Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19 Φεβρουαρίου 2026, 12:41

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της ΝΔ. Στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που προβάλλει το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού και της ΝΔ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι νίκη του κόμματός του έστω και με μία ψήφο στις εκλογές θα σημάνει την έξοδο της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση.

Ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, επισήμανε πως πολιτικό επίδικο είναι «η πολιτική αλλαγή και την ήττα της σημερινής πολιτικής, διότι είναι μια πολιτική ανισοτήτων, εξυπηρέτησης των ισχυρών, κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους, ακρίβειας και μεγάλων δυσκολιών για τη νέα γενιά».

Ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες σημείωσε ότι «Έστω και με μια ψήφο διαφορά αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, φεύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Άρα πετύχαμε την πολιτική αλλαγή. Θα δούμε ποια κόμματα τίμησε ο ελληνικός λαός, θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας βάσει του προγράμματός μας. Αλλά ο ελληνικός λαός επιλέγει τους συσχετισμούς και εμείς επιλέγουμε ποιοι σέβονται το πρόγραμμά μας. Αυτά είναι καθαρά πράγματα που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις: είναι το κόμμα απέναντι στη συντήρηση, ο προοδευτικός πόλος, που είναι και καλό για την ποιότητα της δημοκρατία μας να υπάρχει πολιτική εναλλαγή συντήρησης- προόδου. Ήρθε η ώρα της προόδου στη χώρα, για να πάει η συντήρηση σπίτι της».

Ως προς την αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «με κάποια πρόσωπα υπάρχουν τεράστιες πολιτικές και αξιακές διαφορές. Δεν έχουμε όλοι την ίδια πορεία. Κάποιοι άνθρωποι που κινούνται σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και προσκηνίου, προφανέστατα θέλουμε να συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε, έχουμε πάρει κοινές πρωτοβουλίες. Δηλαδή η αγωνία να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει αλλά πως αποτυπώνεται; Μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι μέσα από παιχνίδια του παρασκηνίου, τα οποία έχω πάρει μια απόφαση -και την τηρώ σε όλη μου την πορεία- να μην συμμετέχω. Όλα αυτά δεν είναι “αθροίζουμε και πολλαπλασιάζουμε”, είναι τι προτείνουμε στον κόσμο γιατί η κοινωνική διεύρυνση είναι αυτή που φέρνει τα εκλογικά αποτελέσματα και το ΠΑΣΟΚ έχει σε όλα απαντήσεις».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και αναρωτήθηκε τι θα σηματοδοτεί μια τρίτη θητεία τους.

«Άκουσα προχθές τον κ. Μητσοτάκη να λέει το εξής: “Αν φύγω”  -αυτό είπε επί της ουσίας- “κινδυνεύουν οι κατακτήσεις μας”. Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Η κατάσταση στο ΕΣΥ; Στα δημόσια σχολεία; Η κατάσταση  με τα ενοίκια, που για να βρεις σήμερα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας με αξιοπρεπές ενοίκιο, πρέπει να έχεις κερδίσει το τζόκερ; Ποια είναι η κατάκτηση στα εθνικά θέματα; Να μιλήσουμε για το καλώδιο. Είδα να πηγαίνει στον Ερντογάν -έγινε μια συνάντηση σε καλό κλίμα- αλλά για καλώδιο δεν ακούμε. Ποιες λοιπόν είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού; Τα σκάνδαλα; Που εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πρωταγωνιστής σε δικογραφίες στη Βουλή;», αναρωτήθηκε δηκτικά.

Σχετικά με την υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και των προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες; Υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όταν στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα; Τεράστια. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια, κυρίως από την κυβέρνηση, να πουν στον ελληνικό λαό ότι είμαστε όλοι το ίδιο, “όλοι είμαστε διεφθαρμένοι” , “όλοι δείχνουμε ανοχή στη διαφθορά”. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πώς το αποδεικνύω αυτό; Με τη δική μου κουλτούρα αντιμετώπισης της διαφθοράς. Υπάρχει κάποια δικογραφία για αυτά τα πρόσωπα που είπατε (σημ. Παναγόπουλο, Χατζηδάκη); Όχι».

Συνέχισε τονίζοντας πως «τι υπάρχει; Υπάρχει το πόρισμα μιας αρχής. Με ένα πόρισμα μιας αρχής, με το τεκμήριο της αθωότητας, πριν οποιαδήποτε δικογραφία, εμείς τι λέμε; Αναστολή κομματικής ιδιότητας, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν υπάρξει καμία σκιά, το πρόσωπο επιστρέφει. Αν υπάρξει, υπάρχει μια μόνιμη διαγραφή. Είναι καθαρό αυτό; Είναι οριζόντιο; Είναι. Ο πρωθυπουργός δείχνει ένα καλό παράδειγμα στην κοινωνία; Ο πρωθυπουργός, -όχι πόρισμα αρχής-, τεκμηριωμένες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους πιο στενούς του συνεργάτες, τις γράφει στα παλιά του τα παπούτσια.  Χρησιμοποιεί το άρθρο 86. Στέλνει τους βουλευτές του “για ύπνο νωρίς” και απαγορεύει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει τους κολλητούς του και τους υπουργούς του».

Ως προς τα ελληνοτουρκικά μετά και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να συζητάμε με τους γείτονές μας, αλλά χωρίς αυταπάτες και χωρίς επικοινωνιακά σόου που είναι συνήθως για εσωτερική κατανάλωση».

Εκτίμησε ότι  «είδα έναν πρωθυπουργό να φεύγει από την Άγκυρα και να μην μιλά για το καλώδιο. Πάμε στην ουσία του θέματος του καλωδίου. Ο ευρωβουλευτής μας, Γιάννης Μανιάτης, έκανε μια ερώτηση στον αρμόδιο επίτροπο και πήραμε μια απάντηση, η οποία τι λέει; Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη μας. Πρώτον, λέει, ότι “το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο, για αυτό και το χρηματοδότησε”. Άρα, το σενάριο ότι είναι μη βιώσιμο οικονομικά έργο, δεν υφίσταται. Δεύτερον, λέει ότι “η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει έμφαση ιδιαίτερη στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περισσότερες καθυστερήσεις στην υλοποίησή του”».

«Άρα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, «καθαρό μήνυμα στην Τουρκία ότι θα στηρίξουν Ελλάδα και Κύπρο για να ολοκληρωθεί το επιλέξιμο έργο. Και, τρίτον, λέει – κι έχει ενδιαφέρον – ότι “τα χρήματα που έχει προϋπολογίσει να δώσει, εξαρτώνται από το χρονοδιάγραμμα”. Άρα, αν το χρονοδιάγραμμα αλλάξει, κινδυνεύει η χρηματοδότηση. Πόσες φορές στη Βουλή έχω ζητήσει από τον πρωθυπουργό να ενημερώσει κι εμένα και τον ελληνικό λαό ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και δεν μας λέει λέξη σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα; Άρα, η απάντηση του Επιτρόπου εκθέτει απολύτως την κυβέρνηση και τα “παπαγαλάκια” της για ένα πολύ κρίσιμο θέμα».

Στάθηκε με έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη 120 πραγματικών δόσεων για όλους σχετικά με τις οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ.

«Οι 120 δόσεις είναι προτεραιότητα, γιατί πρέπει να ανασάνει η αγορά, να μπορεί ο μικρομεσαίος να ρυθμίσει τα χρέη του, να σχεδιάσει το μέλλον του. Επίσης,  πρέπει να μπουν κανόνες στο θέμα των funds.. Σήμερα βλέπουμε κόκκινα δάνεια να πωλούνται δύο, τρεις, τέσσερις φορές από το ένα fund στο άλλο, να μην ξέρει ο δανειολήπτης πού είναι, τι παραπάνω έχει να πληρώσει. Πρέπει να μπουν κανόνες. Εμείς έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στη Βουλή που κλείνει τον κύκλο της ασυδοσίας των funds και των servicers που κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες. Κι ένα τρίτο ζήτημα που είναι η ρευστότητα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για μια Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πρέπει επιτέλους να βρεθούν τα χρήματα να στηρίξουν την παραγωγική οικονομία», είπε.

Σχετικά με τη στεγαστική κρίση, υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως «από το 2022 πρότεινα να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια με κίνητρα φορολογικά και ανακατασκευής να μπουν στη δεξαμενή χαμηλού ενοικίου με κοινωνικά κριτήρια. Με περιφρονούσε ο κ. Μητσοτάκης. Έβαλε κάποια λίγα σπίτια στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έκαναν ένα-δύο προγράμματα με μηδενικό αποτύπωμα και αποτέλεσμα. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί 50%. Μια πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμά της αλλιώς γίνεται μια τρύπα στο νερό».

«Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη»

Συνέχισε λέγοντας ότι «πλαφόν στα ενοίκια. Δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει ό,τι θέλει. Και μάλιστα να υπάρχουν κάποια κριτήρια σε σχέση με το τι σπίτι είναι το καθένα. Δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε κατοικίας για να ζητάει κάποιος ένα ενοίκιο. Τι άλλο είπαμε; Να γίνουν ανά δήμο έρευνες στεγαστικής πίεσης στα αστικά κέντρα, ώστε εκεί που υπάρχει πολλή μεγάλη πίεση, να υπάρχουν περιορισμοί της βραχυχρόνιας μίσθωσης και οριζόντια κατάργηση της Golden Visa. Αν αυτά είχαν υλοποιηθεί, σήμερα η νεολαία μας θα έκανε ευκολότερα οικογένεια και όχι να είναι 30 και 40 χρονών και να μένουν στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς διότι δεν μπορούν από τον μισθό τους να νοικιάσουν ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, λέγοντας ότι «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη. Αυτή είναι η κατάκτηση του κ. Μητσοτάκη, γι’ αυτό καλό θα είναι να λέμε τα πράγματα ωμά, για να προετοιμαστούμε για οποιαδήποτε περιπέτεια στο μέλλον».

Economy
Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Vita.gr
Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Όσα συζήτησαν 19.02.26

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος

Σύνταξη
Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Πολιτική 19.02.26

Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη 19.02.26

Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Τι ζητούν οι δημότες για τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Βουλή: Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»
Βουλή 19.02.26

Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»

Η πυξίδα έχει δείξει την πορεία, το πρόγραμμα παράγεται, οι πυρήνες δουλεύουν ανά την Ελλάδα, έτοιμο και για εκλογικό αιφνιδιασμό το νέο σκαρί που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη και να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων από την κυβέρνηση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς
in Confidential 19.02.26

Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς

Η πραγματική πολιτική βρίσκεται εδώ και καιρό στην εντατική και όσο η ΝΔ βλέπει να χάνει ποσοστά μετέρχεται μεθόδων και στρατηγικών που για κάθε νοήμων πολίτη που βλέπει μπροστά είναι απειλητικά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη

«Η συνύπαρξή μας στον τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Με λάθη ναι, με αδυναμίες ναι, αλλά δεν έβαλε το χέρι στο μέλι και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Αναφορά στην Γκίλφοϊλ 18.02.26

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
Βουλή 18.02.26

Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»

Στο επίκεντρο της κόντρας των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βρέθηκε η ελεγχόμενη προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ Αναστασία Χατζηδάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ
Επικαιρότητα 18.02.26

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ προειδοποιεί «να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

«Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, όπως αυτά με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού αλλά να διδάσκονται στα σχολεία», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας 

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο
«freedom.gov» 19.02.26

Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρονται να προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα VPN θα έφερνε νέες εντάσεις στη σχέση με την Ευρώπη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο
Champions League 19.02.26

Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο

Νοκ άουτ τέθηκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς ο αρχηγός της Ίντερ τραυματίστηκε στη γάμπα στο ματς με την Μπόντο Γκλιμτ και οι νερατζούρι αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες
ΗΠΑ 19.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000, αύξηση σχεδόν 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
Κόσμος 19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί
Κόσμος 19.02.26

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί

Ο Τραμπ ενισχύει την αμερικανική ναυτική και αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ρωσία ανακοίνωσαν κοινές ναυτικές ασκήσεις για «να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Όσα συζήτησαν 19.02.26

Σύνταξη
Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»
Μπάσκετ 19.02.26

Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μίλησε για την επιστροφή του, αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Πολιτική 19.02.26

Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβάλει πάνω από 60.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής
Κιβωτός του Κόσμου 19.02.26

Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβάλει πάνω από 60.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής

Οι ποινές των υπόλοιπων κατηγορουμένων για όσα συνέβαιναν στην Κιβωτό του Κόσμου - Στις 18 Μαρτίου ο πατέρας Αντώνιος θα καθήσει ξανά στο εδώλιο για υποθέσεις ασέλγειας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές
CPJ 19.02.26

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων συγκέντρωσε 59 αναλυτικές μαρτυρίες από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών
Κοινωνική πολιτική 19.02.26

Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών

Χορήγηση, στο Δήμο Μαλεβιζίου, έκτακτου χρηματικού βοηθήματος κοινωνικής στήριξης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών – μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο εξειδικευμένης παρέμβασης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη 19.02.26

Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Τι ζητούν οι δημότες για τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Βουλή: Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»
Βουλή 19.02.26

Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα

Σύνταξη
ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»
Παγκόσμια ημέρα 19.02.26

ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»

Ο Γεν. Γραμματέας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύνταξη
Κορυδαλλός:Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη χειροβομβίδας – Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα
Εικόνες 19.02.26

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

