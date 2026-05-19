ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

«Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, για την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

«Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφαση του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ακολούθως προσθέτει πως «η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν. Αντιθέτως, η απόφαση της αρχειοθέτησης είναι αυτή που έχει δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αίσθηση της κατάργησης στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών».

«Αυτή η παρακμή θα τελειώσει με την πολιτική αλλαγή»

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει, αναφερόμενο στην αποκάλυψη του in για τις κοινές παρακολουθήσεις ΕΥΠ και Predator που έφεραν την υπογραφή του κ. Τζαβέλλα, πως «δεν υπήρξαν αντίστοιχες ευαισθησίες, όταν αρνήθηκε να εξαιρεθεί ως πρώην εποπτεύων της ΕΥΠ και επέλεξε να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων».

Τέλος, η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως «αυτή η παρακμή θα τελειώσει με την πολιτική αλλαγή».

Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αποστείλει επιστολή απαντώντας ουσιαστικά ότι από το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας ΑΠ».