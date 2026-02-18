Στην Μάνδρα για έργο οδικής ασφάλειας ο Νίκος Χαρδαλιάς

Στην περιοχή της Μάνδρας βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στις εργασίες που πραγματοποιούνται από τα συνεργεία της Περιφέρειας στο πλαίσιο του έργου οδικής ασφάλειας «Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση υφιστάμενης στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών».

«Νομίζω μέσα στο 2027 θα το έχουμε ολοκληρώσει αυτό το έργο, το οποίο ήταν πολύ σύνθετο. Είχαμε προβλήματα με απαλλοτριώσεις και με άδειες σε δασικές περιοχές, με τη μεταφορά των δικτύων των οργανισμών κοινής ωφέλειας κ.α. Όμως με καθημερινή ενασχόληση, με στενή παρακολούθηση και με τις τεχνικές μας υπηρεσίες να κάνουν εξαιρετική δουλειά, το έργο αυτό προχωράει μέσα στις προθεσμίες που έχουμε θέσει και που έχουμε δεσμευτεί», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στους απαιτούμενους πόρους, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας: «Η Περιφέρεια Αττικής έχει στην ευθύνη της συνολικά 1.623 χλμ οδικού δικτύου – δηλαδή από εδώ μέχρι τη Βιέννη – και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε από την Πολιτεία κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο μέχρι το 2028, ξεκινάμε παρεμβάσεις 40 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για τα δίκτυά μας.

Ταυτόχρονα, ξεκινάνε άλλα τέσσερα σημαντικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, με κορυφαίο τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα συνοδά έργα θα αναβαθμίσει γενικότερα την περιοχή. Μέρα με τη μέρα, βήμα με το βήμα, με όλα όσοι έχουμε δεσμευτεί, προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Βρισκόμαστε στο πεδίο, στις γειτονιές, στις εργοτάξια και θα φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής προσθέτει μεταξύ άλλων: «Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 46,7 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η νέα χάραξη και η βελτίωση του τμήματος από τη Μάνδρα μέχρι τις Ερυθρές, μεγάλο μέρος του οποίου είχε καταστραφεί στις φονικές πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017.

Ειδικότερα, για την προστασία του οδικού δικτύου από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα στο μέλλον, θα πραγματοποιηθούν διευθετήσεις των παρακείμενων ρεμάτων Σούρες και Σκυλόρεμα, ενώ στη νέα χάραξη θα υπάρχουν μόνο δύο γεφυρώσεις με τα συγκεκριμένα ρέματα. Παράλληλα, κατασκευάζονται 40 υπόγειες τεχνικές αποστράγγισης, καθώς και δύο γέφυρες μήκους 37 και πλάτους 13 μέτρων, ενώ προχωρά και η αναδάσωση 408 στρεμμάτων στη θέση Φίχθι της Μάνδρας.

Μέσα από τις συγκεκριμένες εργασίες επιτυγχάνεται η προστασία των οδηγών από οποιαδήποτε υπερχείλιση των ρεμάτων της περιοχής, ενώ βελτιώνονται σημαντικά οι όροι κυκλοφορίας, καθώς αυξάνεται το πλάτος του οδοστρώματος και αποσυμφορείται ο κυκλοφοριακός φόρτος, δίνοντας παράλληλα στους οδηγούς το δικαίωμα χρήσης ενός σύγχρονου δρόμου χωρίς πληρωμή διοδίων».