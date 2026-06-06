Επίθεση των ΗΠΑ σε ραντάρ του Ιράν μετά από κατάρριψη drones

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Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο, το Ιράν εκτόξευσε πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τα Στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον τέσσερα από τα ιρανικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από αμερικανικά αεροσκάφη.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πιστεύεται ότι είχαν ως στόχο είτε εμπορικά πλοία στην περιοχή είτε αμερικανικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ιρανικά μέσα ανέφεραν πως τα drones εκτοξεύτηκαν ως προειδοποιητικές βολές σε κινήσεις αμερικανικών πλοίων, χωρίς να διευκρινίζεται αν ήταν εμπορικά ή πολεμικά πλοία.

Τα ίδια μέσα επιβεβαιώνουν έκρηξη κοντά στο Γκορούκ το οποίο βρίσκεται πλησίον της ναυτικής βάσης του Σιρίκ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί το χτύπημα στις εγκαταστάσεις από τους Ιρανούς, ούτε έχει αναφερθεί πρόθεση χτυπημάτων αντιποίνων.

Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ που επιβεβαιώνει τα πλήγματα

Πριν από λίγα λεπτά, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης – CENTCOM κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης που είχαν εκτοξευθεί προς τα Στενά του Ορμούζ. Τα εν λόγω αεροσκάφη αποτελούσαν άμεση απειλή για τη ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή. Στη συνέχεια, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ, προκειμένου να προφυλαχθούν από περαιτέρω επιθέσεις.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και έτοιμες να ανταποκριθούν σε αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, στο πλαίσιο της αυτοάμυνας.