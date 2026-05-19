Ριζική μεταμόρφωση του αστικού ιστού της Αμαλιάδας πέριξ του σταθμού του ΟΣΕ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα εμβληματικό έργο αστικής ανάπλασης στην Αμαλιάδα, το οποίο αναμένεται να αναδιαμορφώσει πλήρως την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης, τονίζει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Ήλιδας.

Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων, ο Δήμος Ήλιδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν έναν πρότυπο, σύγχρονο πυρήνα πρασίνου, πολιτισμού, άθλησης και αναψυχής, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στο επίκεντρο του στρατηγικού αυτού σχεδιασμού, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ, με στόχο των παρεμβάσεων τη μετατροπή ενός μέχρι πρότινος υποβαθμισμένου σημείου, σε έναν ζωντανό πνεύμονα κοινωνικής συνοχής και σε διακριτό ορόσημο για την Αμαλιάδα, το οποίο θα συνδέεται αρμονικά με τις υφιστάμενες υποδομές, διασφαλίζοντας ένα ενιαίο, υψηλής αισθητικής αστικό σύνολο.

Με σκοπό τον βέλτιστο επιχειρησιακό συντονισμό, πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Ήλιδας κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, με την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλη Γιαννόπουλου, μελών της δημοτικής αρχής, καθώς και υπηρεσιακών στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών των δύο φορέων.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «το έργο χαρακτηρίζεται από απόλυτη ωριμότητα, καθώς ο Δήμος Ήλιδας έχει εξασφαλίσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο τη ρητή συναίνεση της ΓΑΙΑΟΣΕ. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκαν στον Δήμο, μέσω 15ετούς μίσθωσης, οι απαραίτητες εκτάσεις και τα ακίνητα που επιτρέπουν την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών.

Το συνολικό σχέδιο αστικής ανάπλασης εστιάζει στον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό Αμαλιάδας και περιλαμβάνει τη ριζική αξιοποίηση δύο μεγάλων εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου πάρκου), καθώς και του ακινήτου του πρώην θερινού κινηματογράφου «Ολύμπια».

Τι προβλέπεται να γίνει

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το πρώτο έργο, που θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αφορά σε έναν υπαίθριο Πολυχώρος Πολιτισμού και Άθλησης, στο σημερινό υποβαθμισμένο αλσύλλιο. Ο χώρος μετατρέπεται μέσω της Περιφέρειας σε έναν πρότυπο χώρο αναψυχής, με τις εργασίες να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ασφαλούς παιδικής χαράς, την τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής, σταθερών τραπεζιών για σκάκι και πινγκ πονγκ, νέο αστικό εξοπλισμό (παγκάκια), σύγχρονο φωτισμό, καθώς και την κατασκευή ενός υπαίθριου αμφιθεάτρου.

Επιπλέον, στην περιοχή ο Δήμος Ήλιδας θα δημιουργήσει έναν Οργανωμένο Χώρο Στάθμευσης, σε ανοιχτή έκταση 4,5 στρεμμάτων δίπλα στις γραμμές του ΟΣΕ, όπου θα διαμορφωθεί σε ένα σύγχρονο χώρο πάρκινγκ. Η παρέμβαση αυτή θα δώσει ανάσα στην έλλειψη χώρος στάθμευσης στην περιοχή, εξυπηρετώντας ιδανικά κατοίκους και επισκέπτες.

Παράλληλα, ο Δήμος Ήλιδας εντάσσει το ακίνητο του πρώην κινηματογράφου «Ολύμπια» στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall), όπου στο σημείο θα δημιουργηθεί ένας νέος, ζωντανός χώρος ψυχαγωγίας, καλλιτεχνικής δημιουργίας και θερινού πολιτισμού, που θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με τον πεζόδρομο της Αμαλιάδας.

Όπως ανέφερε μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: «Η Αμαλιάδα γυρίζει σελίδα. Με μια σπουδαία και ολοκληρωμένη παρέμβαση, σε απόλυτη συνεργασία για το έναν από τα τρία έργα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μεταμορφώνουμε ένα υποβαθμισμένο και σκοτεινό σημείο της πόλης μας, σε έναν σύγχρονο, φωτεινό και ασφαλή πόλο έλξης για όλους.

Το έργο αυτό δεν είναι μια απλή αισθητική διόρθωση, αλλά ένας βαθύς επαναπροσδιορισμός του αστικού μας ιστού. Δημιουργούμε ένα πανέμορφο αστικό άλσος αναψυχής για περίπατο, άθληση και πολιτισμό, το οποίο θα συνδέεται λειτουργικά με έναν μεγάλο χώρο στάθμευσης 4,5 στρεμμάτων και με τον ιστορικό χώρο του παλιού θερινού σινεμά “Ολύμπια”.

Απαντάμε με πράξεις και ολοκληρωμένο σχεδιασμό στις ανάγκες των συνδημοτών μας, αντικαθιστώντας την αρνητική εικόνα, με έναν ισχυρό αναπτυξιακό πνεύμονα που αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας.»