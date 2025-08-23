Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη

Ο 47χρονος Ντιέγκο Μπορέλα, βοηθός σκηνοθέτη στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, Emily In Paris, πέθανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το φινάλε της νέας σεζόν στη Βενετία.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Μπορέλα κατέρρευσε ενώ προετοιμαζόταν για τη λήψη της τελευταίας σκηνής της πέμπτης σεζόν.

Ιατρικό προσωπικό έσπευσε στο ιστορικό ξενοδοχείο Danieli, όπου βρισκόταν ο 47χρονος για τα γυρίσματα, γύρω στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή με τις πρώτες αναφορές να φέρουν ως αιτία θανάτου την καρδιακή προσβολή.

Ο θάνατος του Μπορέλα, ενός καταξιωμένου επαγγελματία που είχε εργαστεί σε πόλεις όπως η Ρώμη, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, αλλά και στη συγγραφή παιδικών ιστοριών, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Emily In Paris προκάλεσε σοκ.

Ο Μπορέλα, γεννημένος στη Βενετία το 1978, είχε σπουδάσει σε Ρώμη, Λονδίνο και Νέα Υόρκη.

«Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από τον Ντιέγκο· ήταν ένα όμορφο, κομψό αγόρι με πολύ στιλ. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν σε ένα δείπνο στο Παρίσι, με την καλύτερή του φίλη -και δική μου. Την πήρα τηλέφωνο· ήταν συντετριμμένη» είπε στην El Mundo o στενός φίλος του, Mατία Μπέρτο.

«Ο Ντιέγκο είχε εξαιρετικό χιούμορ, ήταν λαμπρός και πολύ ταλαντούχος. Μια νεανική ζωή κόπηκε πρόωρα. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Μόνο μεγάλη θλίψη».

Μετά το τραγικό περιστατικό, η παραγωγή διέκοψε προσωρινά τις εργασίες. Tα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου στη Βενετία και επρόκειτο να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου.