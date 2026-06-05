ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ – Τι ζητά η Τεχεράνη

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Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο θα δώσει και στις δύο πλευρές χρόνο να επιλύσουν τα εκκρεμή ζητήματα.

Γουΐτκοφ και Αραγτσί συναντήθηκαν σήμερα στο Ομάν

Ο Γκρόσι σημείωσε ότι ο ΔΟΑΕ βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο πλευρές, αλλά δεν συμμετέχει άμεσα στις διαπραγματεύσεις.

«Η εντύπωση που έχουμε είναι ότι φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στο να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με αυτό που θα χαρακτήριζα περισσότερο ως ένα είδος πλαισίου, μιας οργανωτικής δομής για τα πυρηνικά, ώστε να κερδίσουν χρόνο για να εξετάσουν τα διάφορα προβλήματα», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στη Βιέννη.

Η συνεδρίαση ζητήθηκε από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και τη Σαουδική Αραβία ως απάντηση στην επίθεση του Ιράν κατά του πυρηνικού σταθμού Μπαράκαχ των ΗΑΕ τον περασμένο μήνα – ένα περιστατικό που ο Γκρόσι χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Dialogue and diplomacy remain the only sustainable path to peace, stability and cooperation. My full remarks to this morning’s @IAEAorg Board of Governors meeting following the attack on the Barakah NPP in the UAE on May 17: https://t.co/Py8tmBBM0S pic.twitter.com/0I21CyBZlz — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) June 5, 2026

Ιράν: Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Τραμπ

Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα Παρασκευή στο CNN ο στρατιωτικός σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα «μπουν σε ένα σκοτεινό τούνελ» σε περίπτωση που ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και ο Τραμπ πρέπει να ξεπεράσει αυτό το αδιέξοδο», δήλωσε ο στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN στην Τεχεράνη.

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Τραμπ», τόνισε ο ίδιος.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Senior Iranian official Mohsen Rezaee to CNN: If the war continues and the naval blockade is not lifted, we will drag the war to the Indian Ocean, the Bab-el-Mandeb Strait, the Red Sea, and the Mediterranean. We will give another dimension to the war by attacking these other… pic.twitter.com/FcHhlN9K9l — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Senior Iranian official Mohsen Rezaee to CNN: The negotiations are at a deadlock and Trump must break this deadlock. pic.twitter.com/AxHit3piSk — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει ζητήσει την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια αμέσως μετά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, καθώς και άλλων 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι οποιαδήποτε αποδέσμευση κεφαλαίων σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να στερήσει τις ΗΠΑ από ένα βασικό μέσο πίεσης έναντι του Ιράν, σημειώνει το CNN.

Συνάντηση Γουίτκοφ – Αραγτσί στο Ομάν

Υπενθυμίζεται ότι ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκαν σήμερα στην Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν.

Ο Λευκός Οίκος περιέγραψε τις συνομιλίες ως «πολύ θετικές και παραγωγικές» και τόνισε ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν ξανά το επόμενο Σάββατο.