Emily in Paris: Ο Γκάμπριελ τελικά και στην 5η σεζόν μετά την «ωμή» κριτική του

Ο Λούκας Μπράβο, ο γνωστός Γκαμπριέλ της αγαπημένης σειράς του Netflix προκάλεσε αναστάτωση με τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα ο 38χρονος ηθοποιός τον περασμένο μήνα δήλωσε στη γαλλική Le Figaro ότι η σειρά δεν τον «διεγείρει» και συζητούσε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το Emily in Paris.

«Στην πρώτη σεζόν ο «σεξι σεφ» είχε πολλά κοινά μαζί μου, αλλά απομακρυνθήκαμε όσο περνούσε ο καιρός, λόγω των επιλογών που έκανε ο χαρακτήρας και της κατεύθυνσης που του έδωσαν», είχε πει στο IndieWire τον Οκτώβριο.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως προσπάθησε να φέρει «νέες αποχρώσεις» στον ρόλο του, αλλά η παραγωγή είχε περιορισμούς: «Δεν έχουμε μεγάλη ελευθερία. Ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και απλώς πρέπει να συμμορφωνόμαστε».

Τα σχόλιά του έγιναν γρήγορα viral στο διαδίκτυο, τραβώντας την προσοχή των συμπρωταγωνιστών του. «Όλοι είναι τόσο αναστατωμένοι για τα σχόλια που έκανε», δήλωσε μια πηγή στο Us Weekly.

Η πηγή συνέχισε λέγοντας πως «θα υπάρξει μεγάλη ένταση» στο πλατό αν ο ηθοποιός αποφασίσει να επιστρέψει για την 5η σεζόν. Ωστόσο, λέγεται ότι «η σειρά θα συνεχιστεί με ή χωρίς τον Lucas».

Η νέα σεζόν περιλαμβάνει γυρίσματα και στη Ρώμη, όπου η Έμιλι δέχτηκε επαγγελματική πρόταση, ενώ εξετάζεται και τρίτη τοποθεσία.

EXCLUSIVE: «Emily in Paris» is returning to France, with Season 5 set to begin filming there in spring 2025.

Lucas Bravo will return as Gabriel despite voicing frustration in recent weeks with his character arc.https://t.co/vxpZ6U3WVu

— Variety (@Variety) November 20, 2024