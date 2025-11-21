Ενισχύεται η δημοτική συγκοινωνία μεγάλου αστικού δήμου

Δύο νέα λεωφορεία εντάχθηκαν στον στόλο της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αιγάλεω, ενισχύοντας την εξυπηρέτηση των δημοτών και την κάλυψη των αναγκών μετακίνησής τους στην πόλη.

Με τη συγκεκριμένη προσθήκη, «ο Δήμος συνεχίζει την προσπάθεια για πιο συχνά και αξιόπιστα δρομολόγια, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους κατοίκους» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.

Η παραλαβή των οχημάτων πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Συγκοινωνίας Χρήστο Μακαρατζή και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Δημομελέτη.

Υποστήριξη των δημοτών

«Η Δημοτική Συγκοινωνία αποτελεί σημαντικό εργαλείο εξυπηρέτησης και υποστήριξης των δημοτών, και η ενίσχυσή της παραμένει σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής» προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου.

Είναι γεγονός ότι ειδικά σε αστικούς δήμους, η ύπαρξη ενισχυμένης δημοτικής συγκοινωνίας, πέρα του οικονομικού οφέλους προς τους δημότες διότι είναι δωρεάν, δίνει την δυνατότητα λιγότερων μετακινήσεων με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, μειώνοντας το κυκλοφοριακό φορτίο των πόλεων.

Με δεδομένο επίσης πως με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, ούτε αποκέντρωση υφίσταται ότι κάποια ουσιαστική παρέμβαση για την βελτίωση στο κυκλοφοριακό της Αττικής, όσα περισσότερα δημοτικά λεωφορεία υπάρχουν τόσο το καλύτερο για την ποιότητα ζωής των πόλεων. Με την προϋπόθεση φυσικά ότι οι δήμοι θα ενισχυθούν επιτέλους με το αναγκαίο προσωπικό. Στην προκειμένη περίπτωση, οδηγούς.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Αιγάλεω