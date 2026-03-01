newspaper
Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης
Πολιτική 01 Μαρτίου 2026

Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης

Το αποτέλεσμα της δίκης για τις υποκλοπές φέρνει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και αρκετά -παρακολουθούμενα- στελέχη της προ των ευθυνών τους, τις οποίες απέφευγαν επιμελώς από τότε που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Με το αποτέλεσμα της δίκης για τις υποκλοπές να δημιουργεί σειρά αναταράξεων στο πολιτικό σκηνικό, όλοι περίμεναν την αντίδραση του πρωθυπουργού στη Βουλή, στην «ώρα του πρωθυπουργού», απέναντι σε ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, τα «ρεπορτάζ» ουκ ολίγων φιλοκυβερνητικών μέσων είχαν προϊδεάσει για «σκληρή απάντηση Μητσοτάκη», περιγράφοντας ένα σκηνικό όπου η κυβέρνηση δεν θα έδινε «χείρα βοήθειας» στο ΠΑΣΟΚ και πως δεν θα παρασυρόταν σε μια συζήτηση που ενδεχομένως θα έβγαζε από τη δύσκολη δημοσκοπική θέση το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως έστειλε άπαντες προθύμους αρθρογράφους στον… κουβά και δεν βρήκε να πει ούτε μία κουβέντα για τις υποκλοπές αν και του δόθηκε η ευκαιρία. Στο τέλος της δευτερολογίας του μόνο έκανε μια γενικόλογη αναφορά περί συζήτησης στη Βουλή για το «κράτος δικαίου», λέγοντας πως η κυβέρνηση την αποδέχεται.

Αιφνιδιασμός

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν περίμενε την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Ενδεχομένως να είχε υποτιμήσει τις υποκλοπές, όπως έχει πράξει ανάλογα γι’ άλλα θέματα στο παρελθόν. Είναι πιθανό να πίστευε και να εξακολουθεί να νομίζει πως πρόκειται για ένα θέμα που δεν απασχολεί την κοινωνία και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να της κοστίσει δημοσκοπικά ή εκλογικά. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Ορισμένες φορές αν όχι πάντα, από εκεί που δεν το περιμένεις ένα γεγονός που δεν του δίνεις σημασία μπορεί να λειτουργήσει ως η θρυαλλίδα εξελίξεων, όχι λόγω της συγκεκριμένης δυναμικής του, αλλά μόνο και μόνο επειδή λειτούργησε σωρευτικά.

Το αφήγημα που πρόβαλε το Μαξίμου δεν είναι άλλο με εκείνο των πρώτων ημερών, το καλοκαίρι του 2022 όταν οι υποκλοπές έγιναν πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Είναι θέμα κάποιων «ιδιωτών» όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, θυμίζοντας τον προκάτοχό του Γιάννη Οικονόμου όταν έλεγε κάτι αντίστοιχο τότε.

Το εντυπωσιακό είναι πως αν ανατρέξει κανείς στις δηλώσεις της εποχής θα διαπιστώσει το εξής: Ο κ. Οικονόμου έβαλε κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που βρισκόταν στο στόχαστρο όσων παρακολουθούσαν. «Είναι τουλάχιστον παρανοϊκό να κατηγορείται η κυβέρνηση την ίδια στιγμή που εμφανίζεται να είναι ο στόχος των λογισμικών παρακολούθησης, ενώ ταυτόχρονα φέρονται να παρακολουθούνται ελάχιστα στελέχη της αντιπολίτευσης. Με βάση τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση φαίνεται να υπήρξε ο βασικός στόχος των σκοτεινών κύκλων που χειρίζονταν τα λογισμικά αυτά. Η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα με απόλυτη θεσμικότητα και σοβαρότητα, ώστε να λάμψει η αλήθεια, να διασφαλιστεί η ομαλότητα και να προστατευθούν τα εθνικά συμφέροντα», έλεγε στις 13 Νοεμβρίου του 2022.

Ουδείς ασχολήθηκε

Τι έκανε η κυβέρνηση και ξεχωριστά τα κυβερνητικά στελέχη όταν βρέθηκαν στο δικαστήριο οι 4 κατηγορούμενοι για τις υποκλοπές; Τίποτε είναι η απάντηση. Καμία έγκληση δεν έγινε από παρακολουθούμενους κυβερνητικούς παράγοντες. Ούτε ένας εξ αυτών δεν βρέθηκε στο δικαστήριο ως μάρτυρας και το εντυπωσιακότερο όλων, ουδείς έδειξε τη διάθεση ν’ ασχοληθεί με το αν αυτοί οι περίφημοι «ιδιώτες» είχαν υποκλέψει σημαντικά στοιχεία ή πληροφορίες όταν παρακολουθούσαν τους κυβερνητικούς παράγοντες. Εδώ ας σημειωθεί ότι ο ίδιος ο κ. Οικονόμου βρισκόταν στη λίστα των παρακολουθούμενων από τους «ιδιώτες».

Και όχι μόνο δεν ασχολήθηκαν, αλλά κουνούσαν και το δάχτυλο λέγοντας πως οι επισυνδέσεις της ΕΥΠ ήταν νόμιμες επειδή το έλεγε η ….ΑΔΑΕ. Αυτό το επιχείρημα είχε προτάξει ο Μάκης Βορίδης τον Ιανουάριο του 2023 στη συζήτηση επί της πρότασης μομφής στη Βουλή που είχε καταθέσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις υποκλοπές.

«….Έρχεται η Αρχή που την επικαλείστε, γιατί θέλετε να ρίξετε την κυβέρνηση, και λέει ότι είναι όλα νόμιμα. Μα δεν σας αρέσουν οι διατάξεις που υπάρχουν για τις επισυνδέσεις. Τότε όμως έρχεσαι στη Βουλή και αλλάζεις τις διατάξεις. Μέχρι να αλλάξεις τις διατάξεις, οι διατάξεις εφαρμόζονται. Είναι αντιληπτό αυτό από την Αριστερά; Ναι ή όχι;», έλεγε ο κ. Βορίδης από το βήμα της Βουλής. Το πρόβλημα για τον λαλίστατο κ. Βορίδη είναι ότι όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη, η ΑΔΑΕ πραγματοποίησε ελλιπέστατους ελέγχους στην ΕΥΠ αναφορικά με τη νομιμότητα των επισυνδέσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα ρυπαρά δίκτυα

Υπενθυμίζεται ότι μια μέρα πριν η ΑΔΑΕ συνεδριάσει ώστε να επιβάλει πρόστιμο στην ΕΥΠ για μη συνεργασία της, η κυβέρνηση με την αρωγή της Ελληνικής Λύσης προχώρησε στην αλλαγή της σύνθεσης των μελών, προκαλώντας σάλο αντιδράσεων από τα υπόλοιπα κόμματα για τη μεθόδευση και την ομολογουμένως πετυχημένη συγκάλυψη.

Από την άλλη, ένα μήνα πριν, τον Νοέμβριο του 2022 όταν και δίνονταν στη δημοσιότητα τα πρώτα ονόματα παρακολουθούμενων μέσω της εφημερίδας Documento, ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήριζε τον εκδότη της εφημερίδας «εθνικό συκοφάντη» και άφηνε υπονοούμενα -που επανέλαβε και στη συνέχεια- περί ενός «ρυπαρού δικτύου» που περιλάμβανε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν τελικά αποκαλύφθηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι ήταν αληθή τα δημοσιεύματα για πολλά από τα πρόσωπα, η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης ποίησαν την νήσσαν και παρέπεμπαν την υπόθεση στην… Δικαιοσύνη.

Επιστημονική φαντασία

Λίγο καιρό αργότερα, τον Δεκέμβριο και επ’ αφορμή της συζήτησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήριζε τα δημοσιεύματα περί παρακολουθήσεων υπουργών ως «μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας».

Και όταν ο Αλέξης Τσίπρας έπειτα από μια μαραθώνια συζήτηση τον είχε ρωτήσει ευθέως για το αν υπήρξε εντολή να παρακολουθεί η ΕΥΠ υπουργούς της κυβέρνησης (όπως αποδείχθηκε περίτρανα στην υπόθεση του κ. Χατζηδάκη) ή τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, ο κατά τα λοιπά θεσμικός πρωθυπουργός σηκώθηκε και έφυγε από την αίθουσα, κλείνοντας τη συζήτηση (!) και αφήνοντας σύξυλο τον τότε πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα.

Κι αν για κάποιους όλα αυτά είναι «αποχρώσεις-ενδείξεις», ας πάμε στα στοιχεία της υπόθεσης που «φωνάζουν» και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ομολογία του Σταμάτη Τρίμπαλη ενώπιον του δικαστηρίου. Τι κατέθεσε ο πρώην νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel; Πως κατόπιν εντολών του Γιάννη Λαβράνου και του στενού του συνεργάτη Σωτήρη Ντάλλα πήγε προετοιμασμένος στην εξεταστική της Βουλής για τις υποκλοπές, γνωρίζοντας από πριν τις ερωτήσεις που θα του γίνονταν!

Η εμπλοκή των βουλευτών της ΝΔ

Ποιοι έκαναν τις ερωτήσεις; Μα οι βουλευτές της ΝΔ. Ο μάρτυρας προσκόμισε sms μεταξύ του ίδιου και του κ. Ντάλλα όπου αποδεικνύονται τα λεγόμενά του. Παράλληλα χαρακτηριστική είναι και η φράση που φέρεται να του είπε ο κ. Λαβράνος όταν ο Τρίμπαλης τον ρώτησε ανήσυχος τι θα συμβεί (αφού είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο).  «Όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν ανησυχούμε για τίποτε», ήταν η απάντηση του επιχειρηματία.

Το in έχει αποκαλύψει τα ονόματα των βουλευτών της ΝΔ που έκαναν τις ρωτήσεις στον κ. Τρίμπαλη, Ουδείς τους, έχει διαψεύσει τα όσα κατέθεσε ο μάρτυρας και ουδείς τους κινήθηκε νομικά εναντίον του για συκοφαντία. Την ίδια ώρα παρά το γεγονός ότι από τις αρχές Δεκέμβρη υπάρχει αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέας Αριστεράς) να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να εξετάσει πάλι την περίπτωση Τρίμπαλη, το γαλάζιο προεδρείο της Βουλής σφυρίζει αδιάφορα και δεν έχει καλέσει εκ νέου τον μάρτυρα.

Η εμπλοκή του ελληνικού ΥΠΕΞ

Επιπρόσθετα, εάν οι υποκλοπές ήταν υπόθεση… «ιδιωτών» για ποιον λόγο μετακινήθηκε άρον άρον από τη θέση του ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών κ. Σμυρλής όταν αποκαλύφθηκε ότι οι ιδιώτες εξήγαγαν το Predator σε τρίτες χώρες της Ασίας και της Αφρικής με την έγκριση του ελληνικού ΥΠΕΞ; Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν στη δίκη από την κα Λίνα Κατσούδα, την πρώην γραμματέα των καταδικασθέντων Λαβράνου και Μπίτζιου, η οποία και έκανε όλες τις επαφές με το ΥΠΕΞ προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ο κ. Σμυρλής δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει και η υπόθεση έκλεισε από το ΥΠΕΞ επίσης άρον, άρον με μια ΕΔΕ της πλάκας;

Υπό το φως όλων των ανωτέρων ποιός πραγματικά μπορεί να πιστέψει ότι οι υποκλοπές ήταν θέμα αποκλειστικά κάποιων «ιδιωτών»; Η κυβέρνηση ομολογεί πως βρισκόταν στο στόχαστρο αλλά δεν κάνει τίποτε για να ψάξει τους υπαίτιους. «Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και με τιμά με τη φιλία του τόσα χρόνια, υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία», έλεγε ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σχολιάζοντας το γεγονός ότι ήταν παρακολουθούμενος από την ΕΥΠ!

Περίεργες συμπτώσεις…

Με λίγα λόγια ο υπουργός θέλει να πείσει την κοινωνία πως όταν έμαθε για την παρακολούθησή του δεν ζήτησε εξηγήσεις από τον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ομοίως θέλει να μας πείσει πως το γεγονός ότι παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ και ταυτόχρονα δεχόταν απανωτά μολυσμένα sms από το Predator των κακών «ιδιωτών» ήταν κάτι τυχαίο.

Όπως ομοίως σύμπτωση ήταν και για τους υπόλοιπους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator που ανέδειξε η δημοσιογραφική έρευνα αλλά και το πόρισμα της Αρχής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Τυχαία δηλαδή υπήρξαν κοινοί στόχοι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, η σύζυγός του, ο τότε Οικονομικός Εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η Άρτεμις Σίφορντ (στέλεχος της META) και σειρά άλλων στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κι επίσης εντελώς τυχαία προσκομίστηκε στο δικαστήριο φωτογραφία αυτοκινήτου των «ιδιωτών» που βρισκόταν παρκαρισμένο σε προστατευόμενο χώρο της ΕΥΠ, τα στοιχεία του οποίου έχουν εξακριβωθεί ότι ανήκαν στην εταιρεία Krikel, του Γιάννη Λαβράνου. Και εννοείται εντελώς τυχαία ο Γιάννης Λαβράνος ταξίδεψε στο Ισραήλ με κυβερνητική αποστολή, ενώ την ίδια ώρα στην Αθήνα η αστυνομική φρουρά που του είχε παραχωρήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν πολυάριθμη. Τελικά, όπως φαίνεται οι «ιδιώτες» είχαν ουκ ολίγα πάρε δώσε με το κράτος…

Το γεγονός ότι το δικαστήριο αποφάσισε να στείλει τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία πρωτοδικών προκειμένου να ξεκινήσει νέα έρευνα (με ποινικές πτυχές αυτή τη φορά), φέρει στελέχη της κυβέρνησης προ των ευθυνών τους καθώς θα κληθούν να καταθέσουν. Αυτό επιτάσσει η λογική, ειδικά μετά το αποτέλεσμα της Πέμπτης. Κάπως έτσι το αφήγημα των «ιδιωτών» καταρρέει με πάταγο και σύντομα η κυβέρνηση θα πρέπει να το αντικαταστήσει με κάτι περισσότερο πιστευτό αν θέλει πραγματικά να την παίρνει κάποιος στα σοβαρά…

