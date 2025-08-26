«Ανοησία»: Ο Μάλκολμ ΜακΝτάουελ αποδοκιμάζει το Emily in Paris και η νύφη του, Λίλι Κόλινς, το ξέρει

Η Λίλι Κόλινς μπορεί να απολαμβάνει την τεράστια επιτυχία της σειράς της, Emily in Paris, αλλά ο πεθερός της, ο θρυλικός ηθοποιός Μάλκολμ ΜακΝτάουελ, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.

Ο 82χρονος Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος έχει ταυτιστεί με ρόλους σε εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές όπως Το Κουρδιστό Πορτοκάλι του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μίλησε ανοιχτά για την επιτυχημένη παραγωγή του Netflix, χαρακτηρίζοντάς την «ανόητη».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ΜακΝτάουελ δήλωσε: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν είναι το είδος μου και η Λίλι το γνωρίζει αυτό».

Παρόλο που δεν δίστασε να εκφράσει την αποδοκιμασία του για τη σειρά, ο ΜακΝτάουελ εξέφρασε τον απόλυτο θαυμασμό του για την ίδια τη νύφη του. «Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της νύφης μου. Πιστεύω ότι είναι μία από τις καλύτερες ηθοποιούς σήμερα», δήλωσε με περηφάνια.

«Το Παρίσι της χρωστάει»

Ο ίδιος εξήρε την παρουσία της μπροστά στην κάμερα, υπογραμμίζοντας ότι έχει μία μοναδική ποιότητα και ένα χάρισμα που την κάνει να ξεχωρίζει.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το Παρίσι οφείλει στη Λίλι ένα «μεγάλο χρέος» για την αύξηση του τουρισμού που προκλήθηκε από τη δημοτικότητα της σειράς.

Η Λίλι Κόλινς, κόρη του διάσημου μουσικού Φιλ Κόλινς, είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Τσάρλι ΜακΝτάουελ, μεγαλύτερο γιο του Μάλκολμ ΜακΝτάουελ.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2021 και υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, μία κόρη, μέσω παρένθετης μητέρας νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Έμιλι, για πέμπτη φορά

Οι φαν της σειράς περιμένουν με αγωνία τη συνέχεια της ιστορίας της Έμιλι. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η 5η σεζόν, η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο, θα βρει την πρωταγωνίστρια να μετακομίζει στη Ρώμη, στην Ιταλία, για μια νέα προαγωγή, καθώς και για να ακολουθήσει τον έρωτα της με τον Ιταλό έρωτα Μαρτσέλο Μουρατόρι.

Η Έμιλι αναλαμβάνει πλέον την Agence Grateau Rome, αντιμετωπίζοντας επαγγελματικές και ρομαντικές προκλήσεις, καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ζωή της νέας πόλης.

Μόλις όμως όλα φαίνονται να παίρνουν τον δρόμο τους, μια επαγγελματική της ιδέα γυρίζει μπούμερανγκ, με τις συνέπειες να οδηγούν σε προσωπική απογοήτευση και επαγγελματικές ανατροπές.

Αναζητώντας σταθερότητα, η Έμιλι στηρίζεται στον «γαλλικό» τρόπο ζωής της, μέχρι που ένα μεγάλο μυστικό απειλεί να διαταράξει μία από τις πιο στενές της σχέσεις.