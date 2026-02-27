Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»

Ολοκληρώθηκε η μετωπική του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, για τα ζητήματα της ενέργειας, έπειτα από επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ΄.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «1 στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του», όπως και ότι «την ώρα που η χονδρεμπορική τιμή αποκλιμακώνεται, τα ελληνικά τιμολόγια παραμένουν στα ακριβότερα της Ευρώπης».

Ούτε λέξη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Παράλληλα, έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. «Αντί να απολογηθείτε που γίνατε συνώνυμο ηθικής και θεσμικής παρακμής, επιτίθεστε με θράσος λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη», τόνισε και πρόσθεσε πως «εθνική ασφάλεια σημαίνει ότι δεν είναι για παράνομα παιχνίδια εξουσίας, κύριε Μητσοτάκη. Θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέρα μεσημέρι».

Ο πρωθυπουργός, παρότι στην πρωτολογία του είχε αναφέρει πως θα τοποθετηθεί στη δευτερολογία του για την καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές, δεν το έπραξε ποτέ. Το μόνον που έκανε ήταν να αποδεχθεί την πρόταση που διατύπωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης περί προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή.

«Είχατε προαναγγείλει μια συζήτηση για το Κράτος Δικαίου. Καταθέστε πρόταση για προ ημερησίας για το Κράτος Δικαίου και να συζητήσουμε», είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας την τοποθέτησή του.

