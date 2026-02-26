newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική Γραμματεία 26 Φεβρουαρίου 2026, 11:21

Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια

Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη στην οποία ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και ποιο είναι το σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Τα ξίφη τους θα διασταυρώσουν την Παρασκευή στη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς στις 11 το πρωί, θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής ασφάλειας.

«Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην επίκαιρη ερώτηση που επανακατέθεσε στις 20 Φεβρουαρίου.

«Η ενεργειακή κρίση που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αναπόφευκτη», επισημαίνει. «Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών της κυβέρνησής σας, που μετέτρεψαν την ενέργεια από βασικό κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό διαρκούς ακρίβειας και ανασφάλειας για τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο» συμπληρώνει .

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και εάν σκοπεύει να λάβει μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει η αγορά.

«Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο;», «Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων;», ρωτά μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη

Αναλυτικά, στην επίκαιρη ερώτηση με θέμα: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει:

«Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η ενεργειακή κρίση που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αναπόφευκτη. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών της κυβέρνησής σας, που μετέτρεψαν την ενέργεια από βασικό κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό διαρκούς ακρίβειας και ανασφάλειας για τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα: σχεδόν ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του, ενώ το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 27% για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους ηλικιωμένους. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή ακρίβεια πνίγει τον παραγωγικό ιστό της χώρας, αποδυναμώνοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανία και αγροτική παραγωγή και υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους στη χονδρεμπορική αγορά, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν από τα ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος στην Ευρώπη. Με δική σας πολιτική επιλογή, η ΔΕΗ έχει απομακρυνθεί από τον κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο και λειτουργεί πρωτίστως ως όχημα μεγιστοποίησης κερδών για τους μετόχους της, χωρίς ουσιαστική κρατική εποπτεία και διαφάνεια. Τα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια αποδείχθηκαν ακριβά, αδιαφανή και απρόβλεπτα, μεταφέροντας όλο το ρίσκο στους καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησής σας, η ενεργειακή μετάβαση υλοποιείται με άναρχο και στρεβλό τρόπο. Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πραγματοποιήθηκε χωρίς τον στοιχειώδη σχεδιασμό για δίκτυα και υποδομές αποθήκευσης, με αποτέλεσμα τη μαζική απόρριψη παραγόμενης πράσινης ενέργειας. Πρόκειται για ενέργεια που θα μπορούσε σήμερα να μειώνει ουσιαστικά το κόστος ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο. Παράλληλα, αγρότες, συνεταιρισμοί και ενεργειακές κοινότητες αποκλείονται συστηματικά από τον ηλεκτρικό χώρο, ενώ η αγορά συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε λίγους, ισχυρούς και καθετοποιημένους επιχειρηματικούς ομίλους, μετατρέποντας την ενεργειακή μετάβαση σε μηχανισμό αναπαραγωγής ανισοτήτων και εξυπηρέτησης συμφερόντων.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονταν για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και τη στήριξη των πολιτών λιμνάζουν ή χάνονται λόγω έλλειψης σχεδιασμού και αδυναμίας απορρόφησης.

Η πολιτική σας, όμως, δεν επιβαρύνει μόνο το κόστος ζωής. Υπονομεύει ευθέως και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων. Η καθυστέρηση στην ενίσχυση των δικτύων από τον ΔΕΔΔΗΕ, η απουσία έξυπνων μετρητών και η πρόθεσή σας να παραχωρήσετε τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες,  ακόμη και σε μη ευρωπαϊκά κεφάλαια, εκχωρούν κρίσιμες υποδομές εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η διασύνδεση με την Κύπρο βρίσκεται σήμερα στον αέρα, εξαιτίας των δικών σας χειρισμών.

Στον τομέα των υδρογονανθράκων, οι παλινωδίες και η αδιαφάνεια, σε συνδυασμό με τη βίαιη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση, αύξησαν την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα και περιόρισαν την ανθεκτικότητά της σε περιόδους κρίσης.

Ενόψει του 2026, έτους-ορόσημου για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει ακόμη μία κρίσιμη ευκαιρία, εάν επιμείνετε στην ίδια πολιτική ακρίβειας, κοινωνικού αποκλεισμού και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1.- Ποιο είναι, αν υπάρχει, το σχέδιο της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και σε ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να το υλοποιήσετε; Προτίθεστε να λάβετε ουσιαστικά μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει σήμερα η αγορά; Για ποιον λόγο αρνείστε μέχρι σήμερα να αξιοποιήσετε τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ για τη συγκράτηση των τιμών, επιλέγοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών αντί της προστασίας των καταναλωτών;

2.- Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Πότε και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλίσετε τη σύνδεση των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης, ώστε να σταματήσει η καταστροφική απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μειωθεί ουσιαστικά το κόστος για τους καταναλωτές;

3.- Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις, όπως αυτή με την Κύπρο, βρίσκονται σήμερα στον αέρα; Προτίθεστε να αναστείλετε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή θα συνεχίσετε την εκχώρηση στρατηγικών υποδομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια;».

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
