Έξι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον το απόγευμα της Πέμπτης, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:15 το μεσημέρι της Πέμπτης κοντά στο Τζέρσεϊ Σίτι, όχι μακριά από το γλυπτό Water’s Soul.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε αρχικά ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν από το νερό, αλλά δεν υπήρξε ενημέρωση για την κατάστασή τους. Δεν ήταν επίσης άμεσα σαφές αν το ένα άτομο που αναφέρθηκε νεκρό ήταν ένα από τα δύο άτομα που ανασύρθηκαν από το νερό.

Helicopter crashing into Hudson River. You can see the propellers falling. So sad … pic.twitter.com/6C6aWsS4Ay — dinoshan (@dinoshanr) April 10, 2025





Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσοι άνθρωποι επέβαιναν συνολικά στο ελικόπτερο.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών συγκεντρώθηκαν και στις δύο πλευρές του ποταμού. Στην πλευρά του Μανχάταν, η αστυνομία της Νέας Υόρκης κινητοποιήθηκε στην West Side Highway και την Spring Street.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαινόταν να δείχνει συσκευές επίπλευσης ή πλωτήρες που αναπτύχθηκαν στο σύστημα προσγείωσης του ελικοπτέρου. Ωστόσο, το ελικόπτερο έχει πλέον εξαφανιστεί κάτω από το νερό.

Περισσότερα βίντεο από το ελικόπτερο

Helicopter crash Hudson River pic.twitter.com/ffMVM9GFA0 — Luis Hernandez (@hernandezlg) April 10, 2025

The helicopter that crashed in the Hudson appears to be N216MH, a Bell 206 owned by Meridian helicopters. Radar shows it suddenly dropping to the water just north of the Holland Tunnel. pic.twitter.com/U6QoYPboK0 — Tyler Anderson, MD (@DoctorTyMD) April 10, 2025

A helicopter crashed into the Hudson River near Pier 25 in New Jersey on Thursday afternoon. The incident occurred close to West Side Highway and Spring Street. Police report emergency vehicles on scene and traffic delays in the area. pic.twitter.com/EQicWzixsa — Geopoliti𝕏 Monitor (@DalioTroy) April 10, 2025

Το Associated Press κάνει λόγο για έξι νεκρούς.