Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Πονάει, θα δούμε για το Game 3»

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως ο Ολυμπιακός έπαιξε μπάσκετ έξω από τις αρχές του, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια το παιχνίδι. Ο Έλληνας προπονητής έκανε το update και για την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ αποκαλύπτοντας τι γίνεται με τον πολύτιμο γκαρντ της ομάδας, ενόψει του Game 3.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαρτζάκας:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε στο δεύτερο μέρος. Εμείς πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Παίξαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας, με αποτέλεσμα να κάνουμε λάθη. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου ήμασταν κατώτεροι του αναμενομένου. Περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Οφείλουμε να βρούμε το κίνητρο τη Δευτέρα στο γήπεδό μας και να κερδίσουμε.

Παίξαμε τελείως διαφορετικά, δεν ξέρω από τι παρασυρθήκαμε. Θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν εκτελέσαμε τα συστήματά μας. Αρχίσαμε να φεύγουμε από το παιχνίδι μας. Ήταν καθαρά θέμα κακής συγκέντρωσής μας και υπεύθυνος είμαι εγώ.

Θα ήταν λάθος να επικεντρωθούμε μόνο στον Φουρνιέ. Πολλοί παίκτες σήμερα υστέρησαν σε τομείς που είναι πολύ καλοί. Όταν παίζει τόσο phsyical ο Παναθηναϊκός, εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού.

Κάθε απόφαση για τους ξένους και για τις δύο ομάδες είναι πολύ δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός έχει τραυματία τον Σλούκα, εμείς τον Ντόρσεϊ. Η σκέψη μου ήταν να φρεσκάρω την ομάδα, γιατί είναι μία σειρά που πιθανόν να πάει στα πέντε ματς. Ήθελα να βάλω φρέσκους παίκτες. Ο προπονητής βαρύνεται με τις αποφάσεις αυτές».

Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Κάνει πολύωρη θεραπεία. Το τιμ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αν κάποιος πονάει δεν μπορεί να παίξει. Σήμερα δεν μπορούσε να παίξει. Τη Δευτέρα ίσως να είναι είναι μία άλλη κατάσταση».