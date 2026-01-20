Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό
Αναφορά στον υπουργό Μεταφορών κατέθεσε η Μερόπη Τζούφη για την καταγγελία υου Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου & Νομού Κέρκυρας για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Εγνατία
Αναφορά προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, φέρνοντας στη Βουλή την καταγγελία του Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου & Νομού Κέρκυρας για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από την Ηγουμενίτσα έως και τα Γρεβενά.
Σύμφωνα με την καταγγελία, από την 1η Ιανουαρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία η Εγνατία Οδός πέρασε σε καθεστώς παραχώρησης, η κυκλοφορία διεξάγεται μονοδρομημένα με όριο ταχύτητας 60 χλμ/ώρα, μετατρέποντας έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο σε επικίνδυνο διάδρομο ρίσκου, σχεδόν σε όλο το μήκος του συγκεκριμένου τμήματος και σε όλες τις σήραγγες.
Το πρόβλημα, όπως επισημαίνεται, δεν είναι τεχνικό ούτε προσωρινό. Οφείλεται στην έλλειψη των απαραίτητων πιστοποιήσεων ασφαλείας των σηράγγων, «γεγονός που εγείρει σοβαρότατες πολιτικές και διοικητικές ευθύνες για την παράδοση της Εγνατίας Οδού σε παραχωρησιούχο χωρίς πλήρως πιστοποιημένες υποδομές. Η μονοδρόμηση και το χαμηλό όριο ταχύτητας δεν αποτελούν μέτρα ασφάλειας, αλλά πρόχειρες λύσεις που μεταφέρουν το ρίσκο αποκλειστικά στους οδηγούς», επισημαίνεται.
«Η κυβέρνηση να δώσει λύσεις, πριν οι παραλείψεις μετατραπούν σε τραγωδίες»
Ιδιαίτερα επιβαρυμένες είναι οι συνθήκες για τους εργαζόμενους στις μεταφορές και τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά αυξημένο κίνδυνο, εξοντωτικά και χρονοβόρα δρομολόγια και σοβαρή υποβάθμιση των εργασιακών τους συνθηκών. Παράλληλα, αναδεικνύεται ένα επικίνδυνο λειτουργικό αδιέξοδο, καθώς απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών με επικίνδυνα φορτία από τις σήραγγες της Εγνατίας Οδού, ενώ ταυτόχρονα δεν προβλέπεται νόμιμη και ασφαλής εναλλακτική διαδρομή στο παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο.
Με την Αναφορά της, η Μερόπη Τζούφη ζητά άμεση και επίσημη ενημέρωση για το καθεστώς πιστοποίησης και συντήρησης των σηράγγων, καθώς και την ανακοίνωση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος πλήρους αποκατάστασης και ασφαλούς λειτουργίας της Εγνατίας Οδού.
«Η οδική ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή δεν μπορούν να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει άμεσα λύσεις, πριν οι παραλείψεις μετατραπούν σε νέες τραγωδίες», τονίζει η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
