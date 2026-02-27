Ουδέν σχόλιο από Μητσοτάκη για τις ραγδαίες εξελίξεις σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς δεν βρήκε να πει ούτε λέξη στη Βουλή μετά από τη σχετική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ερώτησής του στον πρωθυπουργό για την ενέργεια και την ακρίβεια.

«Ο κ. Ανδρουλάκης μου κατέθεσε μία ερώτηση σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια. Αφιέρωσε μόλις έξι λεπτά στην τοποθέτησή του για αυτό», είπε στην πρώτη ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι για τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις υποκλοπές, την παρακολούθησή του και την πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του πλημμελειοδικείου θα μιλήσει στη δευτερολογία του.

Μιλώντας για την δικαστική απόφαση, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «δικαιώνει όχι μόνο εμένα αλλά και όσους τόλμησαν να σταθούν ακλόνητα απέναντι σε επικίνδυνες και σκοτεινές πρακτικές. Η απόφαση αυτή συνιστά ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος, αλλά ένας οργανωμένος παρακρατικός μηχανισμός που καταπάτησε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονόμευσε το κράτος δικαίου και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς».

Αμήχανη και προκλητική σιωπή

Στη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα της ακρίβειας και της ενεργειακής πολιτικής, και στο τελευταίο λεπτό αναφέρθηκε στην επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές ανακοινώνοντας απλώς ότι η ΝΔ κάνει αποδεκτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

«Είχατε προαναγγείλει μια συζήτηση για το Κράτος Δικαίου. Καταθέστε πρόταση για προ ημερησίας για το Κράτος Δικαίου και να συζητήσουμε», είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας την τοποθέτησή του, ενώ βουλευτές της ΝΔ τον χειροκροτούσαν.

Ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε ούτε στην απόφαση του Πλημμελειοδικείου που καταδίκασε τους τέσσερις ιδιώτες για τις παρακολουθήσεις και παρέπεμψε τα πρακτικά στην εισαγγελία για να ξεκινήσει εκ νέου έρευνα για τις υποκλοπές.

Η στάση του πρωθυπουργού που προσποιείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα παρά τις ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις και το «κατηγορώ» Ανδρουλάκη στη Βουλή είναι χαρακτηριστική για την αμηχανία που έχει η κυβέρνηση να χειριστεί τις αποκαλύψεις που θεωρούσε ότι πλέον είχαν ξεχαστεί.

Δεν ήταν εξάλλου τυχαία η αρχική αναφορά του πρωθυπουργού ότι ο κ. Ανδρουλάκης αφιέρωσε, όπως είπε, «μόλις έξι λεπτά στις ερωτήσεις για την ενεργειακή πολιτική που είναι και το μείζον ζήτημα που αφορά τους πολίτες», επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να υποβαθμίσει διά της πλαγίας οδού τη σημασία και τις διαστάσεις που λαμβάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τη βούλα πλέον και της δικαστικής απόφασης.

Οι ερωτήσεις Ανδρουλάκη

Ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του τον κ. Μητσοτάκη ποιες θα είναι οι ενέργειές του απέναντι στους «ιδιώτες που καταδικάστηκαν χθες γιατί παγίδευσαν το μισό υπουργικό σας συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Αλήθεια διαβάσατε ότι το δικαστήριο ζητεί νέα έρευνα για κατασκοπεία; Κατασκοπεία, κ. Μητσοτάκη».

«Τι θα κάνετε; Ποιες θα είναι νομικές ενέργειες του πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που, μάλιστα, κάποιοι μάλιστα είναι και κάτοικοι τρίτων χωρών;

Ο πρωθυπουργός που ορκίστηκε να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα, πρέπει σήμερα να μας πει τι θα κάνει με αυτούς που οργάνωσαν αυτό το παρακράτος;

Εθνική ασφάλεια σημαίνει ότι δεν είναι για παράνομα παιχνίδια εξουσίας, κύριε Μητσοτάκη. Θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέρα μεσημέρι».

Για όλα τα παραπάνω ο πρωθυπουργός δεν σχολίασε τίποτα.