Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, οι τέσσερις σοβαρά, όταν κατέρρευσε οδική γέφυρα υπό κατασκευή κατά μήκος αυτοκινητόδρομου στη νοτιοκορεατική πόλη Τσονάν (νότια), ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της χώρας της Ασίας (φωτογραφία, επάνω, απο το Χ, @shanghaidaily).

BREAKING: At least 3 construction workers killed, 5 injured after portion of highway overpass collapsed near Anseong, South Korea pic.twitter.com/7m0E8zktT4

— BNO News (@BNONews) February 25, 2025