19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Ριζική μεταμόρφωση του αστικού ιστού της Αμαλιάδας πέριξ του σταθμού του ΟΣΕ
Αυτοδιοίκηση 19 Μαΐου 2026, 13:29

Ριζική μεταμόρφωση του αστικού ιστού της Αμαλιάδας πέριξ του σταθμού του ΟΣΕ

Στρατηγική συνεργασία Δήμου Ήλιδας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μια σύγχρονη και βιώσιμη πόλη.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα εμβληματικό έργο αστικής ανάπλασης στην Αμαλιάδα, το οποίο αναμένεται να αναδιαμορφώσει πλήρως την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης, τονίζει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Ήλιδας.

Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων, ο Δήμος Ήλιδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν έναν πρότυπο, σύγχρονο πυρήνα πρασίνου, πολιτισμού, άθλησης και αναψυχής, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στο επίκεντρο του στρατηγικού αυτού σχεδιασμού, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ, με στόχο των παρεμβάσεων τη μετατροπή ενός μέχρι πρότινος υποβαθμισμένου σημείου, σε έναν ζωντανό πνεύμονα κοινωνικής συνοχής και σε διακριτό ορόσημο για την Αμαλιάδα, το οποίο θα συνδέεται αρμονικά με τις υφιστάμενες υποδομές, διασφαλίζοντας ένα ενιαίο, υψηλής αισθητικής αστικό σύνολο.

Με σκοπό τον βέλτιστο επιχειρησιακό συντονισμό, πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Ήλιδας κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, με την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλη Γιαννόπουλου, μελών της δημοτικής αρχής, καθώς και υπηρεσιακών στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών των δύο φορέων.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «το έργο χαρακτηρίζεται από απόλυτη ωριμότητα, καθώς ο Δήμος Ήλιδας έχει εξασφαλίσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο τη ρητή συναίνεση της ΓΑΙΑΟΣΕ. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκαν στον Δήμο, μέσω 15ετούς μίσθωσης, οι απαραίτητες εκτάσεις και τα ακίνητα που επιτρέπουν την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών.

Το συνολικό σχέδιο αστικής ανάπλασης εστιάζει στον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό Αμαλιάδας και περιλαμβάνει τη ριζική αξιοποίηση δύο μεγάλων εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου πάρκου), καθώς και του ακινήτου του πρώην θερινού κινηματογράφου «Ολύμπια».

Τι προβλέπεται να γίνει

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το πρώτο έργο, που θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αφορά σε έναν υπαίθριο Πολυχώρος Πολιτισμού και Άθλησης, στο σημερινό υποβαθμισμένο αλσύλλιο. Ο χώρος μετατρέπεται μέσω της Περιφέρειας σε έναν πρότυπο χώρο αναψυχής, με τις εργασίες να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ασφαλούς παιδικής χαράς, την τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής, σταθερών τραπεζιών για σκάκι και πινγκ πονγκ, νέο αστικό εξοπλισμό (παγκάκια), σύγχρονο φωτισμό, καθώς και την κατασκευή ενός υπαίθριου αμφιθεάτρου.

Επιπλέον, στην περιοχή ο Δήμος Ήλιδας θα δημιουργήσει έναν Οργανωμένο Χώρο Στάθμευσης, σε ανοιχτή έκταση 4,5 στρεμμάτων δίπλα στις γραμμές του ΟΣΕ, όπου θα διαμορφωθεί σε ένα σύγχρονο χώρο πάρκινγκ. Η παρέμβαση αυτή θα δώσει ανάσα στην έλλειψη χώρος στάθμευσης στην περιοχή, εξυπηρετώντας ιδανικά κατοίκους και επισκέπτες.

Παράλληλα, ο Δήμος Ήλιδας εντάσσει το ακίνητο του πρώην κινηματογράφου «Ολύμπια» στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall), όπου στο σημείο θα δημιουργηθεί ένας νέος, ζωντανός χώρος ψυχαγωγίας, καλλιτεχνικής δημιουργίας και θερινού πολιτισμού, που θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με τον πεζόδρομο της Αμαλιάδας.

Όπως ανέφερε μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: «Η Αμαλιάδα γυρίζει σελίδα. Με μια σπουδαία και ολοκληρωμένη παρέμβαση, σε απόλυτη συνεργασία για το έναν από τα τρία έργα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μεταμορφώνουμε ένα υποβαθμισμένο και σκοτεινό σημείο της πόλης μας, σε έναν σύγχρονο, φωτεινό και ασφαλή πόλο έλξης για όλους.

Το έργο αυτό δεν είναι μια απλή αισθητική διόρθωση, αλλά ένας βαθύς επαναπροσδιορισμός του αστικού μας ιστού. Δημιουργούμε ένα πανέμορφο αστικό άλσος αναψυχής για περίπατο, άθληση και πολιτισμό, το οποίο θα συνδέεται λειτουργικά με έναν μεγάλο χώρο στάθμευσης 4,5 στρεμμάτων και με τον ιστορικό χώρο του παλιού θερινού σινεμά “Ολύμπια”.

Απαντάμε με πράξεις και ολοκληρωμένο σχεδιασμό στις ανάγκες των συνδημοτών μας, αντικαθιστώντας την αρνητική εικόνα, με έναν ισχυρό αναπτυξιακό πνεύμονα που αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»
«Η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας, βρίσκεται στην τελική ευθεία»αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.

Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο
Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για τις νέες υδρογεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού στα Λιβάδια Τήλου.

Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας
Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τ.μ., η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής.

Ο Δήμος Άργους–Μυκηνών στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026
Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Αργυροπούλου παρουσίασε ως καλή πρακτική του Δήμου δράση συμπερίληψης και εθελοντισμού στο πλαίσιο της 2ης Εθνικής Συνάντησης του δικτύου EULC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Σωστικά συνεργεία αναζητούν σημάδια ζωής από τους τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας του 19ου αιώνα στην Ανατολική Γερμανία

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας
Η Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF – Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο - Η ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF για τη νέα εντολή εκκένωσης λιβανικών πόλεων και χωριών

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

