Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε αγορά της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης Μπανγκόκ, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.

A tragic mass shooting at Or Tor Kor Market in Bangkok on Monday resulted in five fatalities. The suspect was captured on CCTV before reportedly taking his own life, according to authorities.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο ένοπλος ο οποίος αυτοκτόνησε, δήλωσε ο Τσάριν Γκοπάτα, αναπληρωτής αρχηγός του Γραφείου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Mass shooting at a food market in Bangkok

According to Reuters, at least six people have been killed.

The shooter's motives remain unknown — he took his own life.

Police are currently investigating whether the incident is connected to the conflict on the Cambodian

