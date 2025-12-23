Πιο κοντά στο σπίτι, πιο κοντά στη στάση: 291 σημεία της δημοτικής συγκοινωνίας στην Αθήνα

Ουσιαστικό βήμα προς μία πόλη προσβάσιμη και βιώσιμη, μέσω της δημοτικής συγκοινωνίας, κάνει ο Δήμος Αθηναίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ενέκρινε ομόφωνα τη Μελέτη Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της δημοτικής αρχής για ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της αύξησης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στον αστικό ιστό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σκοπός μας είναι να αποκτήσει η Αθήνα τη δική της Δημοτική Συγκοινωνία. Το προτεινόμενο δίκτυο θα συμβάλλει σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης. Βασίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη και σχεδιάστηκε για να κάνει τη ζωή των Αθηναίων πιο απλή και να μειώσει την εξάρτηση από το Ι.Χ.. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, φιλικό και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων, το οποίο αφορά κάθε Αθηναίο πολίτη. Θέλουμε να συνδέσουμε όλες τις γειτονιές της πόλης.

Η Δημοτική Συγκοινωνία αποτελεί εργαλείο κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής ευθύνης και ισότιμης πρόσβασης στην πόλη. Μια ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητά μας».

Παρουσία σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και σύνδεση με το Μετρό

Το προτεινόμενο δίκτυο Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αθηναίων (ΔΣΔΑ) αποτελείται από επτά Γραμμές, συνολικού μήκος 72,57 χιλιομέτρων και 291 στάσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, προβλέπει παρουσία της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας σε καθεμία από τις 7 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Κάθε Γραμμή συνδέει τουλάχιστον 2 γειτονικές Δημοτικές Κοινότητες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σύνδεση των γειτονιών μεταξύ τους, καθώς και με τοπικούς πόλους έλξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σημαντικοί κόμβοι μετεπιβίβασης, όπως οι σταθμοί του Μετρό.

Κατά τον σχεδιασμό έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η Δημοτική Συγκοινωνία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με το δίκτυο του ΟΑΣΑ (ΗΣΑΠ, Μετρό, ΟΣΥ).

Πριν από την έναρξη των εργασιών εκπόνησης της Μελέτης, υπήρξε στενή συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες, από τις οποίες ζητήθηκε η κατάθεση απόψεων και προτάσεων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και το Υπουργείο Μεταφορών.