# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
05 Μαρτίου 2026

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
A
A
Spotlight

Μια ακόμα σημαντική δικαστική εξέλιξη με φόντο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών σημειώθηκε σήμερα και μάλιστα αυτή τη φορά από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που θέτει νέα δεδομένα σε ο,τι αφορά την ενημέρωση από την ΕΥΠ για τους λόγους που είχε θέσει σε παρακολούθηση τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, ο οποίος ήταν και στόχος του κακόβουλου λογισμικού Predator.

To Ανώτατο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου μετά την σχετική προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, συζητήθηκε και η αντίστοιχη νομική κίνηση από τον Θανάση Κουκάκη επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου, όπως και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων. Οι ανώτατοι δικαστές προχωρούν και ένα βήμα παραπέρα ζητώντας σε περίπτωση που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν και να χωρίσει ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο.

Η εξέλιξη αυτή όπως εκτιμούν νομικοί είναι ιδιαίτερα σημαντική και έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, με εισαγγελέα τον Δημήτρη Παυλίδη και πρόεδρο τον Νίκο Ασκιανάκη, με βάση την οποία πρωτοδίκως κρίθηκαν ένοχοι και οι τέσσερις επιχειρηματίες ιδιώτες ενώ παράλληλα διατάχθηκε και νέος κύκλος κρίσιμων ερευνών για το αδίκημα της κατασκοπείας βάζοντας στο κάδρο και άλλα πρόσωπα εκτός από αυτά που κάθισαν στο εδώλιο.

Συγκεκριμένα, με βάση την επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας δια του εκπροσώπου Τύπου, παρέδρου Νίκου Σεκέρογλου:

Στις 14.11.2025 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος) αίτηση ακυρώσεως του Α.Κ. (σ.σ. Αθανασίου Κουκάκη) κατά πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία γνωστοποιήθηκε στον αιτούντα ότι το αίτημά του περί παροχής πληροφοριών σχετικά με τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του και κοινοποίησης του υπηρεσιακού του φακέλου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διότι η Ε.Υ.Π. δεν έθεσε υπόψιν της Α.Δ.Α.Ε. τον σχετικό φάκελο. Η αίτηση ακυρώσεως στρέφεται και κατά της άρνησης της Ε.Υ.Π. να θέσει στη διάθεση της Α.Δ.Α.Ε. τον φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος.

Η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη στις 2.3.2026 και αποφάσισε να διατάξει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων, σε περίπτωση δε που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν και να χωρίσει ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο.

Ενόψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια αναβάλλει την οριστική κρίση επί της υποθέσεως και διατάσσει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία στο Δικαστήριο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης που θα εκδοθεί.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Scope: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των πιο ευάλωτων στην άνοδο των τιμών ενέργειας 

Scope: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των πιο ευάλωτων στην άνοδο των τιμών ενέργειας 

Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι στην Κύπρο – Εκρήξεις στην Ντόχα

Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι στην Κύπρο – Εκρήξεις στην Ντόχα

