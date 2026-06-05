Προμαχώνας: Για οπλοκατοχή καταδικάστηκαν οι πέντε μοτοσυκλετιστές των Hells Angels – Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την έφεση

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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου για τους τέσσερις Πολωνούς μοτοσυκλετιστές και τον Ρώσο υπήκοο, κάτοικο Λιθουανίας, οι οποίοι συνελήφθησαν στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα για κατοχή αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών στους τρεις από τους τέσσερις Πολωνούς μοτοσυκλετιστές, ενώ στον τέταρτο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Αντίστοιχη ποινή 12 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε και στον Ρώσο, ο οποίος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα.

Στην Ηγουμενίτσα

Οι πέντε κατηγορούμενοι, που είχαν ως τελικό προορισμό την Ηγουμενίτσα, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μελών των Hells Angels, μιας διεθνούς κοινότητας μοτοσυκλετιστών, κρίθηκαν ένοχοι για τα αδικήματα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας.

Οι ποινές φυλάκισης μετατράπηκαν προς 10 ευρώ ημερησίως. Παράλληλα, στους τρεις από τους κατηγορούμενους επιβλήθηκε χρηματική ποινή 1.200 ευρώ στον καθένα, ενώ στους άλλους δύο επιβλήθηκε χρηματική ποινή 800 ευρώ. Όλοι άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Κατά την απολογία τους, οι πέντε μοτοσυκλετιστές δήλωσαν ότι είναι δόκιμα μέλη των Hells Angels. Εξηγώντας γιατί είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές, υποστήριξαν ότι στη χώρα τους η κατοχή των συγκεκριμένων αντικειμένων δεν απαγορεύεται.

Τι ισχυρίστηκαν

Ανέφεραν ακόμη ότι τα μαχαίρια τα χρησιμοποιούσαν για την κοπή τροφίμων και φρούτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και για τον καθαρισμό των μοτοσυκλετών τους, ενώ χαρακτήρισαν το γκλοπ ως αναμνηστικό αντικείμενο.

«Περάσαμε από πέντε χώρες και μόνο στην Ελλάδα μάς έκαναν έλεγχο. Η Hells Angels έρχονται στην Ελλάδα και δεν αποτελούν πρόβλημα για τη χώρα. Εμείς θα πάμε στην Ηγουμενίτσα», δήλωσε ένας από τους Πολωνούς μοτοσυκλετιστές στην ΕΡΤ Σερρών αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δίκης.