Σοκαριστικές εικόνες από την Μπανγκόκ: Άνοιξε τεράστια τρύπα βάθους 50 μέτρων μπροστά από νοσοκομείο
Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές από την κατάρρευση, δήλωσε ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσανττσάρτ Σιτιπούντ.
- Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
- Ανοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές φοιτητών - Έως τις 2 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων
- Οι ΥΠΕΞ της G7 ζητούν άμεση εκεχειρία στη Γάζα - Τουλάχιστον 51 νεκροί από νέες επιθέσεις του Ισραήλ
- Ο Κικίλιας είδε και τον Κατσιματίδη στη Νέα Υόρκη
Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη, στην Μπανγκόκ, όταν τμήμα του οδοστρώματος κατέρρευσε προκαλώντας μια τεράστια τρύπα στη μέση του δρόμο, όπως και επίσης προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια, προβλήματα στην κυκλοφορία και εκτεταμένη εκκένωση στην περιοχή.
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης καταγράφει το οδόστρωμα να βυθίζεται αργά, παρασύροντας μαζί του αρκετούς ηλεκτρικούς στύλους και προκαλώντας ζημιές σε υδραγωγούς προκαλεί σοκ.
Τα αυτοκίνητα προσπάθησαν να υποχωρήσουν καθώς η τρύπα μεγάλωνε και έκοβε εντελώς τον τετραπλό δρόμο. Η μία άκρη της τρύπας σταμάτησε ακριβώς μπροστά από ένα αστυνομικό τμήμα, αποκαλύπτοντας την υπόγεια δομή του.
WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f
— BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ταϊλανδέζικης πρωτεύουσα, Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, δεν υπήρξαν θύματα στο συμβάν, το οποίο, όπως είπε, εκτιμάται πως προκλήθηκε από τις εν εξελίξει υπόγειες εργασίες για την κατασκευή σταθμού τρένων.
Οι Αρχές προέβησαν στη διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στην περιοχή, εν μέσω φόβων πως οι έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων που πλήττουν την Ταϊλάνδη ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές.
Για λόγους ασφαλείας, δόθηκε εντολή να εκκενωθεί η περιοχή σε μια μεγάλη ακτίνα. Νοσοκομείο της περιοχής ανακοίνωσε πως θα αναστείλει τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του για δύο ημέρες. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ίδιο το νοσοκομείο δεν έχει υποστεί δομικές ζημιές.
- Τυφώνας Ραγκάσα: Μαζικές εκκενώσεις στην Κίνα – Δεκάδες νεκροί σε Ταϊβάν και Φιλιππίνες
- Φέντερερ και Ναδάλ: Σχέδιο για νέο «Fedal Tour» βετεράνων
- Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
- Υποκλοπές: Επανέρχεται στο ελληνικό «Watergate» το BBC – Ράμμος: «Τραυματική εμπειρία για τη δημοκρατία μας»
- Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
- Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις