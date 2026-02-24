Λίλι Κόλινς: Η πρωταγωνίστρια του «Emily s in Paris» γίνεται η Όντρεϊ Χέπμπορν στο «Breakfast at Tiffany’s»

Η πρωταγωνίστρια της διάσημης σειράς του Netflix «Emily in Paris», Λίλι Κόλινς εξασφάλισε τον πολυπόθητο ρόλο της Όντρεϊ Χέπμπορν σε μια νέα κινηματογραφική παραγωγή που θα εστιάζει στα παρασκήνια της θρυλικής ταινίας του 1961, «Breakfast at Tiffany’s».

Λίλι Κόλινς: Η ανάρτηση της για το νέο ρόλο

Η κόρη του διάσημου μουσικού Φιλ Κόλινς (Phil Collins), μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με μια ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Μετά από σχεδόν 10 χρόνια προετοιμασίας και μια ζωή γεμάτη θαυμασμό και λατρεία για την Όντρεϊ, μπορώ επιτέλους να το μοιραστώ μαζί σας.

Οι λέξεις τιμή και έκσταση δεν αρκούν για να περιγράψουν πώς νιώθω…».

Τι θα δούμε στην ταινία

Το «Breakfast at Tiffany’s» ήταν αρχικά νουβέλα του Τρούμαν Καπότε (Truman Capote), η οποία κυκλοφόρησε το 1958.

Η ιστορία διαδραματίζεται στη δεκαετία του ΄40 και ξετυλίγεται μέσα από τη ματιά ενός ανερχόμενου συγγραφέα, ο οποίος μετακομίζει σε ένα νέο διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και γίνεται φίλος με τη γοητευτική γειτόνισσά του, Holly Golightly, μια «Αμερικανίδα γκέισα» που επιβιώνει κάνοντας παρέα με πλούσιους άνδρες.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ταινία ήταν μια ιδιαίτερα ελεύθερη διασκευή του βιβλίου μεταφέροντας την ιστορία στις αρχές της δεκαετίας του ’60.

Ο συγγραφέας ο οποίος ήθελε την Μέριλιν Μονρόε (Marilyn Monroe) στο ρόλο της Golightly, άσκησε πιέσεις στο στούντιο Paramount όμως η σταρ εκείνη την εποχή δεσμευόταν με συμβόλαιο από την Twentieth Century Fox. Λέγεται μάλιστα πως την απέτρεψαν από το να δεχτεί, θεωρώντας ότι ο ρόλος θα έπληττε τη δημόσια εικόνα της.

Αφού η Σίρλεϊ ΜακΛέιν (Shirley MacLaine) και η Κιμ Νόβακ (Kim Novak) αρνήθηκαν επίσης τον ρόλο, η επιλογή της Χέπμπορν οριστικοποιήθηκε παρά τις αντιρρήσεις του Καπότε.

«Η Paramount με πρόδωσε με κάθε δυνατό τρόπο και επέλεξε την Όντρεϊ», παραπονέθηκε αργότερα ο συγγραφέας, προσθέτοντας: «Ήταν η πιο λανθασμένη επιλογή ηθοποιού που έχω δει ποτέ».

«Breakfast at Tiffany’s»: Οι εισπράξεις και τα 2 Όσκαρ

Ωστόσο το «Breakfast at Tiffany’s» απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, σημειώνοντας εισπράξεις 14 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 152 εκατ. δολάρια σήμερα) και κερδίζοντας δύο Όσκαρ.

Η επικείμενη ταινία με την Κόλινς υπόσχεται την «πρώτη ολοκληρωμένη καταγραφή των παρασκηνίων», καλύπτοντας όλο το φάσμα των γεγονότων.

Από τις συγκρούσεις της προ-παραγωγής μέχρι τα ατυχήματα στα γυρίσματα.

Ένα από αυτά ήταν ο παραλίγο θανάσιμος τραυματισμός μέλους του συνεργείου από ηλεκτροπληξία, κατά τη διάρκεια της εμβληματικής εναρκτήριας σκηνής έξω από το κεντρικό κατάστημα της Tiffany & Co στην 5η Λεωφόρο.