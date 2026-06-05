Κεσσές: Το ΣτΕ αποτύπωσε την επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ για τον φάκελο παρακολούθησης του Κουκάκη

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Στην καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου του Επικρατείας (ΣτΕ), όπου διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη αναφέρεται ο συνήγορος θυμάτων των παρανόμων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές.

Όπως τόνισε ο κ. Κεσσές, «αναλύεται πλήρως η υπαγωγή του εκκρεμούς αιτήματος στο προϊσχύσαν καθεστώς του Ν. 2225/1994, καθώς ο Ν. 5002/2022 συνιστά αυτοτελές νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στις άρσεις που διατάσσονται υπό την ισχύ του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τεκμηριώνεται η υποχρέωση προσκόμισης των απόρρητων εγγράφων βάσει των άρθρων 95 και 20 του Συντάγματος, του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και του Π.Δ. 18/1989. Το απόρρητο δεν καταργείται, αλλά μετατρέπεται σε ζήτημα δικονομικής διαχείρισης μέσω της εξέτασης των στοιχείων από το Δικαστήριο εν συμβουλίω».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως οριοθετείται η αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ. Όπως είπε, «αποσαφηνίζεται ότι η Αρχή δεν αποτελεί απλό διαβιβαστικό όργανο, αλλά ασκεί πρωτογενή και ουσιαστική στάθμιση μεταξύ του σκοπού εθνικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων του θιγομένου».

Όσα επισήμανε ο Ζαχαρίας Κεσσές:

«Δημοσιεύτηκε σήμερα το πλήρες σκεπτικό της με αριθμό 709/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακύρωσης του Θ. Κουκάκη.

Αφορούσε την ακύρωση της πράξης της ΑΔΑΕ και της άρνησης της ΕΥΠ να θέσει υπόψη της ΑΔΑΕ τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου.

Τα κρισιμότερα σημεία της απόφασης που διασαφηνίστηκαν σήμερα είναι τα εξής:

Εφαρμοστέο δίκαιο. Αναλύεται πλήρως η υπαγωγή του εκκρεμούς αιτήματος στο προϊσχύσαν καθεστώς του Ν. 2225/1994, καθώς ο Ν. 5002/2022 συνιστά αυτοτελές νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στις άρσεις που διατάσσονται υπό την ισχύ του.

Εύρος υποχρέωσης της ΕΥΠ. Αντί της αόριστης αναφοράς του δελτίου σε απαραίτητα στοιχεία, η απόφαση υπογραμμίζει, βάσει του Ν. 3115/2003, την υποχρέωση της ΕΥΠ να χορηγεί στην ΑΔΑΕ όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία που της ζητούνται, αφαιρώντας της κάθε περιθώριο άρνησης χορήγησης στοιχείων προς την ΑΔΑΕ με επίκληση του απορρήτου ή της δικής της κρίσης.

Αναγωγή της άρνησης σε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η μη προσκόμιση του φακέλου και οι αντιφατικές δηλώσεις της ΕΥΠ αντιμετωπίζονται ως προσβολή του απορρήτου των επικοινωνιών, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Κάμψη του απορρήτου έναντι του ακυρωτικού δικαστή. Τεκμηριώνεται η υποχρέωση προσκόμισης των απόρρητων εγγράφων βάσει των άρθρων 95 και 20 του Συντάγματος, του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και του Π.Δ. 18/1989. Το απόρρητο δεν καταργείται, αλλά μετατρέπεται σε ζήτημα δικονομικής διαχείρισης μέσω της εξέτασης των στοιχείων από το Δικαστήριο εν συμβουλίω.

Καταγραφή αντιφάσεων της διοίκησης. Αποτυπώνεται αναλυτικά η επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ, η οποία μετέπεσε από την αμφιβολία περί ύπαρξης ή καταστροφής του φακέλου στην παραδοχή σχετικών καταχωρίσεων και, τελικά, στην άρνηση πρόσβασης υπό την επίκληση του άκρως απορρήτου.

Οριοθέτηση της αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ. Αποσαφηνίζεται ότι η Αρχή δεν αποτελεί απλό διαβιβαστικό όργανο, αλλά ασκεί πρωτογενή και ουσιαστική στάθμιση μεταξύ του σκοπού εθνικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων του θιγομένου.

Ακριβής αποτύπωση της μειοψηφίας. Αποτυπώνεται το σχήμα της μειοψηφίας, η οποία προέκρινε την άμεση ακύρωση της πράξης.

Διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει στο Δικαστήριο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος.

Σε περίπτωση που η ΕΥΠ προβάλλει ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα εν λόγω στοιχεία έχουν καταστραφεί, διατάσσεται να γνωστοποιήσει στο Δικαστήριο τη ρύθμιση δυνάμει της οποίας αυτά κατεστράφησαν και να προβεί σε ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο».