε βάρκα γεμάτη επιβάτες, ανατρέποντάς την και αφήνοντας πίσω 11 αγνοούμενους, ανάμεσά τους παιδιά και ένα βρέφος.

Η βάρκα μετέφερε 14 άτομα, όμως μόνο τρεις άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν. Οι υπόλοιποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, Μις Μπελμόντ Ντόγκο, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το συμβάν: «Με βαθύ πόνο πληροφορηθήκαμε ότι 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες, κορίτσια και ένα βρέφος, αγνοούνται μετά την ανατροπή της βάρκας που προκάλεσε ένας ιπποπόταμος. Η κυβέρνηση συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών και εκφράζει την αλληλεγγύη της στους επιζώντες».

Σύμφωνα με έρευνες, περίπου 500 ιπποπόταμοι ζουν σήμερα στην Ακτή Ελεφαντοστού, κυρίως στα ποτάμια του νότου. Τα τεράστια αυτά θηλαστικά, που μπορούν να φτάσουν έως και 3.200 κιλά, θεωρούνται το πιο επικίνδυνο ζώο της χώρας όσον αφορά τις θανατηφόρες επιθέσεις σε ανθρώπους. Μάλιστα, μελέτη του 2022 κατέδειξε ότι οι ιπποπόταμοι αποτελούν την κύρια αιτία θανάτων ή τραυματισμών από ζώα στην περιοχή.

Hippo capsizes boat in Ivory Coast, leaving 11 people missing — including children and baby https://t.co/RgPJLOTdmF pic.twitter.com/zkbg6Mu7U2 — New York Post (@nypost) September 8, 2025

Το περιστατικό ξυπνά μνήμες μιας άλλης τραγωδίας που σημειώθηκε τον Μάιο του 2023 στο Μαλάουι, όπου ένα παιδί έχασε τη ζωή του και πάνω από 20 χωρικοί αγνοήθηκαν όταν επίσης ένας ιπποπόταμος αναποδογύρισε βάρκα.