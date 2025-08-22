Πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη βορειοδυτική Κίνα όταν έσπασε καλώδιο σε γέφυρα υπό κατασκευή, που ενώνει δύο περιοχές στις όχθες του Κίτρινου Ποταμού στην επαρχία Τσινγκχάι.

Είναι η πρώτη σιδηροδρομική ατσάλινη τοξωτή γέφυρα της Κίνας που διασχίζει τον Κίτρινο Ποταμό

Επτά εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι εννέα αγνοούνται, σύμφωνα με την εφημερίδα People’s Daily. Την ώρα του δυστυχήματος, στο εργοτάξιο βρίσκονταν δεκαπέντε εργάτες και εργοδηγός.

Το καλώδιο έσπασε περί τις 03:00 το πρωί (22:00 ώρα Ελλάδας). Η γέφυρα, από όπου θα διέρχονται τρένα, συνδυάζει μεθόδους κατασκευής, είναι θολωτή και έχει επίσης δικτυωτούς πυλώνες. Είναι η πρώτη σιδηροδρομική ατσάλινη τοξωτή γέφυρα της Κίνας που διασχίζει τον Κίτρινο Ποταμό – τον δεύτερο μεγαλύτερο μήκος της χώρας.

Κίνα: Πολλά τα εργατικά δυστυχήματα

Εικόνες που δημοσιοποίησε η εφημερίδα δείχνουν την ημιτελή γέφυρα, το κεντρικό τμήμα της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, πλαισιωμένο από δυο τεράστιες σκαλωσιές και γερανούς. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα δυστυχήματα σε εργοτάξια είναι συνηθισμένα στην Κίνα, καθώς τα κατασκευαστικά έργα είναι αμέτρητα στην πελώρια χώρα, ενώ η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας είναι σε αρκετές περιπτώσεις ανεπαρκής.

Τον Δεκέμβριο, δεκατρείς άνθρωποι κηρύχτηκαν αγνοούμενοι έπειτα από κατάρρευση σε εργοτάξιο κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής στη Σεντζέν, μητρόπολη στο νότιο τμήμα του ασιατικού γίγαντα. Δεν υπήρξαν αναφορές για επιζώντες.