Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει τις Κοινότητες της Μυγδονίας (Δρυμός, Λητή και Μελισσοχώρι) με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, το θέμα της δημιουργίας ενδοδημοτικής συγκοινωνίας στον Δήμο Ωραιοκάστρου συζητήθηκε εκτενώς στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών ΠΚΜ, Σωκράτη Δωρή και του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.

Σήμερα ακολούθησε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου και αποφασίστηκε το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής, που θα ονομάζεται «84Μ», να πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2026. Το πρόγραμμα των δρομολογίων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και θα ακολουθήσει νεότερη σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

Δήμαρχος Ωραιοκάστρου: Σημαντική εξέλιξη

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς εργαζόμενοι, μαθητές, αθλητές και επισκέπτες της περιοχής θα μπορούν πλέον να μετακινούνται απευθείας από τις περιοχές της Μυγδονίας στο Ωραιόκαστρο μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου. Αυτές τις μέρες γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε στις 2 Ιουνίου να κάνουμε το πρώτο δρομολόγιο», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.