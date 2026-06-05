Αθώος ο μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου – «Δεν ήμουν στα μελίσσια όταν εκδηλώθηκε η φωτιά»
«Έχω ξεφτιλιστεί δημοσίως, έχουν βγάλει τη φωτογραφία μου στο ίντερνετ» είπε κατά την απολογία του ο μελισσοκόμος
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Αθώος με σύμφωνη γνώμη και της Εισαγγελέως της έδρας κηρύχθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο μελισσοκόμος ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του κατηγορούμενου για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου το μεσημέρι της Πέμπτης (4 Ιουνίου).
Απολογούμενος ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδόθηκαν και ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τον εμπρησμό.
Τι ισχυρίστηκε ο μελισσοκόμος
“Έφτασα μετά την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11.40. Στις 11.45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά”, υποστήριξε μεταξύ άλλων απολογούμενος .
Και πρόσθεσε πως: “Όταν πήγα υπήρχε ήδη φωτιά. Είδα ένα παλικάρι σε μηχανάκι και του είπα να πάρει την Πυροσβεστική γιατί το δικό μου τηλέφωνο δεν είχε σήμα. Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριασει την περιοχή, το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια. Έχω ξεφτιλιστεί δημοσίως, έχουν βγάλει τη φωτογραφία μου στο ίντερνετ, με κυνηγάνε οι άλλοι μελισσοκόμοι” .
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