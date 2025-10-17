newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Ελλάδα 17 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Spotlight

Παρά τον θόρυβο γύρω από το «κυκλοφοριακό πρόβλημα», τα δεδομένα δείχνουν κάτι πιο συγκεκριμένο: στην Αττική, η καθημερινή συμφόρηση είναι το αποτέλεσμα μιας σταθερά υψηλής ζήτησης μετακινήσεων πάνω σε ένα δίκτυο με περιορισμένη (και άνισα κατανεμημένη) προσφορά χωρητικότητας.

Την παραπάνω διαπίστωση κάνει μιλώντας στο in ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός και Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης των κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αττική, το εργαστήριο υλοποίησε το Athens Traffic Dashboard.

«Μέσω του Athens Traffic Dashboard παρακολουθούμε τις κυκλοφοριακές συνθήκες στις βασικότερες ώρες αιχμής, σε 11 κύριους άξονες της Αττικής. Ετσι, μπορούμε να «ποσοτικοποιήσουμε» το πρόβλημα και να συγκρίνουμε πιο σωστά μήνες, εποχές και έτη, στην ίδια κλίμακα» εξηγεί ο κ. Καρούντζος, ο οποίος διατηρεί και συντηρεί την πλατφόρμα μαζί με τον Υποψήφιο Διδάκτορα, Παρμενίων Δελιαλή.

Οπως συμπληρώνει ο κ. Καρούντζος, «υπολογίζονται μέσοι χρόνοι διαδρομής, καθυστερήσεις, μέσες ταχύτητες και μία αντιπροσωπευτική αναλογία του πραγματικού χρόνου διαδρομής σε σχέση με τον χρόνο «ελεύθερης ροής», δηλαδή χωρίς κίνηση. Η τυποποίηση είναι κρίσιμη, καθώς μετατρέπει τον δημόσιο διάλογο από γενικολογίες περί «χάους» σε μετρήσιμες αποκλίσεις με χειροπιαστές λύσεις, είτε μιλάμε για ανακατανομή χωρητικότητας, είτε για διαχείριση στόλων (βαρέα οχήματα/τουριστικός στόλος), είτε για προτεραιοποίηση ΜΜΜ και στοχευμένες παρεμβάσεις στις πιο «ακριβές» σε λεπτά ώρες. Η πλατφόρμα Athens Traffic Dashboard  έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό εργαλείο ανάλυσης, ικανό να υποστηρίξει κυκλοφοριακές μελέτες, αξιολογήσεις πολιτικών κινητικότητας, αλλά και επιχειρησιακές αποφάσεις (π.χ. χρονισμός έργων/συντηρήσεων, προτεραιοποίηση παρεμβάσεων κ.α.)».

Πόσες ώρες τον μήνα σπαταλάμε στον Κηφισό και τι συμβαίνει αν ο οδηγός μπει και σε άλλο οδικό άξονα

Υπάρχουν οδικοί άξονες μόνιμος «εφιάλτης» για του Αθηναίους.

«Σε κομβικούς διαδρόμους, όπως ο Κηφισός και η Λεωφόρος Κηφισίας, οι αιχμές επαναλαμβάνονται με ρυθμό σχεδόν μετρονόμου στις ίδιες ώρες» σχολιάζει ο κ. Καρούντζος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εποχικότητα, η τουριστική πίεση και τα… σταθερά απρόοπτα συμβάντα (τροχαία, τεχνικά  έργα, ακραία καιρικά φαινόμενα) «φορτώνουν» ένα σύστημα που λειτουργεί ήδη στα όριά του.

«Η εικόνα αυτή δεν είναι υπόθεση, αλλά μετριέται καθημερινά. Στην πράξη και για παράδειγμα στον Κηφισό, το πρόβλημα αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την εξίσωση προσφοράς και ζήτησης» λέει ο κ. Καρούντζος.

Ιδιαίτερα τα τελευταία  χρόνια, παρατηρούνται κυκλοφοριακοί φόρτοι 8-9 χιλιάδων οχημάτων/ώρα, σε έναν  άξονα που δύναται να «αντέχει» περίπου 6 χιλιάδες οχήματα/ώρα, με μεγάλη παρουσία βαρέων οχημάτων και στενώσεις λωρίδων που δημιουργούν μόνιμα σημεία τριβής.

Σύμφωνα με τον κ. Καρούντζο: «στον πολύπαθο Κηφισό το 2025 (μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο) μια τυπική κυκλική διαδρομή πρωί–απόγευμα μπορεί να απαιτεί  το λιγότερο από μισή ώρα έως σχεδόν μία ώρα. Ενας οδηγός που επιλέγει την άνοδο του Κηφισού το πρωί στις 08:45 και το απόγευμα επιστρέφει από την κάθοδο στις 17:45, θα χρειαστεί περίπου στα 55-60 λεπτά, στις περισσότερες περιπτώσεις ανεξάρτητα του μήνα, εκτός των καλοκαιρινών μηνών».

Σε πιο «δύσκολους» μήνες όπως ο Σεπτέμβριος, ο χρόνος αυτός κατά το 2025, αρκετές μέρες, ξεπερνούσε και την μία ώρα.

Αντιστρέφοντας τη ροή, τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα, δηλαδή επιλέγοντας την κάθοδο το πρωί και την άνοδο το απόγευμα, ο συνολικός χρόνος πέφτει κοντά στα 30-40’ λεπτά, ανάλογα με τον μήνα. Πρακτικά, στην πρώτη περίπτωση (άνοδος το πρωί, κάθοδος το απόγευμα), οι χρόνοι αυτοί μεταφράζονται σε περίπου 18-20 ώρες ανά μήνα στον δρόμο σε έναν τυπικό εργασιακό πενθήμερο, ενώ στο δεύτερο σενάριο (κάθοδος το πρωί, άνοδος το απόγευμα), οι χρόνοι αυτοί μειώνονται… μόλις στις 10-12 ώρες.

Βλέπουμε όμως τελικά διαφορά ανάμεσα στο 2024 και 2025; ρωτάμε τον κ. Καρούντζο. «Οχι ιδιαίτερα» απαντά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το εργαστήριο, τον Σεπτέμβριο του 2024, ένας οδηγός, στο πρώτο σενάριο του Κηφισού θα περνούσε στη λεωφόρο περίπου 1 ώρα, όταν το 2025 ο χρόνος αυτός θα ήταν 58 λεπτά, διαφορές που, ποσοστιαία ειδικά, θεωρούνται έως και ανεπαίσθητες. Για τους οδηγούς βέβαια, τα δέκα παραπάνω λεπτά την εβδομάδα, «συγκεντρώνουν» έναν χρόνο που γίνεται επιβαρυντικός αθροιστικά, ειδικά αν σε αυτόν προστεθούν και τα λεπτά που χρειάζονται οι οδηγοί για να βρουν μια θέση στάθμευσης.

Αυτές οι μικρές επιβαρύνσεις, καταγράφονται σε συγκεκριμένες ώρες της μέρας.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, στις 07.45, απαιτούνταν περίπου 26 λεπτά για να διασχίσει ένας οδηγός το ρεύμα της ανόδου του Κηφισού. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο χρόνος αυτός ανέβηκε στα 27 με 28 λεπτά.

Στις 08.45, στο ίδιο ρεύμα, τον Σεπτέμβριο του 2024, ένας οδηγός για να διασχίσει τη λεωφόρο χρειαζόταν 33 λεπτά, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 χρειάζεται 35 λεπτά.

Ο κ. Καρούντζος υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι χρόνοι αυτοί προκύπτουν από μετρήσεις μόνο στον συγκεκριμένο άξονα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η πολυπλοκότητα μιας μετακίνησης.

Αν για παράδειγμα, ένας οδηγός χρειάζεται να διανύσει μια απόσταση που συντίθεται από μετακίνηση στον Κηφισό και στην Αττική Οδό, στον «χειρότερο» αυτό συνδυασμό ωρών αιχμής, μπορεί να βρίσκεται στο όχημά του περίπου όσο διαρκεί ένα… ταξίδι Αθήνα – Ναύπλιο, δηλαδή λίγο λιγότερο από 1 ώρα και 45 λεπτά.

Περισσότερη ώρα παραμένουμε το 2025 στην Κηφισίας

Στην Κηφισίας τα πράγματα είναι επίσης δύσκολα.

Ενας οδηγός που θα βρίσκεται στο ρεύμα προς το κέντρο στις 08:45 σε συνδυασμό με απογευματινή άνοδο στις 17:45, θα χρειαστεί περίπου 37–40 λεπτά συνολικά, με πολύ μικρές μηνιαίες διακυμάνσεις. Στο αντίστροφο σενάριο (πρωί άνοδος και επιστροφή προς το κέντρο), το σύνολο του χρόνου εντός του οχήματος «αυξάνεται», συνήθως ανάμεσα στα 43-47 λεπτά.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο συνδυασμός επιλογής του ρεύματος προς κέντρο το πρωί και του ρεύματος ανόδου το απόγευμα, θα απαιτούσε περίπου 42-43 λεπτά, ενώ το 2025 ο ίδιος συνδυασμός επίσης 42 λεπτά.

Στο αντίστροφο σενάριο, τον Ιανουάριο του 2024 θα απαιτούνταν 45-46 λεπτά, ενώ το 2025, 50-51 λεπτά. Μια διαφορά που, στην δεύτερη περίπτωση παρουσιάζεται μικρή, αλλά αν συνυπολογίσουμε καθημερινές μετακινήσεις σε έναν εργασιακό μήνα τότε τα επιπλέον αυτά λεπτά ξεκινούν να έχουν όλο και περισσότερη αξία.

Τον μήνα που μας πέρασε (Σεπτέμβριος 2025), στην Κηφισίας, τα πράγματα παρέμειναν σχετικά σταθερά. Στο πρώτο σενάριο (ρεύμα προς κέντρο το πρωί, άνοδος το απόγευμα), τον Σεπτέμβριο του 2024 απαιτούνταν 40 λεπτά, ενώ το 2025 «μόλις» 38 λεπτά.

Στο αντίστροφο σενάριο (άνοδος το πρωί, ρεύμα προς κέντρο το απόγευμα), για να διανύσει κάποιος την Κηφισίας και στις 2 κατευθύνσεις, το 2024 θα χρειαζόταν περίπου 46 λεπτά, ενώ το 2025 περίπου 49 λεπτά.

Σημειώνεται πως αυτά τα παραδείγματα αφορούν περιπτώσεις όπου ένας οδηγός θα χρησιμοποιήσει μόνο τους εν λόγω άξονες και όχι κάποιον άλλον, κάτι που σε πραγματικές συνθήκες καθημερινών μετακινήσεων δύσκολα θα συμβεί.

Σε συγκεκριμένες ώρες αιχμής, η παραμονή των οδηγών στην Κηφισίας είναι αυξημένη το 2025 σε σχέση με το 2024. Για παράδειγμα, στην κάθοδο, στο ρεύμα προς κέντρο, όλοι οι μήνες του 2025 μέχρι στιγμής απαιτούν περισσότερο χρόνο -έως και 5 λεπτά- από τους οδηγούς για να το διασχίσουν, σε σχέση με το 2024. Το ίδιο συμβαίνει και στις 14.45 και στις 17.45  στο  ίδιο ρεύμα- καθόδου, προς Αθήνα- πλην των μηνών Σεπτεμβρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025.

Οσον αφορά στο ρεύμα ανόδου, στις 07.45, τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο του 2025, ένας οδηγός χρειάστηκε λίγη περισσότερη ώρα για να διασχίσει αυτό το ρεύμα σε σύγκριση με το 2024.

Στις 08.45, στο ίδιο ρεύμα (ανόδου) τον Σεπτέμβριο του 2024 η απαιτούμενη ώρα ήταν 22 λεπτά ενώ το 2025, 26 λεπτά.

Τι συμβαίνει σε Αλεξάνδρας, Συγγρού και Περιφερειακή Υμηττού

Οσον αφορά τους υπόλοιπους οδικούς άξονες, ένα οδηγός χρειάζεται έως και 10 λεπτά στις 07.45 και έως 13 λεπτά στις 08.45, για να διασχίσει τη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων. Το απόγευμα στις 17.45 απαιτούνται έως και 14 λεπτά (κατά μέσο όρο) για να καλύψει ένας οδηγός αυτή την απόσταση.

Στη λεωφόρο Συγγρού προς Πατησίων, στις 07.45, ο φόρτος κίνησης είναι αυξημένος όλους τους μήνες του 2025 μέχρι στιγμής, σε σχέση με το 2024. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 2025 η παραμονή σε αυτόν τον άξονα ήταν 16+ λεπτά ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024  ήταν 13 λεπτά.

Στις 08.45 αυτός ο χρόνος ανεβαίνει τον Σεπτέμβριο του 2025 στα 20 λεπτά από 17 λεπτά που ήταν το 2024. Αύξηση του χρόνου μετακίνησης καταγράφεται και τις ώρες 07.45 και  08.45 στην είσοδο της Περιφερειακής Υμηττού προς Κατεχάκη.

Αυξημένοι  σε σχέση με το 2024 είναι τους μήνες του 2025 μέχρι στιγμής και οι χρόνοι μετακίνησης κατά τις πρωινές ώρες στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς κέντρο.

Κατά τον κ. Καρούντζο, οι περιφερειακοί άξονες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης παρουσιάζουν σταθερά υψηλή ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, τα πολλά τεχνικά έργα και έργα υποδομών που «τρέχουν» ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της πόλης και σε ήδη επιβαρυμένους μήνες, στενεύοντας σε πολλές περιπτώσεις δρόμους, δεν αφήνουν περιθώρια βελτίωσης στα κατά τόπους μποτιλιαρίσματα.

«Συνολικά, δεν καταγράφονται σπουδαίες διαφορές ανάμεσα στο 2024 και το 2025. Για να μιλήσουμε για πραγματική σημαντική διαφορά θα έπρεπε, τουλάχιστον στους υπό εξέταση άξονες που αναφέρουμε, να έχουμε επί της ουσίας μια αύξηση της τάξεως του 15% του χρόνου μετακίνησης σε έναν οδικό άξονα» σημειώνει ο κ. Καρούντζος, αναγνωρίζοντας βέβαια πως…:«μερικά λεπτά εδώ και μερικά λεπτά εκεί, ειδικά στις συνδυαστικές διαδρομές, «ροκανίζουν» στο τέλος τον χρόνο των οδηγών».

Τι πρέπει να γίνει: 13 μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις

Κατά τον κ. Καρούντζο, η ανακούφιση δεν μπορεί να έρθει μόνο από επιτόπιες παρεμβάσεις.

«Σε μερικά σημεία απαιτείται ανακατανομή ροών. Eνα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι οι παρακάμψεις φορτηγών που μπαίνουν στον Κηφισό, μέσω Περιφερειακής Αιγάλεω» λέει στο in o συνεργάτης του ΕΜΠ και στη συνέχεια απαριθμεί μια σειρά από λύσεις που θα ανακουφίσουν το λεκανοπέδιο από την κίνηση στους μεγάλους οδικούς άξονες.

– Σε όλη την Αττική απαιτείται  ενίσχυση των ΜΜΜ, με παράλληλη ανανέωση μελετών προέλευσης–προορισμού, ώστε οι λύσεις  να βασίζονται σε πραγματικές ροές και όχι σε εκτιμήσεις παλαιάς κοπής, που βασίζονται σε μελέτες παλαιότερες της 15ετίας.

– Η εμπειρία των τελευταίων μηνών δείχνει ότι μικρά, στοχευμένα βήματα, όπως η επιτήρηση λεωφορειολωρίδων, η γρήγορη απομάκρυνση έκτακτων συμβάντων και οι «έξυπνες» ρυθμίσεις φωτεινής σηματοδότησης, μπορούν να επιστρέψουν πολύτιμα λεπτά στους πολίτες.

-Παραμένοντας στο πρακτικό επίπεδο, το πρώτο «κύμα» παρεμβάσεων οφείλει να στοχεύσει εκεί όπου το κέρδος χρόνου είναι άμεσο και ορατό.  Για παράδειγμα, στο κέντρο η δημιουργία ζωνών αποβίβασης/επιβίβασης για τουριστικά λεωφορεία με ηλεκτρονικές άδειες και σαφή χρονικά παράθυρα δύναται να αποσυμφορήσει κρίσιμα τμήματα του κέντρου και να περιορίσει τα σποραδικά «μπλοκαρίσματα» λωρίδων.

-Παράλληλα, ελαφρές γεωμετρικές παρεμβάσεις σε «bottlenecks» λωρίδων (στενώσεις σε έναν οδικό άξονα, όπως λ.χ. στον Κηφισό) δύναται να διορθώνουν δυσανάλογα μεγάλες καθυστερήσεις.

– Προϋπόθεση για να «πιάσουν» τόπο αυτά είναι ο κεντρικός συντονισμός εργοταξιακών παρεμβάσεων κατά τις ώρες αιχμής και αποφυγή επικαλύψεων ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση σε υπάρχουσες λωρίδες κυκλοφορίες.

-Στο ίδιο πνεύμα, είναι απαραίτητη μια κεντρική στοχευμένη εκστρατεία για τις παραβατικές συμπεριφορές των οδηγών, όπως το διπλοπαρκάρισμα, η κατάληψη λεωφορειολωρίδων και οι απροειδοποίητες στάσεις, σε συνδυασμό με ορθή επιτήρηση, που μπορεί να αποδώσει άμεσα λεπτά σε ΜΜΜ και Ι.Χ. χωρίς βαριές τεχνικές λύσεις.

Το δεύτερο «πακέτο» λύσεων αφορά την ίδια τη διαμόρφωση της ζήτησης στις πιο ακριβές ώρες. Τα κλιμακωτά ωράρια των εμπορευματικών στόλων, μέσα από συμφωνίες με παρόχους και ρυθμιζόμενα χρονικά παράθυρα, θα μετακινήσουν ένα μέρος του φόρτου των βαρέων οχημάτων εκτός αιχμής, εξομαλύνοντας τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε περιόδους αιχμής.

-Στους διαδρόμους υψηλής ζήτησης, ο ανασχεδιασμός στάσεων και δρομολογίων ΜΜΜ είναι απαραίτητος, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους. Σε συνδυασμό με προτεραιοποίησή τους σε κόμβους με τη χρήση «έξυπνης σηματοδότησης», το όφελος κλιμακώνεται χωρίς να απαιτούνται παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας.

-Σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η πόλη χρειάζεται ένα ελκυστικό εναλλακτικό «κορμό», με προτεραιοποίηση στα ΜΜΜ. Eνα παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη διαδρόμων BRT (Bus Rapid Transit) ( σ.σ σαν λεωφορειογραμμές αλλά με τρόπο όπου απαγορεύεται πλήρως στους οδηγούς οχημάτων να εισέλθουν σε αυτές, έτσι ώστε να λεωφορεία να κινούνται αβίαστα χωρίς να συναντούν κανέναν εμπόδιο) σε άξονες Βορρά–Νότου, με ποιοτικές στάσεις και υψηλή συχνότητα.

– Kρίσιμος κρίνεται και ο σχεδιασμός Park-and-Ride υποδομών, οι οποίες δύναται να υποστηρίξουν καλύτερα τον συνδυασμό μετακινήσεων Ι.Χ. και ΜΜΜ.

-Συμπληρωματικά, μια νέα μορφή «έξυπνου» και πράσινου δακτυλίου στο κέντρο, με δυναμική ρύθμιση εισροών και συνεκτική πολιτική στάθμευσης θα προστατεύσει τον πυρήνα του αστικού ιστού από υπερφόρτιση, χωρίς να μεταφέρει απλώς το πρόβλημα αλλού.

-Ειδικά για το Κέντρο, η διαχείριση της ζήτησης στο επίπεδο της στάθμευσης είναι η αναγκαία υποστηρικτική λύση. Η επικαιροποίηση της τιμολόγησης της παρόδιας (και οργανωμένης) ελεγχόμενης στάθμευσης βάσει ζήτησης είναι απαραίτητη, ώστε να στοχεύει σε πληρότητες 80–85%, περιορίζοντας το γνωστό «cruising», δηλαδή την άσκοπη κυκλοφορία σε κορεσμένους οδικούς άξονες.

-Τέλος, για να υπάρξει συνέχεια πολιτικής και λογοδοσία, απαιτείται ένα μόνιμο σχήμα διακυβέρνησης. Είναι απαραίτητη η άμεση σύσταση ενός Ενιαίου Μητροπολιτικού Φορέα, ο οποίος έχει επανειλημμένως προταθεί από τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, μέσω του οποίου θα αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, με κοινούς στόχους, ενιαία δεδομένα και μηνιαία δημοσίευση αποτελεσμάτων, πίσω από διαφανείς στόχους.

Υπό αυτό το πλαίσιο, οι στοχευμένες και αναγκαίες παρεμβάσεις θα πάψουν να είναι αποσπασματικές, με τους πολίτες να μπορούν να δουν άμεσα απτά, επαναλαμβανόμενα οφέλη στον χρόνο και στην αξιοπιστία της καθημερινής τους μετακίνησης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι με όπλα εισέβαλαν σε κατάστημα και άρπαξαν λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Ληστεία στη Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι με όπλα εισέβαλαν σε κατάστημα και άρπαξαν λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Χίος: Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια
Ανοιχτά της Χίου 17.10.25

Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια

Πέντε από τους συνολικά 29 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο, βραχώδες σημείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν από το Λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι με όπλα εισέβαλαν σε κατάστημα και άρπαξαν λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Ληστεία στη Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι με όπλα εισέβαλαν σε κατάστημα και άρπαξαν λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Τετ α τετ στον Λευκό Οίκο 17.10.25

Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται - Ο Τραμπ συναντά τον Ζελένσκι και ένας νέος κύκλος παζαριού ξεκινά για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία, ενθαρρυμένος από την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Νέες συναντήσεις με Ζελένσκι και Πούτιν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
Culture Live 17.10.25

Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η Warner Bros Discovery γίνεται η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας που απορρίπτει τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύνταξη
Χίος: Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια
Ανοιχτά της Χίου 17.10.25

Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια

Πέντε από τους συνολικά 29 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο, βραχώδες σημείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν από το Λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)

Επικό σκηνικό σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία όπου μια φίλαθλος... τσάκωσε τον σύντροφό της με άλλη στην εξέδρα, τον χαστούκισε και έφυγε χέρι-χέρι με την ερωμένη!

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο