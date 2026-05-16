Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής ένα εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με ένα αστικό λεωφορείο σε πολυσύχναστη διασταύρωση στο κέντρο της Μπανγκόκ με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 35 να τραυματιστούν.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, το τρένο προσέγγισε μία ισόπεδη διάβαση με μέτρια ταχύτητα και συγκρούστηκε με το λεωφορείο, το οποίο αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Al Jazeera το λεωφορείο φαίνεται πως εγκλωβίστηκε σε ισόπεδη διάβαση αμέσως μετά την κάθοδο των προστατευτικών μπαρών. Η εμπορική αμαξοστοιχία εμβόλισε το ακινητοποιημένο όχημα και συνέχισε την πορεία της, παρασύροντας μαζί της και αρκετά διπλανά οχήματα, προτού το λεωφορείο τυλιχθεί στις φλόγες.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες απέκλεισαν το σημείο, ενώ ερευνητές εξέτασαν το καμένο λεωφορείο.

Οι πεζοί απομακρύνθηκαν από την πολυσύχναστη διασταύρωση στο κέντρο της πόλης, η οποία χρησιμοποιείται από δεκάδες χιλιάδες οχήματα κάθε μέρα.

«Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 35 τραυματίστηκαν. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει και προσπαθούμε να ανασύρουμε τις σορούς», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Μπανγκόκ, Ουρουμπορν Κουντετζουμριτ.

«Δεν τόλμησα να κοιτάξω πίσω για να δω αν υπήρχαν θύματα», δήλωσε μάρτυρας που βρισκόταν κοντά στη διασταύρωση με την κόρη της στον τοπικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Thai PBS.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για το περιστατικό, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.