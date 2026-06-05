newspaper
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηλικιωμένος έστελνε ακαταύπαυστα υβριστικά μηνύματα και μπλόκαρε τα mail στον Δήμο Θεσσαλονίκης
Ελλάδα 05 Ιουνίου 2026, 23:07

Ηλικιωμένος έστελνε ακαταύπαυστα υβριστικά μηνύματα και μπλόκαρε τα mail στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Μετά από έρευνα της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 75χρονος ως αποστολέας των μηνυμάτων στον δήμο Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όταν οι «ακούραστοι» καίγονται: Το burnout που δεν φαίνεται

Όταν οι «ακούραστοι» καίγονται: Το burnout που δεν φαίνεται

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην ταυτοποίηση ενός 75χρονου άνδρα προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε καταγγελία Δημοτικής Αρχής, σχετικά με την αποστολή υπεράριθμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) από άγνωστο δράστη προς ηλεκτρονικές θυρίδες του Δήμου, με αποτέλεσμα τη σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών.

Ταυτοποιήθηκε ο 75χρονος

Για την υπόθεση παραγγέλθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ενώ από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιστοιχούν στον κατηγορούμενο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 75χρονος έστελνε ακατάπαυστα υβριστικά e-mail σε ηλεκτρονικές θυρίδες του Δήμου Θεσσαλονίκης με συνέπεια να μπλοκάρουν και να καθίστανται μη λειτουργικές για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα υβριστικά μηνύματα απευθύνονταν στον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδι και σε άλλα στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όταν οι «ακούραστοι» καίγονται: Το burnout που δεν φαίνεται

Όταν οι «ακούραστοι» καίγονται: Το burnout που δεν φαίνεται

Economy
Οφειλές: Μέσα στον Ιούνιο η αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού

Οφειλές: Μέσα στον Ιούνιο η αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό
Ελλάδα 05.06.26

Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων Πανελλαδικών στην Αλόννησο έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό

Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 06:30 το πρωί της Παρασκευής για τις Πανελλαδικές διαπιστώθηκε αδυναμία παραλαβής θεμάτων από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης του Ε.Κ. Αλοννήσου

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική – Οι εκτιμήσεις και οι απαντήσεις
Ελλάδα 05.06.26 Upd: 11:38

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική – Οι εκτιμήσεις και οι απαντήσεις

Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα στις Πανελλαδικές οι υποψήφιοι των ΓΕΛ - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων

Σύνταξη
Stream newspaper
Κεσσές: Το ΣτΕ αποτύπωσε την επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ για τον φάκελο παρακολούθησης του Κουκάκη
Υποκλοπές 05.06.26

Κεσσές: Το ΣτΕ αποτύπωσε την επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ για τον φάκελο παρακολούθησης του Κουκάκη

Καθαρογράφηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Σύνταξη
Προμαχώνας: Για οπλοκατοχή καταδικάστηκαν οι πέντε μοτοσυκλετιστές των Hells Angels – Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την έφεση
Ελλάδα 05.06.26

Προμαχώνας: Για οπλοκατοχή καταδικάστηκαν οι πέντε μοτοσυκλετιστές των Hells Angels – Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την έφεση

Κατά την απολογία τους, οι πέντε μοτοσυκλετιστές δήλωσαν ότι είναι δόκιμα μέλη των Hells Angels. Εξηγώντας γιατί είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές, υποστήριξαν ότι στη χώρα τους η κατοχή των συγκεκριμένων αντικειμένων δεν απαγορεύεται.

Σύνταξη
Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία
Ελλάδα 05.06.26

Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία

Ο 62χρονος εντοπίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος μετά από πληροφορίες ξένων υπηρεσιών - Ο δράστης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρεμφερή αδικήματα

Σύνταξη
Αιματηρό επεισόδιο στη Ραφήνα – 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα σε πρατήριο καυσίμων
Ελλάδα 05.06.26

Αιματηρό επεισόδιο στη Ραφήνα – 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα σε πρατήριο καυσίμων

Ο 52χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ενώ οι άλλοι δύο στο Κέντρο Υγείας στη Ραφήνα

Σύνταξη
Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο
Ελλάδα 05.06.26

Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καλλιθέα: Σοκάρουν τα νέα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από τον οδοντίατρο
Ελλάδα 05.06.26

Καλλιθέα: Σοκάρουν τα νέα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από τον οδοντίατρο

Οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού στην Καλλιθέα και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου όπου τους επιτέθηκε με ρόπαλο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίσημη συγγνώμη της Ουκρανίας στην Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
Διπλωματία 05.06.26

Επίσημη συγγνώμη της Ουκρανίας στην Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

O Εκπρόσωπος Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας Χεόρχι Τίκχι σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά «εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ιερέας απολύθηκε για παραπλήσιες θέσεις με τον αντιπρόεδρο Βανς σχετικά με εξωγήινους και δαίμονες
Του γιατρού 05.06.26

ΗΠΑ: Ιερέας απολύθηκε για παραπλήσιες θέσεις με τον αντιπρόεδρο Βανς σχετικά με εξωγήινους και δαίμονες

Ένας ιερέας - εξορκιστής στις ΗΠΑ απομακρύνθηκε από το αξίωμα του εξορκιστή μετά από δηλώσεις του για τα UFO, τους δαίμονες και την... μεταξύ τους σχέση.

Σύνταξη
Με σαφές μήνυμα και «σκιώδη κυβέρνηση» ο Ανδρουλάκης δεν άφησε περιθώρια για «παραφωνίες» ή δεν τόλμησαν
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Με σαφές μήνυμα και «σκιώδη κυβέρνηση» ο Ανδρουλάκης δεν άφησε περιθώρια για «παραφωνίες» ή δεν τόλμησαν

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας για τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή αποφασίστηκε στο Συνέδριο, κυρήσσοντας διμέτωπο αγώνα ενάντια σε ΝΔ και ΕΛΑΣ. Καμία ουσιαστική διαφοροποίηση από Δούκα ή άλλο στέλεχος παρά τις «παραφωνίες» των τελευταίων ημερών. Οι κατευθυντήριες «γραμμές» και η σκιώδης κυβέρνηση.

Σύνταξη
Google: Γνωρίστε το Dreambeans, την εφαρμογή που αντικαθιστά το ατελείωτο scrolling
Νέα εφαρμογή 05.06.26

Γνωρίστε το Dreambeans, την εφαρμογή που αντικαθιστά το ατελείωτο scrolling

Το Google Labs παρουσιάζει μια πειραματική εφαρμογή που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία καθημερινών ειδήσεων, σχεδιασμένη να σας κρατά ενήμερους για τα σημαντικά νέα, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε ατελείωτο scrolling.

Σύνταξη
Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες
Κόσμος 05.06.26

Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Μετά από επίθεση με άγνωστο μέσο σε τουρκικό αλιευτικό σκάφος που έπλεε κοντά στη Σεβαστούπολη, διασώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες, όμως ο ένας ως τότε τραυματίας άφησε την τελευταία του πνοή εν πλω.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σαρλ Ντε Γκωλ: Πόλεμος για το καταφύγιο La Boisserie – Ο φιλοπουτινικός κληρονόμος, η Κίνα και ο Μακρόν
«Εθνικό ζήτημα» 05.06.26

Σαρλ Ντε Γκωλ: Πόλεμος για το καταφύγιο La Boisserie – Ο φιλοπουτινικός κληρονόμος, η Κίνα και ο Μακρόν

Το ιστορικό καταφύγιο του στρατηγού Ντε Γκωλ γίνεται πεδίο κληρονομικής και πολιτικής μάχης, με την κυβέρνηση Μακρόν να παρεμβαίνει για να μην πέσει το μνημείο σε ρωσικά ή κινεζικά χέρια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το αντίο του πολιτικού κόσμου στον Γιώργο Σουφλιά – Μηνύματα από Τασούλα, Μητσοτάκη, Καραμανλή
Θλίψη 05.06.26

Το αντίο του πολιτικού κόσμου στον Γιώργο Σουφλιά – Μηνύματα από Τασούλα, Μητσοτάκη, Καραμανλή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και πλήθος στελεχών της κυβέρνησης αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Σουφλιά

Σύνταξη
Με ή απέναντι στον Τσίπρα; Ο ΣΥΡΙΖΑ στο κατώφλι μιας ιστορικής μετάβασης – Το ανοιχτό μέτωπο των «αποκλεισμένων»
Πολιτική 05.06.26

Με ή απέναντι στον Τσίπρα; Ο ΣΥΡΙΖΑ στο κατώφλι μιας ιστορικής μετάβασης – Το ανοιχτό μέτωπο των «αποκλεισμένων»

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο, Σάββατο, ίσως να είναι και ιστορική, καθώς θα κληθεί να αποφασίσει αν και πως προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά – «Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη»
Επικαιρότητα 05.06.26

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά – «Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη»

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη κοινοβουλευτική της ομάδα το 1974.

Σύνταξη
Μαίρη Συνατσάκη: Ξεκίνησα στο ίντερνετ γιατί έψαχνα κάπου να ανήκω και να με καταλαβαίνουν
Σέιφ Σπέις 05.06.26

Μαίρη Συνατσάκη: Ξεκίνησα στο ίντερνετ γιατί έψαχνα κάπου να ανήκω και να με καταλαβαίνουν

Δημιουργός περιεχομένου κι επιχειρηματίας, γονέας και σχεδιάστρια, τηλεοπτική παρουσιάστρια, σύντροφος και φίλη ακόμη και γυναικών που δεν γνωρίζονται προσωπικά, η Μαίρη Συνατσάκη μιλά για τα μικρά και μεγάλα ζητήματα.

Σύνταξη
Κεσσές: Το ΣτΕ αποτύπωσε την επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ για τον φάκελο παρακολούθησης του Κουκάκη
Υποκλοπές 05.06.26

Κεσσές: Το ΣτΕ αποτύπωσε την επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ για τον φάκελο παρακολούθησης του Κουκάκη

Καθαρογράφηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies