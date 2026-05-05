newspaper
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ριζική ανάπλαση της εισόδου της Ελευσίνας
Αυτοδιοίκηση 05 Μαΐου 2026, 12:04

Ριζική ανάπλαση της εισόδου της Ελευσίνας

Νίκος Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε πλήρως την πύλη εισόδου της Ελευσίνας με σεβασμό στην ιστορία και με το βλέμμα στο μέλλον».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Spotlight

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης που αφορά τη ριζική ανάπλαση της ανατολικής οδού – εισόδου της Ελευσίνας, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση κρίσιμων αστικών υποδομών στη Δυτική Αττική.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του βασικού οδικού άξονα πρόσβασης στην Ελευσίνα από το κέντρο της Αθήνας, έναν δρόμο με ιδιαίτερη ιστορική, λειτουργική και συμβολική βαρύτητα, καθώς σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί τη διαδρομή της αρχαίας Ιεράς Οδού. Η παρέμβαση εκτείνεται από την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου έως τη διασταύρωση με την οδό Ωκεανιδών (νότια) και τη Λεωφόρο Γέλας (βόρεια), σε συνολικό μήκος περίπου 850 μέτρων.

Στο επίκεντρο της ανάπλασης βρίσκεται το κηρυγμένο αρχαιολογικό μνημείο της Ρωμαϊκής Γέφυρας, το οποίο χωροθετείται στο μέσο και νότιο τμήμα της ανατολικής εισόδου και αποτελεί ένα εμβληματικό τοπόσημο της περιοχής. Η ανάπλαση αντιμετωπίζει το μνημείο ως οργανικό στοιχείο του αστικού τοπίου, επιδιώκοντας την ουσιαστική ανάδειξη και ενσωμάτωσή του στο σύγχρονο δημόσιο χώρο.

Το έργο πέρα από την ευθυγράμμισή του με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, της καθολικής προσβασιμότητας, της οδικής ασφάλειας και της περιβαλλοντικής αναβάθμισης, έρχεται να δώσει απάντηση στις χρόνιες λειτουργικές ανάγκες της περιοχής, αναβαθμίζοντας τις υποδομές και βελτιώνοντας την εμπειρία μετακίνησης και καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Ειδικότερα και όπως προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

  • Ανακατασκευή και διεύρυνση πεζοδρομίων: Εκτεταμένες εργασίες διαπλάτυνσης και ανακατασκευής των πεζοδρομίων κατά μήκος της Ιεράς Οδού, στο τμήμα από το πέρας της γέφυρας του ρέματος Σαραντοποτάμου έως την οδό Ωκεανιδών, με τοποθέτηση νέων σύγχρονων επιστρώσεων, που εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και ασφάλεια στη χρήση.

    •⁠ ⁠Υποδομές καθολικής προσβασιμότητας: Τοποθέτηση οδεύσεων τυφλών σε όλο το μήκος των νέων πεζοδρομίων, καθώς και κατασκευή ραμπών ΑμεΑ στις απολήξεις των οικοδομικών τετραγώνων και στα σημεία όπου προβλέπονται διαβάσεις πεζών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ισότιμη μετακίνηση όλων των χρηστών.

    •⁠ ⁠Ανακατασκευή οδοστρώματος και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις: Παρεμβάσεις στα τμήματα του οδοστρώματος όπου διευρύνονται τα πεζοδρόμια, καθώς και αναδιάρθρωση των θέσεων στάσης των λεωφορείων του ΟΑΣΑ και των τουριστικών λεωφορείων, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

    •⁠ ⁠Υδραυλικά έργα διαχείρισης ομβρίων: Κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών απορροής ομβρίων υδάτων, για την αποτελεσματική αποστράγγιση της οδού και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

    •⁠ ⁠Πράσινο και περιβαλλοντική αναβάθμιση: Νέες φυτεύσεις κατά μήκος της παρέμβασης, σε συνδυασμό με την ανάδειξη και ενίσχυση του υφιστάμενου πρασίνου, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος και της αισθητικής της περιοχής.

    •⁠ ⁠Εκσυγχρονισμός του φωτισμού: Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας, ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά σε όλο το μήκος της ανάπλασης, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών.

    •⁠ ⁠Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού, όπως καθιστικά και καλάθια απορριμμάτων, που αναβαθμίζουν τη λειτουργικότητα και την εικόνα του δημόσιου χώρου.

    •⁠ ⁠Οριζόντια σήμανση: Νέα διαγράμμιση οδοστρώματος με συνεχή σήμανση στα όρια της οδού και εγκάρσια σήμανση στις διαβάσεις πεζών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης.

    •⁠ ⁠Κατακόρυφη σήμανση και ρυθμίσεις κυκλοφορίας: Τοποθέτηση νέας σήμανσης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων πινακίδων για τις διαβάσεις πεζών, τη μείωση του ορίου ταχύτητας στην Ιερά Οδό και την ενημέρωση των οδηγών για τη μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας.

    •⁠ ⁠Ανάδειξη της Ρωμαϊκής Γέφυρας: Ειδικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, που περιλαμβάνουν τον χρωματισμό του υφιστάμενου τοιχίου της Νέας Εθνικής Οδού στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου και της κάτω διάβασης, καθώς και τη μετακίνηση υφιστάμενου στύλου της Δ.Ε.Η. από τη βορειοανατολική γωνία της περίφραξης, με στόχο την απρόσκοπτη οπτική και λειτουργική ανάδειξη του μνημείου.

«Δημιουργούμε ένα ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό περιβάλλον για όλους»

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης:

«Η ανατολική είσοδος της Ελευσίνας αποτελεί έναν χώρο με πολλαπλά επίπεδα σημασίας· λειτουργικής, ιστορικής και συμβολικής. Είναι το πρώτο σημείο επαφής της πόλης με τον επισκέπτη, αλλά και ένας άξονας που κουβαλά τη μνήμη της αρχαίας Ιεράς Οδού και τη διαχρονική ταυτότητα της περιοχής. Με το έργο που δρομολογούμε σήμερα, προχωράμε σε μια συνολική αναβάθμιση που επαναπροσδιορίζει τον δημόσιο χώρο με όρους σύγχρονους, λειτουργικούς και βιώσιμους.

Επενδύουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι προτεραιότητά μας είναι τα έργα με άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Δημιουργούμε ένα ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό περιβάλλον για όλους – για πεζούς, άτομα με αναπηρία, οδηγούς, επισκέπτες. Παράλληλα, ενσωματώνουμε σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνικές προδιαγραφές, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε όμως και στην ανάδειξη της Ρωμαϊκής Γέφυρας, ενός μνημείου με ξεχωριστή ιστορική αξία, το οποίο θα αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή μετά το πέρας των παρεμβάσεων. Προχωράμε με ταχύτητα, μεθοδικότητα και διαφάνεια, ώστε το έργο να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Η Αττική αλλάζει με παρεμβάσεις ουσίας. Με έργα που σέβονται την ιστορία, αναβαθμίζουν το παρόν και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον για όλους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Κόσμος
Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης
Μεγάλες καταστροφές 04.05.26

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Σύνταξη
Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Σύνταξη
Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Αναγνώριση 04.05.26

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ

Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος

Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα, επισημαίνει η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Μπάσκετ 05.05.26

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)

Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου
Υπεκφυγές 05.05.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου, επιχειρεί η ΑΑΔΕ

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε από το δικαστήριο για την παράνομη καθαίρεσή της αλλά η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση - Νέα ερωτήματα από την ανακοίνωση της Αρχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σκιάθος: Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε στο νησί
Δύο συλλήψεις 05.05.26

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Σκιάθο: Οι ασυνόδευτοι σάκοι και οι τουρίστες που ήταν... λιμενικοί

Με κόλπο που δεν περίμεναν ότι θα γίνει αντιληπτό επιχείρησαν μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν στη Σκιάθο να περάσουν 13 κιλά ναρκωτικών στο νησί των Σποράδων.

Σύνταξη
Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά - Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Σύνταξη
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει μια σειρά από μύθους και αλήθειες για τη ΔΕΗ, «για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος πού πάνε τα λεφτά του, αλλά να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies