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Επίσημη συγγνώμη της Ουκρανίας στην Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
Διπλωματία 05 Ιουνίου 2026, 23:37

Επίσημη συγγνώμη της Ουκρανίας στην Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

O Εκπρόσωπος Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας Χεόρχι Τίκχι σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά «εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό»

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Την επίσημη συγγνώμη της προς την Ελλάδα εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς αλλά και αναταποκρινόμενη στην σχετική απαίτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Συγκεκριμένα ο Εκπρόσωπος Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας Χεόρχι Τίκχι σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά «εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του του εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας

«Μετά το περιστατικό που αφορούσε ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές της σχέσεις με την Ελλάδα. Καθώς οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η θαλάσσια ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αρχές της πολιτικής θαλάσσιας ασφάλειας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι αυτό το περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος»

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