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Η Eurovision προσήλκυσε 35 εκατομμύρια λιγότερους τηλεθεατές λόγω του μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ
Music 06 Ιουνίου 2026, 02:45

Η Eurovision προσήλκυσε 35 εκατομμύρια λιγότερους τηλεθεατές λόγω του μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Μειώθηκαν κατά 35 εκατομμύρια οι τηλεθεατές της Eurovision έπειτα από το μποϊκοτάζ πέντε χωρών εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών.

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Η Eurovision προσήλκυσε φέτος 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, 35 εκατομμύρια λιγότερους σε σχέση με την προηγουμένη χρονιά, μετά το μποϊκοτάζ πέντε χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν χθες Παρασκευή οι διοργανωτές (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του Reuters).

«Παρότι ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα, ελλείψει εκείνων από τα πέντε μέλη μας που επέλεξαν να μη συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε την πόρτα για την επιστροφή τους το 2027», δήλωσε ο διευθυντής του μεγάλου διαγωνισμού τραγουδιού, Μάρτιν Γκριν.

5 χώρες μποϊκοτάρισαν τη Eurovision, ενώ 3 από αυτές αρνήθηκαν ακόμη και την τηλεοπτική μετάδοσή της

Η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία αποχώρησαν από την 70ή διοργάνωση.

Οι τρεις τελευταίες χώρες αρνήθηκαν ακόμη και να παρουσιάσουν σε απευθείας μετάδοση τη μεγαλύτερη μουσική τηλεοπτική εκδήλωση, με νικήτρια για πρώτη φορά τη Βουλγαρία με το χορευτικό κομμάτι Bangaranga της Ντάρα. Το Ισραήλ πήρε τη δεύτερη θέση.

Το κοινό της Eurovision 2026 μειώθηκε κατά 3,8 εκατομμύρια στην Πολωνία, 3,7 εκατομμύρια στη Βρετανία και 3,3 εκατομμύρια στη Γαλλία σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), της μεγαλύτερης συμμαχίας δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων παγκοσμίως, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό τραγουδιού που διεξάγεται από το 1956.

Ωστόσο, φέτος, η Eurovision συγκέντρωσε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο προβολές για το περιεχόμενό της στο Instagram. «Είναι φανταστικό να βλέπουμε τον αντίκτυπο στο νεανικό κοινό σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο Γκριν.

«Τα εκατοντάδες εκατομμύρια των ανθρώπων που προσέγγισαν τις ψηφιακές μας πλατφόρμες υπογραμμίζουν επίσης την εξέλιξη, στο διάστημα των 70 χρόνων του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα έγινε ένα πραγματικό παγκόσμιο, πολιτιστικό, πολυπλατφορμικό φαινόμενο».

Οι πιο ένθερμοι

Το ποσοστό των τηλεθεατών ηλικίας 15 έως 24 ετών ήταν υψηλότερο και ανήλθε σε 54,8%.

Οι πιο ένθερμοι θαυμαστές αυτής της μεγάλης τηλεοπτικής βραδιάς, της οποίας ο τελικός πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 16 Μαΐου, προέρχονται από τη βόρεια Ευρώπη και τη Σκανδιναβία, με το 93% των τηλεθεατών να βρίσκεται στη Φινλανδία, το 86% στη Σουηδία, το 83% στη Νορβηγία και το 79% στη Δανία, σύμφωνα με την EBU.

Στο σύνολο των 35 τηλεοπτικών αγορών που εξετάστηκαν, ο μεγάλος τελικός κατέγραψε ένα μέσο μερίδιο ακροαματικότητας 42,6%.

Οι ψήφοι προήλθαν από 148 εδάφη. Πέρα από τις 35 συμμετέχουσες χώρες, ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλανδία, τον Καναδά, την Ισπανία και την Ιρλανδία – χώρες που ωστόσο δεν μετέδιδαν τον μουσικό διαγωνισμό – όπως και από τη Σλοβακία και την Τουρκία.

Περίπου 100.000 εισιτήρια πουλήθηκαν για τα θεάματα στο Wiener Stadthalle που φιλοξένησε τον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού, τα οποία αγοράστηκαν από λάτρεις της Eurovision από 75 χώρες.

Μετά τη νίκη της Ντάρα, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision για το 2027 θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία.

Πηγή: ΑΠΕ

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