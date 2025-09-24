newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:32
Eνσωμάτωση

Σοκαριστικές εικόνες από την Μπανγκόκ: Άνοιξε τεράστια τρύπα βάθους 50 μέτρων μπροστά από νοσοκομείο

Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές από την κατάρρευση, δήλωσε ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσανττσάρτ Σιτιπούντ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Spotlight

Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη, στην Μπανγκόκ, όταν τμήμα του οδοστρώματος κατέρρευσε προκαλώντας μια τεράστια τρύπα στη μέση του δρόμο, όπως και επίσης προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια, προβλήματα στην κυκλοφορία και εκτεταμένη εκκένωση στην περιοχή.

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης καταγράφει το οδόστρωμα να βυθίζεται αργά, παρασύροντας μαζί του αρκετούς ηλεκτρικούς στύλους και προκαλώντας ζημιές σε υδραγωγούς προκαλεί σοκ.

Τα αυτοκίνητα προσπάθησαν να υποχωρήσουν καθώς η τρύπα μεγάλωνε και έκοβε εντελώς τον τετραπλό δρόμο. Η μία άκρη της τρύπας σταμάτησε ακριβώς μπροστά από ένα αστυνομικό τμήμα, αποκαλύπτοντας την υπόγεια δομή του.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ταϊλανδέζικης πρωτεύουσα, Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, δεν υπήρξαν θύματα στο συμβάν, το οποίο, όπως είπε, εκτιμάται πως προκλήθηκε από τις εν εξελίξει υπόγειες εργασίες για την κατασκευή σταθμού τρένων.

Οι Αρχές προέβησαν στη διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στην περιοχή, εν μέσω φόβων πως οι έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων που πλήττουν την Ταϊλάνδη ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές.

Για λόγους ασφαλείας, δόθηκε εντολή να εκκενωθεί η περιοχή σε μια μεγάλη ακτίνα. Νοσοκομείο της περιοχής ανακοίνωσε πως θα αναστείλει τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του για δύο ημέρες. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ίδιο το νοσοκομείο δεν έχει υποστεί δομικές ζημιές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Economy
Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»
Τέμπη 24.09.25

Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»

«Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και προκλητικά να λέει ότι 'σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη'» τονίζει μεταξύ άλλων ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε να οχυρωθεί πίσω από τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στα ηνία του Οργανισμού και δήλωσε άγνοια ή αναρμοδιότητα σε κάθε ερώτηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)
Πάλη 24.09.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη για να τον συγχαρεί και να του ανακοινώσει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τις προσπάθειές του μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη - Πυρά κομμάτων και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν

Σύνταξη
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο