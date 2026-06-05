Ηλικιωμένος έστελνε ακαταύπαυστα υβριστικά μηνύματα και μπλόκαρε τα mail στον Δήμο Θεσσαλονίκης

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Στην ταυτοποίηση ενός 75χρονου άνδρα προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε καταγγελία Δημοτικής Αρχής, σχετικά με την αποστολή υπεράριθμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) από άγνωστο δράστη προς ηλεκτρονικές θυρίδες του Δήμου, με αποτέλεσμα τη σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών.

Ταυτοποιήθηκε ο 75χρονος

Για την υπόθεση παραγγέλθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ενώ από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιστοιχούν στον κατηγορούμενο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 75χρονος έστελνε ακατάπαυστα υβριστικά e-mail σε ηλεκτρονικές θυρίδες του Δήμου Θεσσαλονίκης με συνέπεια να μπλοκάρουν και να καθίστανται μη λειτουργικές για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα υβριστικά μηνύματα απευθύνονταν στον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδι και σε άλλα στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης.