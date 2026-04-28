Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.
Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε χθες Δευτέρα την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής στην κοινότητα Γκουγιάκου της βορειοανατολικής Νιγηρίας, μέσω ανάρτησης στο Telegram (φωτογραφία, επάνω, από newtelegraphng.com).
Τουλάχιστον 29 κάτοικοι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στο Γκουγιάκου της πολιτείας Ανταμάουα
Islamic State claims responsibility for attack that killed dozens in Nigeria’s Adamawa state https://t.co/DLoeIy1hYs https://t.co/DLoeIy1hYs
— Reuters (@Reuters) April 27, 2026
Ενοπλοι εισέβαλαν το απόγευμα της Κυριακής στο Γκουγιάκου της πολιτείας Ανταμάουα και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκοτώνοντας τουλάχιστον 29 κατοίκους και καταστρέφοντας περιουσίες, σύμφωνα με αφηγήσεις τοπικών αξιωματούχων.
Ο κυβερνήτης Αμάντου Ουμάρου Φίντιρι επιβεβαίωσε τον απολογισμό των νεκρών κατά την επίσκεψή του στο Γκουγιάκου, όπου ενημερώθηκε για την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.
Διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι οι αρχές συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπούν ανάλογες επιθέσεις στο μέλλον.
“Governor of Adamawa state has visited Gombi LGA, Adamawa state where more dan 30 people were unalived by bandits.”
~English Alhaji pic.twitter.com/P1WofAHHF9
— Dr. Kenon (@drkenon2) April 27, 2026
Σκορπούν τον θάνατο
Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.
- Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
