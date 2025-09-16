Κηφισίας: Καραμπόλα με πέντε αυτοκίνητα στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
Μποτιλιάρισμα μετά από καραμπόλα στην Κηφισίας
Καραμπόλα με πέντε οχήματα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας το μεσημέρι της Τρίτης.
Λόγω της καραμπόλας, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού στο ρεύμα προς Αθήνα στο Μαρούσι.
Τα οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες.
