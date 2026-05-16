Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας επιβεβαίωσαν σήμερα, Σάββατο, τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σε κοινή επιχείρηση με τις δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», τόνισε ο πρόεδρος Τινούμπου σε ανακοίνωσή του, επιβεβαιώνοντας ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις, ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι ήταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισλαμικού Κράτους και ένας από τους πιο ενεργούς τρομοκράτες στον κόσμο.

Τραμπ: ΗΠΑ και Νιγηρία σκοτώσαμε το Νο2 στην ιεραρχία του ISIS

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) παγκοσμίως σκοτώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις.

«Απόψε με δική μου εντολή, γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχολαστικά σχεδιασμένη και πολύ περίπλοκη αποστολή για την εξουδετέρωση από το πεδίο της μάχης του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο. Ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του ISIS παγκοσμίως, πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενήμερους για το τι έκανε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.