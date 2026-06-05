Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Θεσσαλονίκη

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Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση της 14χρονης κοπέλας που είχε εξαφανιστεί νωρίτερα σήμερα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η περιπέτεια της 14χρονης έληξε σήμερα (5/6), δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Καλά στην υγεία της

Η Αγάπη Κ. εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζεται ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην ανήλικη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.