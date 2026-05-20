Emily in Paris: Από την καρτ ποστάλ στη συνάντηση στη Μύκονο – Αγκαλιές, φιλιά, γέλια

Από τις παραλίες στα στενά της Μυκόνου βρέθηκε η Λίλι Κόλινς και το Emily in Paris. Οι συντελεστές της επιτυχημένες σειράς του Netflix «μετακόμισαν» για λίγο στη Χώρα του Νησιού των Ανέμων για τα γυρίσματα του 6ου κύκλου και φυσικά η κάμερα του Mykonos Live TV ήταν εκεί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Emily την οποία υποδύεται η Λίλι Κόλινς συναντά τυχαία τον Gabriel σε ένα μανάβικο του νησιού με τους δύο τους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται στο μάγουλο ενώ την ώρα που συζητούν μεταξύ τους εμφανίζεται η καλύτερη φίλη της, η Mindy Chen, την οποία ασπάζεται ο Gabriel.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο Gabriel είναι ο διαρκώς επανερχόμενος μεγάλος έρωτας της Emily και η αιτία που εκείνη ταξιδεύει στην Μύκονο μετά από μια καρτ ποστάλ με πρόσκληση που της έστειλε.

Τον ρόλο του Gabriel ενσαρκώνει ο ηθοποιός Λούκας Μπράβο ενώ της Mindy Chen η Άσλεϊ Παρκ. Σημειώνεται ότι οι περιοχές της Μυκόνου όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του Emily in Paris έχουν αποκλειστεί, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι ιδιαίτερα αυστηρά.

Η παραγωγή κινείται με απόλυτη οργάνωση και διακριτικότητα, καθώς πρόκειται για ένα διεθνές project μεγάλης κλίμακας, το οποίο έχει στρέψει ξανά τα βλέμματα στο Νησί των Ανέμων.

Επόμενη ελληνική στάση του Emily in Paris θα είναι η Σαντορίνη, προτού μετακομίσει στο Μονακό. Ο 6ος κύκλος της σειράς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

* Πηγή: Mykonos Live TV