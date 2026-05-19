Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα: «Μπήκα στην εμμηνόπαυση στα 32 – Οι γυναίκες ζουν σαν θηράματα»
Go Fun 19 Μαΐου 2026, 19:00

Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα: «Μπήκα στην εμμηνόπαυση στα 32 – Οι γυναίκες ζουν σαν θηράματα»

Σε μια από τις πιο θαρραλέες συνεντεύξεις της καριέρας της στο Vanity Fair, η Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα καθηλώνει και παραδίδει μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Η Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα, η σταρ της Ιταλίας και αντίπαλο δέος της Μόνικα Μπελούτσι, δεν μετανιώνει και δεν φοβάται.

Η γυναίκα που με την αυθεντική, μεσογειακή της ομορφιά και το καθηλωτικό της ταλέντο σφράγισε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του παγκόσμιου σινεμά, πρωταγωνιστώντας πλάι στον Μάσιμο Τρουίζι στον οσκαρικό Ταχυδρόμο (Il Postino), έγινε ένα μοιραίο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στο Ο Κόσμος δεν είναι Αρκετός και έχει αποθεωθεί από τον Τζορτζ Κλούνεϊ -πριν γυρίσει την πλάτη της στην λάμψη για να ακολουθήσει τη δική της δημιουργική ατζέντα πίσω από τις κάμερες.

Συγγραφέας, σκηνοθέτιδα και παραγωγός, η Κουτσινότα μεγάλωσε στις φτωχογειτονιές της Σικελίας και η πορεία της είναι αποτέλεσμα μιας ευλογημένης σειράς από συμπτώσεις.

Στη συνέντευξή της η Κουτσινόταν μίλησε για το άγουρο ξεκίνημα της, το ταξίδι της από τη Σικελία στο συννεφιασμένο Μιλάνο με μια φοκάτσια φτιαγμένη από τη μητέρα της στα μπαγκάζια, το κλάμα στο πεζοδρόμιο μιας μουντής πόλης του Βορρά και μετά τις απανωτές συγκυρίες που την έφεραν στο φως του προβολέα.

Κάποια δοκιμαστικά για το διαγωνισμό ομορφιάς της Μις Ιτάλια, ένας προστατευτικός φύλακας-άγγελος αδελφός της και μετά η τύχη του να πρωταγωνιστήσει σε μια από τις πιο συγκινητικές ταινίες της Ιταλίας.

Η Κουτσινότα έμαθε από νωρίς, λέει, τα μοιραία γυρίσματα της τύχης (ο πρωταγωνιστής του Il Postino, ο Μάσιμο Τροΐζι πέθανε σε ηλικία 41 ετών στις 4 Ιουνίου 1994, μόλις μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων από ανακοπή, ένα τραύμα που η ίδια δεν ξεπέρασε ποτέ) μέχρι τα λαμπερά κόκκινα χαλιά του Χόλιγουντ και τα αισθησιακά εξώφυλλα, η Ιταλίδα σταρ διέγραψε μια μυθική πορεία τεσσάρων δεκαετιών, καταφέρνοντας όμως να παραμείνει γειωμένη.

«Είμαι μια ντίβα με ποδιά» λέει.

Σήμερα, στα 57 της χρόνια, έχοντας περάσει με επιτυχία και πίσω από τις κάμερες ως σκηνοθέτης και παραγωγός, η Κουτσινότα χρησιμοποιεί τη δυνατή φωνή της για να σπάσει τα ταμπού που εξακολουθούν να περιβάλλουν τις γυναίκες.

Στη χειμαρρώδη και βαθιά εξομολογητική συνέντευξη της στο ιταλικό Vanity Fair στο πλαίσιο του Riviera International Film Festival, η ηθοποιός αποδομεί το πρότυπο της «τέλειας γυναίκας» και μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις πιο σκοτεινές και ευάλωτες πτυχές της ζωής της.

Με λόγο που κόβει σαν ξυράφι, η σταρ από τη Σικελία μίλησε για τις προσωπικές μάχες, το τίμημα του Χόλιγουντ και τον διαρκή φόβο να έχει γεννηθεί γυναίκα σε μια κοινωνία γεμάτη έμφυλη βία.

Για την πρόωρη εμμηνόπαυση και τη μητρότητα

«Μπήκα στην εμμηνόπαυση πολύ νωρίς, στα 32 μου χρόνια, αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης μου, και στην αρχή σχεδόν δεν το κατάλαβα. Μετά από όλες τις ορμονοθεραπείες στις οποίες είχα υποβληθεί στην προσπάθειά μου να αποκτήσω ένα δεύτερο παιδί, σε κάποιο σημείο αποφάσισα να σταματήσω και να ζήσω αυτή τη φάση όπως ακριβώς ήταν.

Μου λείπει αυτό το παιδί που δεν ήρθε, γιατί ήθελα πολλά παιδιά. Προέρχομαι από μια οικογένεια με τέσσερα αδέλφια και πάντα ονειρευόμουν να αναδημιουργήσω την ίδια δυναμική για την κόρη μου, για να μην είναι μόνη της. Μου άρεσε απλά η ιδέα του να είμαι μητέρα· είναι κάτι που γεμίζει τη ζωή μου.

Όταν έγινα 50 χρονών, το γιόρτασα λέγοντας: ‘Δεν μας έχουν για πέταμα’. Η εμμηνόπαυση, μερικές φορές, είναι και το τέλος μιας μεγάλης δοκιμασίας».

Για τη γυναίκα ως θήραμα και τη βία

«Γεννιόμαστε με την αίσθηση ότι είμαστε θηράματα και συχνά ζούμε όλη μας τη ζωή έτσι. Το να βλέπω τις γυναίκες να συνεχίζουν να θεωρούνται θηράματα, να μην προστατεύονται πλήρως, με κάνει να νιώθω άσχημα. Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει θύμα της βίας κάποιου άλλου: δεν είσαι ποτέ πραγματικά ελεύθερος, δεν έχεις ποτέ μια ήρεμη ζωή. Δεν υπάρχει ελευθερία όταν ζεις με τον φόβο.

Στην Ιταλία είμαστε στο μηδέν σε αυτό το μέτωπο. Αν πεθαίνει μια γυναίκα κάθε μέρα, σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει.

Μας λείπουν πραγματικά ισχυροί νόμοι και, κυρίως, η γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή τους. Αν κάποιος κάνει κακό, πρέπει να συλλαμβάνεται και να καταδικάζεται. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε χίλιες εξηγήσεις ή να αναλύουμε ασταμάτητα το ‘κίνητρο’.

Το δικό μου μήνυμα είναι: Μην φοβάστε ποτέ. Μην νιώθετε ποτέ ιδιοκτησία κανενός και ζήστε τη δική σας ζωή. Και πάνω απ’ όλα, μην αφήνετε ποτέ μόνο του όποιον φοβάται».

Για  τον Χάρβεϊ Γουάινσταιν και αυτό που την έσωσε

«Ο Χάρβεϊ Γουάινσταιν έκανε τη διανομή της ταινίας Ο Ταχυδρόμος (Il Postino) στην Αμερική. Προσωπικά δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα μαζί του, για να είμαι ειλικρινής.

Πολλά κορίτσια την πατάνε, ίσως λόγω έλλειψης εμπειρίας ή μιας στρεβλής εικόνας: νομίζουν ότι ορισμένες συμπεριφορές είναι μια σύντομη παράκαμψη για την επιτυχία.

Προσωπικά, ήμουν πάντα ένας άνθρωπος που επέλεγε να μην συμβιβάζεται, ακόμα και με το κόστος του να χάσω ευκαιρίες. Όχι επειδή ένιωθα ‘πιο δυνατή’, αλλά επειδή προερχόμουν από το μηδέν και ήθελα να χτίσω τα πάντα μόνη μου».

Για τη δυσλεξία και την ανασφάλεια της ομορφιάς

«Μεγάλωσα σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά στην επαρχία της Mεσίνας, στο Camaro Inferiore. Ανακάλυψα μόνο ως ενήλικη ότι ήμουν δυσλεκτική και υπερκινητική, ιδιότητες που στο σχολείο ερμηνεύονταν ως απροσεξία.

Για μια ηθοποιό, η δυσλεξία είναι τραγωδία. Ο φόβος του να μην είσαι ίδιος με όλους τους άλλους σε κάνει να νιώθεις διαφορετικός, λάθος.

Ως κορίτσι ένιωθα ‘λάθος’ γιατί περίμενα πάντα από κάποιον άλλον να με επιβραβεύσει για να νιώσω καλά.

Όταν είσαι νεαρή, είναι φυσικό να νιώθεις εύθραυστη: ίσως είσαι ψηλή, διαφορετική από τις άλλες, και σε κοροϊδεύουν.

Έμαθα να με αγαπάω μόνο όταν κατάλαβα ότι δεν είναι θέμα κάποιου άλλου να σου πει ποιος είσαι. Είναι μια αυστηρά δική σου, προσωπική υπόθεση, όταν στέκεσαι μπροστά στον καθρέφτη το πρωί, όταν πεις στον εαυτό σου: ‘Είμαι όμορφη ακριβώς έτσι όπως είμαι. Μου αρέσω’».

Για τον χρόνο που περνάει και τον Τζορτζ Κλούνεϊ

«Είμαι χαρούμενη που γερνάω. Επειδή το πέρασμα του χρόνου δεν είναι απώλεια, είναι δώρο.

Η ηλικία, με όλα όσα φέρνει, δεν είναι απλώς ένας αριθμός ή ένα σημάδι στο πρόσωπό σου: είναι εμπειρία, είναι μνήμη, είναι ζωή βιωμένη. Φοβάμαι τον θάνατο των άλλων, αυτό είναι αλήθεια.

Πριν δύο μόλις μέρες έκλαψα όταν έφυγα από τη Σικελία και αποχαιρέτησα τη μητέρα μου. Είναι 97 ετών, και αυτό με πονάει, γιατί σε ένα ορισμένο σημείο δεν σκέφτεσαι πια τον χρόνο που πέρασε, αλλά τον χρόνο που απομένει, και είναι όλο και πιο σύντομος.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ με είχε αποκαλέσει  ‘την τέλεια γυναίκα’. Με κολακεύει, αλλά η τελειότητα είναι μια σχετική έννοια. Προτιμώ να αποκαλώ τον εαυτό μου ‘ντίβα με ποδιά΄. Μαγειρεύω, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, καθαρίζω, και μετά, το βράδυ, φοράω τις παγιέτες και τα ψηλά μου τακούνια και με γιορτάζω».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή
Ο 9ος κόμης Σπένσερ, αδερφός της Νταϊάνα, παντρεύτηκε την αρχαιολόγο και συν-παρουσιάστρια podcast περίπου 5 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την τρίτη σύζυγό του, Κάρεν Σπένσερ.

Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο – Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια
Το ζευγάρι των Μπέκαμ, που έχει τέσσερα παιδιά, φέρεται να διπλασίασε την καθαρή του περιουσία σε σχέση με πέρυσι, όταν η αξία της εκτιμάτο σε 666 εκατομμύρια δολάρια.

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

