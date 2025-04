Μια γέφυρα στη βορειοανατολική συνοικία Shunyi του Πεκίνου κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης, αφού ξέσπασε πυρκαγιά, σύμφωνα με τις αρχές και εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, καθώς η γέφυρα ήταν ήδη κλειστή για την κυκλοφορία, ανέφερε η Δημοτική Επιτροπή Μεταφορών του Πεκίνου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Η γέφυρα του ποταμού Chaobai υπέστη ζημιές όταν ξέσπασε η πυρκαγιά το πρωί, δήλωσε η επιτροπή. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργότερα και οι αρχές διερευνούν τα αίτια.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σύννεφα καπνού να βγαίνουν από τη γέφυρα. Περιπολικά οχήματα φαίνονται να εμποδίζουν την πρόσβαση, ενώ πυροσβεστικά βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

#BreakingNews A bridge in Beijing has experienced smoke and a collapse, with no casualties reported so far. pic.twitter.com/pq81q3dM63

A blaze broke out on Chaobai River Bridge in #Beijing‘s Shunyi District this morning. Parts of the structure were damaged, and the bridge has been closed in both directions for safety. No casualties reported. pic.twitter.com/EgVTTmkiHE

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 23, 2025