# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»
Πολιτική Γραμματεία 27 Φεβρουαρίου 2026, 09:46

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός απέφυγε κάθε αναφορά παρότι είχε... προαναγγείλει απάντηση επί του θέματος

Σύνταξη
Upd:27.02.2026, 10:56
Spotlight

Ολοκληρώθηκε η μετωπική του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, για τα ζητήματα της ενέργειας, έπειτα από επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ΄.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «1 στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του», όπως και ότι «την ώρα που η χονδρεμπορική τιμή αποκλιμακώνεται, τα ελληνικά τιμολόγια παραμένουν στα ακριβότερα της Ευρώπης».

Ούτε λέξη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Παράλληλα, έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. «Αντί να απολογηθείτε που γίνατε συνώνυμο ηθικής και θεσμικής παρακμής, επιτίθεστε με θράσος λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη», τόνισε και πρόσθεσε πως «εθνική ασφάλεια σημαίνει ότι δεν είναι για παράνομα παιχνίδια εξουσίας, κύριε Μητσοτάκη. Θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέρα μεσημέρι».

Ο πρωθυπουργός, παρότι στην πρωτολογία του είχε αναφέρει πως θα τοποθετηθεί στη δευτερολογία του για την καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές, δεν το έπραξε ποτέ. Το μόνον που έκανε ήταν να αποδεχθεί την πρόταση που διατύπωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης περί προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή.

«Είχατε προαναγγείλει μια συζήτηση για το Κράτος Δικαίου. Καταθέστε πρόταση για προ ημερησίας για το Κράτος Δικαίου και να συζητήσουμε», είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας την τοποθέτησή του.

Μητσοτάκης: Προκλητική σιωπή στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
Ούτε λέξη 27.02.26

Προκλητική σιωπή στη Βουλή από Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη και αρκέστηκε να πει ότι δέχεται να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση 27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να αποδοθούν κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, είτε είναι πολιτικά, είτε όχι.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική 26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»

Το γάντι σήκωσε η πλευρά Σαμαρά, απαντώντας στην επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του πρώην πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και εμμένοντας στην ουσία της διπλής καταγγελίας του Αντώνη Σαμαρά. Ο ανοιχτός πόλεμος στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια

«Η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει» σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αποκαλύπτοντας ότι θα έχει επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς για συντονισμό των δράσεων.

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια
Υποκλοπές 26.02.26

Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών «αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Αθηναίων

Σύνταξη
Άμυνα με επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα από τον Μαρινάκη – Το πρώτο (μη) σχόλιο για τη δίκη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Άμυνα με επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα από τον Μαρινάκη – Το πρώτο (μη) σχόλιο για τη δίκη των υποκλοπών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών την κυβέρνηση μετά την απόφαση στη δίκη των υποκλοπών που ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση και επιτίθεται στους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για αποπροσανατολισμό.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου
Υποκλοπές 26.02.26

Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου

«Ο κ. Μαρινάκης πριν ρωτήσει ξανά αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, να ρωτήσει τον πρωθυπουργό, γιατί παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;
Πολιτική 26.02.26

Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;

Η απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές ήταν ιστορικής σημασίας. Η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών ανοίγει το δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης, και κυρίως για το ποιοι ήταν οι εντολείς των καταδικασθέντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα

Το κίνδυνο πρόσβασης σε απόρρητα αρχεία εθνικής ασφάλειας αναγνώρισε το δικαστήριο μέσα από τα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»
Δείτε το εξώδικο 26.02.26

Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»

Εξώδικο στον Αλέξη Τσίπρα απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για την απόφαση του δικαστηρίου στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται

«Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του - κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
