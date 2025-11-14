Κυκλοφοριακό: Στο «κόκκινο» καθημερινά οι κεντρικοί άξονες της Αττικής

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Οι πολίτες χάνουν ατελείωτες ώρες μποτιλιαρισμένοι σε φρακαρισμένους δρόμους, ένα εξουθενωτικό πρόβλημα, το οποίο διαρκώς επιδεινώνεται.

Χαμένες ώρες πίσω από το τιμόνι

Ειδικότερα, οι συγκοινωνιολόγοι υπολογίζουν ότι χάθηκαν πέρυσι 6,5 εκατομμύρια ώρες πίσω από το τιμόνι.

Την ίδια ώρα, η ετήσια ζημία από τις χαμένες εργατοώρες να υπολογίζεται από 80 έως 90 εκατ. ευρώ.

«Χάνουμε δύο ώρες στην Αττική για τις μετακινήσεις μας, αυτό έχει αυξηθεί 20% μετά την πανδημία και αναμένεται να φθάσει σε 50% αύξηση μέχρι το 2030», λέει ο Γιώργος Γιαννής, καθηγητής ΕΜΠ – Διευθυντής Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής

Διαδρομές – «Οδύσσεια» για τους οδηγούς

Καλλιθέα – Νέα Ιωνία: Απόσταση 19 χιλιομέτρων, χωρίς κίνηση 17 λεπτά, με κίνηση εκτοξεύεται στα 50. 22,8 χλμ την ώρα.

Βούλα – Σύνταγμα: Απόσταση 15 χιλιομέτρων. Τα 20 λεπτά γίνονται με κίνηση 47. Μέσος όρος ταχύτητας; 19,6 χιλιόμετρα.

Χαλάνδρι – Σύνταγμα: 9 χιλιόμετρα σε 37 λεπτά αντί για 15 με το όχημα να κινείται με 16 χιλιόμετρα την ώρα.

«Βουλιάζει» ο Κηφισός

Μέχρι πριν κάποια χρόνια πάρα πολλοί οδηγοί επέλεγαν τον Κηφισό για να κινηθούν πιο γρήγορα. Πλέον όσοι μπαίνουν στον αυτοκινητόδρομο ρισκάρουν να κολλήσουν στην κίνηση χωρίς να γνωρίζουν μετά από πόση ώρα θα καταφέρουν να φθάσουν στον προορισμό τους.

Ένα ποτάμι που τις περισσότερες ώρες της ημέρας, δεν «κυλά», ενώ στο «κόκκινο» βρίσκεται καθημερινά και η Λεωφόρος Ποσειδώνος.

Και όταν βρίσκει κανείς… εμπόδια στον δρόμο του, τα πράγματα χειροτερεύουν. Διπλοπαρκαρισμένα οχήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες που «τρώνε» καθημερινά μία λωρίδα.

Για να κάνουν κάποιοι πιο γρήγορα τις δουλειές τους, όλοι οι υπόλοιποι θα βρουν μπροστά τους λιγότερες λωρίδες ελεύθερες και όπως είναι φυσικό περισσότερη κίνηση και αναμονή.

Τις ώρες αιχμής, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Λεωφόρος Συγγρού, Αλεξάνδρας μετατρέπονται σε απέραντα πάρκινγκ, με τους οδηγούς να χάνουν αρκετές ώρες από τη ζωή τους στο δρόμο.