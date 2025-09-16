Καραμπόλα με πέντε οχήματα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας το μεσημέρι της Τρίτης.

Λόγω της καραμπόλας, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού στο ρεύμα προς Αθήνα στο Μαρούσι.

Τα οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες.

Χάρτης με την κίνηση

*Κεντρική φωτογραφία από αρχείο