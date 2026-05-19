«Emily in Paris»: Security με τεράστιες μαύρες ομπρέλες στη Μύκονο προστατεύουν τη Λίλι Κόλινς
Συνεχίζονται τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς στο κυκλαδίτικο νησί.
Σε ένα απέραντο κινηματογραφικό πλατό έχουν μετατραπεί από τη Δευτέρα 18/5 οι εμβληματικοί Μύλοι της Μυκόνου, καθώς εκεί χτυπά πλέον η καρδιά των γυρισμάτων της παγκόσμιας επιτυχίας «Emily in Paris»!.
Το σκηνικό στο «Νησί των Ανέμων» είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Εκατοντάδες βοηθητικοί ηθοποιοί (κομπάρσοι), ντυμένοι με την τελευταία λέξη της μόδας, κατακλύζουν την περιοχή γύρω από τους Μύλους, δημιουργώντας μια μοναδική, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα.
Ωστόσο, το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από «εκρηκτικό» εξαιτίας της απόβασης των παπαράτσι.
Δεκάδες φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν κυριολεκτικά παραμονέψει σε κάθε γωνιά, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ένα αποκλειστικό πλάνο της διάσημης πρωταγωνίστριας, Λίλι Κόλινς.
«Emily in Paris»: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τα γυρίσματα
Η παραγωγή, θέλοντας να κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό το look της «Emily» αλλά και τις εξελίξεις του σεναρίου, έχει επιστρατεύσει μια ολόκληρη στρατιά από άνδρες ασφαλείας.
Τα μέτρα είναι δρακόντεια: κάθε φορά που η Λίλι Κόλινς μετακινείται, οι security ανοίγουν τεράστιες μαύρες ομπρέλες, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο «τείχος» προστασίας μπροστά από τους φακούς των παπαράτσι.
Το κυνηγητό ανάμεσα σε φωτογράφους και ασφάλεια συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα, με τη Μύκονο να ζει στους ρυθμούς του Χόλιγουντ και το αποτέλεσμα στην οθόνη να αναμένεται άκρως εντυπωσιακό.
Πού γίνονται τα γυρίσματα
Στη Μύκονο τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στη Μικρή Βενετία, τους Ανεμόμυλους και τις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη.
