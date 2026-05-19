Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου
2 Ιουνίου το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής που θα συνδέει την Μυγδονία με το Ωραιόκαστρο.
- Υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής εξετάζει ο ΠΟΥ για τον Έμπολα
- Για να γλιτώσουν από τους τουρίστες, οι φώκιες του Ιονίου κρύβονται σε υποβρύχιες φυσαλίδες αέρα
- ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
- Κατασχέθηκαν λαθραία τσιγάρα και σφαίρες στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει τις Κοινότητες της Μυγδονίας (Δρυμός, Λητή και Μελισσοχώρι) με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου.
Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, το θέμα της δημιουργίας ενδοδημοτικής συγκοινωνίας στον Δήμο Ωραιοκάστρου συζητήθηκε εκτενώς στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών ΠΚΜ, Σωκράτη Δωρή και του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.
Σήμερα ακολούθησε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου και αποφασίστηκε το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής, που θα ονομάζεται «84Μ», να πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2026. Το πρόγραμμα των δρομολογίων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και θα ακολουθήσει νεότερη σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.
Δήμαρχος Ωραιοκάστρου: Σημαντική εξέλιξη
Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς εργαζόμενοι, μαθητές, αθλητές και επισκέπτες της περιοχής θα μπορούν πλέον να μετακινούνται απευθείας από τις περιοχές της Μυγδονίας στο Ωραιόκαστρο μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου. Αυτές τις μέρες γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε στις 2 Ιουνίου να κάνουμε το πρώτο δρομολόγιο», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.
- Νέα Αριστερά: Βαρύτατη πολιτικά και θεσμικά η άρνηση Τζαβέλλα – Η Βουλή δεν είναι πάρεργο
- Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
- Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
- Έμπολα: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής
- ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
- Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
- Από πού κατάγεται το βαμβάκι; Γενετική μελέτη υφαίνει μια ιστορία χιλιετιών
- Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις